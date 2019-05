Отношение инвесторов к акциям алмазодобытчиков способствует игре против рынка

22 апреля 2019

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый аналитик

(paulzimnisky.com) – 18 марта в ходе проводившегося компанией АЛРОСА (MICEX: ALRS) Дня инвестора было сказано, что на встречах один на один с инвесторами чаще всего задаются вопросы, связанные с воздействием, которое будут оказывать «синтетические» алмазы на бизнес.

Через три дня на телефонной конференции Mountain Province Diamonds (TSX: MPVD) для аналитиков после представления результатов работы компании за весь 2018 год один инвестиционный менеджер, когда наступило время вопросов и ответов, вместо вопроса, скорее, выступил с утверждением, ярко отразившим широко распространенное настроение во взглядах институциональных инвесторов на алмазную отрасль в настоящее время.

Он напрямую связал их мнение с угрозой, которую, как они считают, представляют созданные в лаборатории бриллианты для природных камней, заявив, что, «хотя я ценю попытки как бы избегать говорить о проблемах, связанных с выращенными в лаборатории бриллиантами, … я считаю, что все мы должны просто принять тот факт, что технологические усовершенствования продолжатся, технологический прогресс движется вперед, и выращенные в лаборатории бриллианты станут гораздо более важным фактором». Кроме того, он указал на «тех из нас, у кого есть дети из числа миллениалов, которых мало волнует, выращенный ли это в лаборатории или природный бриллиант … если он сверкает, хорошо смотрится и является ли бриллиантом». «Я думаю, именно на этом люди собираются сосредоточить свое внимание», - заключил этот инвестиционный менеджер.





Корзина акций алмазодобывающих компаний в период 2017-2019 годов

Взвешенная рыночная капитализация в USD, семь составляющих, только производители алмазов

Индексировано к 100 по состоянию на 1 января 2017 года, еженедельные данные



К составляющим компаниям относятся: АЛРОСА, Petra Diamonds, Gem Diamonds, Firestone Diamonds, Lucara Diamond, Stornoway Diamonds и Mountain Province Diamonds.

Данные всех составляющих компаний преобразованы в USD на еженедельной основе.

Рыночная капитализация составляющих компаний взвешена, за исключением АЛРОСА, у которой она фиксирована к 10% фактической рыночной капитализации; АЛРОСА все еще составляет свыше 30% от значения общего индекса.

Источник: Анализ Пола Зимниски

Starting point – Исходная точка. 2019Q1 – Первый квартал 2019 года.



Хотя такое разочарование, как это, понятно любому инвестору, на которого воздействовала обстановка в последние годы, принимая во внимание совершенно слабую экономическую активность, - акции алмазодобывающих компаний были словно в водовороте, который забирает ваши деньги, но не возвращает их. Но похоже, что такое настроение достигло уровня, указывающего на то, что независимая алмазодобывающая отрасль не выживет, хотя это, похоже, слишком смелое предположение.

Да, выращенные в лаборатории бриллианты неизбежно заберут некоторую долю рынка у природных бриллиантов, особенно в сегменте невысоких цен, как это сделали муассанит и кубический цирконий, но в какой степени – это еще нужно определить, и, вероятнее всего, это будет зависеть от успеха маркетинга не только в отрасли выращенных в лаборатории бриллиантов, но и в отрасли природных камней, у которой очень устойчивая история.

Раньше природные бриллианты были предметом зависти отрасли предметов роскоши: выход бриллиантов на рынок беспримерный, это единственный люксовый товар, который большинство женщин (по меньшей мере в Америке) получают в подарок в своей жизни. Но удержать такое поразительное положение на рынке почти так же трудно, как и создать его, особенно в эпоху после монополии De Beers, когда не проводится кампания «Бриллиант - это навсегда» (A Diamond is Forever).

Хотя трудность сохранения присутствия на самых развитых рынках отрасли компенсируется новым ростом на развивающихся рынках, два из которых (например, Индия и Китай) на самом деле имеют потенциал превзойти по размеру рынок Соединенных Штатов, алмазная отрасль, несомненно, сталкивается с вышеупомянутой конфронтацией. Тем не менее отрасль природных бриллиантов, похоже, далека от того, чтобы уйти в ближайшее время.





Прогноз глобального предложения природных алмазов

Объем производства алмазов в млн каратов



Источник: Оценки и анализ Пола Зимниски.

Millions of Carats Produced Globally – Млн каратов, производимых по миру. Global economic expansion, surge in Chinese diamond demand – Глобальное экономическое расширение, рост спроса на алмазы в Китае. Paul Zimnisky Forecast – Прогноз Пола Зимниски. … commence production - … начало производства. Global financial crisis – Глобальный финансовый кризис. Argyle closes – Закрытие рудника Аргайл. Lower production scenario (dotted line) assumes ramp-up at Luaxe and Marange, and no Ekati Jay-expansion. – Сценарий с низким объемом производства алмазов (пунктирная линия) предполагает наращивание объемов на Луаше и Маранге без расширения проекта Джей на месторождении Экати.



В этом году прогнозируется падение предложения природных алмазов, и оно продолжит неуклонно снижаться по меньшей мере до 2021 года, что послужит на пользу ценам на алмазы и, таким образом, поддержит алмазодобытчиков. Ослабление цен за последние пять с лишним лет привело к естественному сокращению предложения, которое подходит к более стабильным уровням после достижения в 2017 году высоких значений после мирового финансового кризиса. Также стоит отметить, что значительное многолетнее сокращение складских запасов в индийском секторе «мидстрима» уже произошло и складские запасы там тоже приближаются к более нормальному уровню.

Кроме того, несмотря на различные глобальные макроэкономические проблемы, мировой спрос на природные бриллианты выглядит относительно стабильным в настоящее время. Крупнейшая ювелирная компания мира, Tiffany & Co. (NYSE: TIF), наметила рост объема продаж на «низкую однозначную цифру» в течение 12 месяцев, которые закончатся 31 января 2020 года. Важно то, что Tiffany не предлагает выращенные в лаборатории бриллианты. Кроме того, самая крупная ювелирная компания в Китае, Chow Tai Fook (HK: 1929), открыла рекордное число новых магазинов в своем последнем финансовом году, закончившемся 31 марта 2018 года, что является неоспоримым показателем уверенности в потенциале роста этого рынка. Chow Tai Fook тоже не предлагает выращенные в лаборатории бриллианты.

Хотя именно настроение инвесторов движет ценами на акции, что отражается буквой «Р» в известном соотношении Р/Е или мультипликатора цена/прибыль, где «Е» - это часть уравнения, полностью зависящая от базисных ценовых факторов и операций, которые контролирует отрасль. Кажущийся устойчивым глобальный спрос на природные бриллианты и кажущаяся благоприятной картина предложения должны поддерживать цены на алмазы и компании, их производящие, особенно те, которые снизили риски алмазодобывающих предприятий и имеют контролируемую долговую нагрузку.

De Beers в настоящее время на 85% принадлежит глобальной диверсифицированной горнодобывающей компании Anglo American (LSE: AAL), а на 15% - правительству Ботсваны. Большинство ее дочерних компаний являются совместными предприятиями с государственными партнерами.

Пол Зимниски, дипломированный финансовый аналитик (CFA), является независимым аналитиком алмазной отрасли и консультантом, работающим в районе Нью-Йорка и пригородов. Пол является выпускником Школы бизнеса им. Роберта Г. Смита (Robert H. Smith School of Business) Мэрилендского университета (University of Maryland), имеет степень бакалавра по финансам и международный профессиональный сертификат CFA. С ним можно связаться по адресу paul@paulzimnisky.com и в Twitter @paulzimnisky.

Пояснение: На момент написания Пол Зимниски имел длинные позиции по опциону в компаниях, занимающихся природными алмазами, включая Lucara Diamond Corp, Stornoway Diamond Corp, Mountain Province Diamonds Inc, Diamcor Mining Inc, North Arrow Minerals Inc, Tsodilo Resources и Signet Jewelers.