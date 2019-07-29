Огранка в алмазном комплексе Российской Федерации

22 июля 2019

Если учесть, что у ПАО АК «АЛРОСА», зарегистрированной в Якутии, имеется гранильное производство, то, несмотря на то, что предприятия группы по огранке алмазов располагаются в других регионах России, их результаты следует рассматривать вместе с показателями предприятий гранильной отрасли республики.

Вместе с тем компания АЛРОСА в 2013 году отказалась от идеи вертикальной интеграции и использует гранильные предприятия группы для мониторинга цен на алмазное сырьё. При этом объём реализации бриллиантов в денежном выражении сопоставим или даже превосходит показатели всех крупных субъектов российской гранильной отрасли (табл. 1).

Таблица 1

Производство продукции основными производителями бриллиантов Российской Федерации в 2011-2018 годах

Данные показывают, что все крупные субъекты гранильной отрасли промышленности России начиная с 2011 года снизили свои показатели. Даже такой признанный лидер отрасли, как ОАО «ПО «Кристалл», в 2018 году оказался в кризисе и приступил к распродаже непрофильных активов предприятия.

Если рассматривать гранильную и ювелирную отрасли Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации в мировом масштабе, то можно увидеть значительные потенциальные возможности их развития, так как доля российской огранки в 2018 году составляла 1,5% мирового производства, а производство ювелирных изделий с бриллиантами 0,6% (табл. 2).

Таблица 2

Позиции алмазно-бриллиантового комплекса России и РС (Я) на мировом алмазном рынке в 2016-2018 годах

Огранка алмазов и изготовление ювелирных изделий, являясь производством предметов роскоши напрямую зависит от покупательной способности потребителей, а, следовательно, от уровня жизни населения стран и регионов, а он в России и Якутии в последние годы постоянно снижается.

Алмазно-ювелирный кластер Якутии

Показатели производства гранильной и ювелирной отраслей промышленности за 2018г. не радуют, несмотря на бодрые отчёты органов исполнительной власти республики. В 2018г. по сравнению с 2011г. спад в долларах США в гранильной отрасли составил 53,3%, а в ювелирной на 27%. Это говорит о том, что в этих отраслях промышленности, относящихся к перерабатывающим отраслям, с 2011г. продолжается глубокий спад. Так как производство и реализация бриллиантов является только промежуточным сегментом алмазопровода, где конечной продукцией является реализация ювелирных изделий с бриллиантами, то приведены показатели гранильной и ювелирной промышленности республики, выраженные, как в долларах, так и в рублях (табл. 3).

Таблица 3

Показатели производства алмазогранильной и ювелирной отраслей промышленности Республики Саха (Якутия) в 2011-2018 годах

В 2018 году реально на территории Республики Саха «Якутия» действовало только 4 гранильных предприятия. Два предприятия: ООО «Кристалл-99» и ООО «Туналгы» обанкротились, а ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» в 2014 году перевело свои предприятия в Москву и там продолжает работать.

Таким образом, несмотря на наличие уникальных сырьевых ресурсов алмазогранильная и ювелирная отрасли РС (Я) не могут реализовать этот потенциал в полной степени, что обусловлено рядом объективных и субъективных причин.

Причины кризиса

Основными причинами кризиса в мировой гранильной отрасли, а также в России, включая Якутию, являются:

Во-первых, синтетические алмазы и изготовленные из них бриллианты, крупностью менее 1 карата уже начали вытеснять с рынка природные за счёт более низкой цены и изменения отношения к ним массовых потребителей из стран с быстро растущей экономикой и громадным населением: Китая, Индии.

Во-вторых, в России происходит резкое снижение покупательной способности населения в связи с его неспособностью платить по полученным с высокими процентами потребительским и ипотечным кредитам и отчасти в связи с экономическими санкциями стран Запада.

В-третьих, законодательная база, регламентирующая деятельность предприятий и организаций, связанных с огранкой алмазов, изготовлением ювелирных изделий и их реализацией в Индии и России не способствует их эффективному развитию в связи с ужесточением требований при кредитовании гранильных предприятий и увеличением налогообложения.

В-четвёртых, в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) до сих пор нет ясной стратегии и политики развития предприятий гранильной и ювелирной отраслей на перспективу, и, несмотря на их очевидную взаимосвязь, они развиваются в отрыве друг от друга, не используя преимуществ от кластерного развития за счёт сотрудничества на рынке ювелирных изделий с бриллиантами.

В-пятых, уязвимой стороной гранильной промышленности Якутии остается реализация продукции и слабый менеджмент. Продукция гранильных предприятий республики не конкурентоспособна на внешнем рынке из-за её мизерности, а на внутреннем рынке - из-за резкого снижения спроса. Поэтому предприятия гранильной отрасли Якутии находятся в глубоком кризисе, преодоление которого возможно только при ощутимой государственной поддержке.

Ю. Г. Данилов, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории инновационной экономики недропользования Института региональной экономики Севера СВФУ им. М.К. Аммосова