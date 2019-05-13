Мировая алмазодобывающая промышленность в 2018 году

06 мая 2019

Динамика добычи алмазов в 2014-2018 годах.

В июле этого года Кимберлийский процесс в очередной раз опубликует статистику добычи и торговли алмазами странами мира в 2018 году. В прошлом году промышленной добычей алмазов в мире занимались те же 23 страны, что и в предыдущие годы. Не имея пока под рукой этих данных, можно относительно точно спрогнозировать физические объемы добычи алмазов, а также финансовые результаты мировой торговли алмазным сырьём по сумме показателей крупнейших алмазодобывающих компаний за 2018 год.

Динамика изменения этих показателей приведена ниже (табл. 1).

Таблица 1

Крупнейшие мировые алмазодобывающие компании в 2014-2018 годах







Краткое резюме

Не сложный расчёт по усреднённой доле пяти ведущих алмазодобывающих компаний, которая равна примерно трем четвертым от физического объёма мировой добычи алмазов в каратах и четырем пятым от стоимости реализации алмазного сырья в мире в долларах, позволяет получить прогнозные результаты. Итак, в 2018 году мировая добыча алмазов составит 147 млн каратов, а стоимость реализованного алмазного сырья 15,7 млрд долларов. По сравнению с 2017 годом в 2018 году произошло некоторое снижение добычи алмазов: на 2,5% по физическому объему и 1% по стоимости. Это говорит от том, что мировая алмазодобывающая промышленность достигла пиковых показателей.

Поскольку мировой рынок алмазного сырья сегодня находится в стабильном состоянии и спрос на алмазы достаточно высок, в 2019 году вряд ли произойдёт кардинальное изменение ситуации по алмазодобывающим странам и мировым центрам алмазной торговли, а Россия и компания АЛРОСА, по-прежнему сохранят лидирующие позиции в мире по добыче алмазов.

Данилов Ю. Г., в.н.с. лаборатории инновационной экономики недропользования НИ ИРЭС СВФУ, к.э.н.



