Со слоном КП в комнате надо что-то делать

29 июля 2019

Автор: Эрни Блом, Президент Всемирной федерации алмазных бирж

Три недели назад в Мумбае завершилась Межсессионная встреча Сертификационной схемы Кимберлийского процесса, ССКП (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), проводимая в середине года. И у нас появилось некоторое время на обдумывание вопроса о том, почему программа действий ССКП продвигается так медленно.

Несомненно, ССКП является одним из крупных достижений мирового алмазного сообщества за последние два десятилетия. Со времени Конгресса Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA) в Антверпене в 2000 году были сделаны огромные шаги по созданию более безопасной торговли алмазами, не связанными с конфликтами.

У истоков успеха было вдохновляющее сотрудничество между неправительственными организациями (НПО), правительствами и - последним по порядку, но не по значению - Всемирным алмазным советом (World Diamond Council, WDC); при этом огромную признательность нужно выразить первому президенту WDC Эли Ицхакоффу (Eli Izhakoff). Без его мудрости и политического опыта, его дружелюбности и стремления добиться улучшения жизни африканцев все это не стало бы возможным.

Сегодня алмазы являются очень хорошо контролируемым товаром. Свыше 99,5% произведенных алмазов подпадают под режим сертификации.

Но в течение многих лет, похоже, не было реального прогресса по нескольким важным вопросам. Объясняется ли это тем, что было недостаточно дискуссий? Являются ли поднятые вопросы недостаточно ясными? Или же есть острая тема – «слон в комнате», - которую никто не хочет признавать?

Много воды утекло за время обсуждения определения конфликтных алмазов. WFDB от чистого сердца поддерживает решение WDC о том, что определение необходимо расширить и включить все формы системного насилия.

Но мы также считаем, что пора назвать этого «слона в комнате». Конечно, страны-потребители имеют право требовать применения механизмов строжайшего контроля с целью гарантии того, чтобы ввозимые к ним алмазы и бриллианты не были запятнаны какой-либо формой насилия.

То же самое относится и к странам-производителям. Они имеют право защищать интересы, связанные со своими национальными ресурсами. И что же должны говорить производители алмазов – в интересах своей страны, - когда крупные розничные компании делают заявления о том, что через них не разрешается продавать товары отдельных стран?

Любое решение, принятое в КП или в других организациях, сказывается на всей алмазной отрасли, начиная от горной добычи, кончая производителями бриллиантов и дилерами, а также самыми мелкими розничными магазинами, что неблагоприятно отзывается на жизни десятков миллионов людей.

В южной части Африки никого не удивишь тем, что мало кто проявляет стремление соответствовать тому, что считается новой формой экономического колониализма. Когда от стран просят разработать правила, которые могут нанести им вред сразу же, как только будут согласованы, то трудно достичь взаимопонимания.

Дилемма, с которой они сталкиваются, еще сложнее. Древнеримское право было основано на принципе «Nulla poena sine lege», или «Нет наказания без закона». В нынешние времена это является основным требованием верховенства закона, и оно описывается как одно из самых широко распространенных ценностных суждений во всей истории человеческой мысли.

Если участники КП сталкиваются с решениями крупных корпораций, обоснованными prima facie (на первый взгляд), и предвидят огромные коммерческие последствия для своей цепочки поставок – все это без какого-либо письменного правила или закона, – то не стоит удивляться их нежеланию принять правило официально и включить его в Основополагающий документ КП (KP Core Document).

На наш взгляд, должно существовать правило в действующем сейчас определении конфликтных алмазов, которое включает любое системное насилие. В то же время объективный анализ фактов должен стать краеугольным камнем подтверждения обвинений, и «суд посредством СМИ» не может быть частью такого решения.

Именно это и есть та острая, тщательно избегаемая тема, тот «слон в комнате», на котором придется ездить индийскому председателю КП. Если он сможет успешно это сделать и нейтрализовать то, что воспринимается как реальная угроза оказаться не у дел, ему удастся добиться того, чего многим не удалось сделать за последние 10 лет. От имени Всемирной федерации алмазных бирж мы желаем уважаемому Алоку Вардану Чатурведи (Alok Vardan Chaturvedi) большой удачи в решении этой важной задачи.



