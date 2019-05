Магию выращенных в лаборатории бриллиантов еще предстоит открыть

30 апреля 2019

Гуанджоуская алмазная биржа (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE) 20 апреля провела форум под названием «Откройте магию выращенных в лаборатории бриллиантов» (Discover the Magics of Lab-Grown Diamonds) во время Китайской международной ярмарки золота, ювелирных изделий и драгоценных камней (China International Gold, Jewellery & Gem Fair) 2019 года в Шэньчжэне – (Шэньчжэньская ювелирная ярмарка (Shenzhen Jewellery Fair)). Если ожидается, что 2019 год станет первым годом крупномасштабных коммерческих применений выращенных в лаборатории бриллиантов (ВЛБ), то этот форум, несомненно, станет ключевым событием в ходе этого тренда. Китайские ведущие производители, оптовики и ритейлеры ВЛБ, а также эксперты в области ювелирного дизайна, промышленного дизайна, бижутерии и консультанты по брендам соберутся на Шэньчжэньской ювелирной ярмарке, проводя мозговые штурмы по теме применения ВЛБ в коммерческих целях.





«ВЛБ являются небольшим трендом в медленно меняющейся культуре, сформированной человеческим сообществом, но с широкими и волшебными областями применений», - сказал в своем выступлении на форуме Лян Вэйчжан (Liang Weizhang), генеральный директор GZDE.



Согласно оценкам, скорость роста выращенных в лаборатории алмазов (ВЛА) увеличилась на 275% с 2010 по 2015 год, а производственные затраты снизились на 70%-80% в период с 2013 по 2018 год. Ду Бань (Du Ban), президент Шэньчжэньской ассоциации дизайнеров-ювелиров (Shenzhen Jewellery Designers Association) отметил, что снижение стоимости материала для производства ВЛБ дает возможность дизайнерам сосредоточить свое внимание больше на ценности красоты и выражении красоты, меньший упор делая на материал. Профессор Ван Тао (Wang Tao), заместитель декана Школы инновационного дизайна Гуанчжоуской академии изящных искусств (Guangzhou Academy of Fine Arts) подчеркнул, что инновационный дизайн будет стимулировать использование ВЛБ. Чжан Вэй (Zhang Wei), со-основатель POP Fashion, отметил, что поколение Z с его значительным спросом на развлечения является самой потенциальной целевой потребительской группой. Для удовлетворения запросов будущих потребителей требуется высококачественный креативный дизайн в качестве основной движущей силы, а широкие услуги для отрасли будут ключевым драйвером. Лю Юнянь (Liu Yongyan), основатель Crealliance Group, упомянул, что отрасль может учиться у отрасли бижутерии и работать с ней, например, по вопросам брендинга зонтов, сотрудничества с дизайнерами, по гибкой цепочке поставок и массовому производству по индивидуальным заказам. Линь Хунбин (Lin Hongbing) из Henan Jingtuo International Diamonds предложил, чтобы ВЛБ и природные бриллианты могли достичь взаимовыгодного сосуществования, как в случае с культивированным жемчугом. Будучи новым материалом, ВЛБ создают гораздо более крупные рынки в качестве доступных «предметов роскоши», являясь положительным фактором по всей цепочке ювелирной отрасли, сказал Линь.



Существующая технология производства в Китае, мощности и рыночный спрос создают прочный фундамент для развития отрасли ВЛБ. На этом форуме на панельное обсуждение были приглашены представители крупных производителей ВЛБ из материкового Китая, включая Huanghe Whirlwind, Sino Crystal, Liliang Diamond, Chaoran Diamond, Jinan Diamond и Crysdiam. Несколько производителей отметили, что Китай в настоящее время испытывает дефицит ВЛБ, так как объем их производства находится на относительно постоянном уровне, а спрос на рынке значительно колеблется. Они надеются, что определенная платформа, например, GZDE, сможет помочь скоординировать спрос и предложение. Sino Crystal запустила свои собственные розничные бренды ювелирных изделий с ВЛБ для просвещения потребителей. Международный геммологический институт (International Gemological Institute, IGI) тоже рассказал о своих критериях как независимой лаборатории по сертификации ВЛБ. Все секторы работают вместе для стимулирования хорошего развития отрасли ВЛБ.



На форуме GZDE подписала стратегические соглашения о сотрудничестве с крупными китайскими поставщиками ВЛБ, ассоциациями дизайнеров и международными партнерах по применению камней с целью совместного развития и продвижения коммерческого использования ВЛБ.



GZDE организовала первую выставочную группу ВЛБ в материковом Китае во время Шэньчжэньской ювелирной ярмарки, проходившей с 19 по 22 апреля. Эта группа, включающая производителей ВЛБ, оптовиков, ювелирных ритейлеров и поставщиков оборудования из Китая, привлекла большое внимание на Шэньчжэньской ювелирной ярмарке.

UBM, организатор Шэньчжэньской ювелирной ярмарки вручает Гуанджоуской алмазной бирже приз Лучший партнер (Best Partner Award)

Как будет развиваться отрасль ВЛБ?

Как отметил Чжу Юншэн (Zhu Yongsheng), председатель правления GZDE, жизнеспособность новых продуктов зависит от широкого применения и эффективных поставок. Высокотехнологичные гены ВЛБ, возможность устойчивых поставок и их прекрасный внешний вид, такой же, как и у природных бриллиантов, открывают возможности для этого нового материала. В дополнение к инновационному применению в ювелирной отрасли благодаря креативному дизайну, можно попытаться добиться развития на международных рынках в других отраслях.

Магию ВЛБ еще предстоит открыть.