Перспективы развития крупнейших мировых алмазодобывающих компаний

13 мая 2019

Экономический кризис 2009 года кардинально изменил сложившиеся в докризисное время балансы между добывающими, гранильными и торгующими алмазной продукцией предприятиями, а конкуренция между ними в этих условиях резко обострилась. Вообще третье тысячелетие, в котором мы уже прожили достаточно зримую часть, приносит поистине грандиозные перемены. Если в алмазодобывающей отрасли основную роль до последнего времени играли четыре крупнейших компании, то сегодня ситуация стремительно меняется и компании второго эшелона начинают выходить на передний план. Следовательно, для оценки перспектив развития мирового алмазодобывающего сегмента в настоящее время становится актуальным на основе стратегического анализа более четко определить место и роль компаний в будущем распределении мест в алмазной иерархии.

На основе усовершенствованной автором классической модели ВСG (Boston Consulting Group) на основе динамики изменения доли и роста объемов добычи алмазов четырьмя ведущими алмазодобывающими компаниями в период 2009-2012 годов (табл. 1) ранее был выполнен анализ перспектив их дальнейшего развития (рис. 1).

Таблица 1

Изменение доли и рост объемов добычи алмазов крупнейшими мировыми компаниями в 2009-2012 годах









Рис. 1. Ведущие мировые алмазодобывающие компании в 2010-2012 годах.

На динамичной модели наглядно видно, как изменилось положение компаний после кризиса и их перспективы в будущем. Если в 2010 году De Beers и АЛРОСА находились в позиции «Звезд», то в 2012 году только российская компания сохранила этот статус. De Beers перешла в разряд «Дойных коров», что связано с объективным снижением показателей этого предприятия, а также продажей Оппенгеймерами своего пакета алмазных акций.

Компании Rio Tinto и BHP Billiton в 2010 году находились на позициях «Трудных детей», но в 2012 году последняя скатилась в область «Дохлых собак», продав часть алмазных, для нее непрофильных, активов быстро растущей компании второго эшелона Harry Winston Diamond Mines Ltd.

Для определения дальнейших перспектив развития алмазодобывающих компаний первой пятерки рассмотрим динамику изменения доли и рост объемов добычи алмазов в 2014-2018 годах (табл. 2).

Таблица 2

Изменение доли и рост объемов добычи алмазов пятью крупнейшими мировыми компаниями в 2014-2018 годах





На основе этих данных была построена динамическую модель, которая показана на рис. 2.

Исходя из модели, можно сказать, что транснациональные корпорации АЛРОСА и De Beers обладают гегемонией в мировой добыче алмазов. При этом АЛРОСА постоянно находится в статусе «Звезды» ежегодно укрепляя свои лидирующие позиции, а группа компаний De Beers надолго задержалась в квадранте «Дойной коровы».

Более того, руководство De Beers, похоже, видит бизнес по добыче алмазного сырья уже не столь перспективным и постепенно избавляются от отработанных месторождений алмазного сырья, а также диверсифицирует производство. Более того, в последнее время подразделение компании Element Six уже занимается производством лабораторных (синтетических) алмазов.



Рис. 2. Ведущие мировые алмазодобывающие компании в 2015-2018 годах.

Вероятно, что ускоренный прогресс науки и техники в не столь отдаленном будущем может привести к тому, что искусственные алмазы ювелирного качества станут производиться в больших количествах и при значительно меньшей их себестоимости. Поэтому более правильным кажется изменение стратегии компании АЛРОСА в сторону постепенного снижения объемов добычи алмазного сырья, осваивая производство лабораторных (синтетических) алмазов. В этом случае Якутия будет развиваться не только добычей минерально-сырьевых ресурсов, которые исчерпаемы, а наоборот, будет производить синтетические алмазы в промышленных масштабах.

Данилов Ю. Г., в.н.с. лаборатории инновационной экономики недропользования НИ ИРЭС СВФУ, к.э.н.



