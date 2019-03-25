О новациях в КоАП: прихлопнуть сразу, чтобы не мучились…

27 марта 2019

«Гуманизм» новаций в статью 19.14. КоАП вижу в том, что хозяйствующим субъектам, работающим с драгоценными металлами и драгоценными камнями, разрешили не мучиться, грозя прихлопнуть их всего лишь несколькими штрафами. Наповал.

Сопоставим нормы и штрафы из проекта статьи 19.14. КоАП с действующей редакцией данной статьи:





Предлагаемые проектом закона наказания явно несоразмерны масштабам потенциальной тяжести возможных правонарушений в этой сфере - пострадавших при подобных правонарушениях, как правило, не бывает.

Из сопоставления вводимых законопроектом размеров штрафов с действующими следует, что размер штрафных санкций за идентичные правонарушения по части 1 статьи 19.14. КоАП увеличен в проекте:

- в 23 … 24 раза для физических лиц;

- в 46 … 50 раз для индивидуальных предпринимателей;

- в 20 … 25 раз для юридических лиц.

В условиях отсутствия в российском законодательстве единого свода установленных правил с закрытым и исчерпывающим перечнем обязательных требований, допустить непредумышленное правонарушение в части «Нарушения установленных правил извлечения, производства, использования, обращения (торговли, перевозки, пересылки, залоговых операций, сделок, совершаемых банками с физическими и юридическими лицами), получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих» представляется высоко вероятным даже для опытных участников рынка. Тем более, высок риск непредумышленных нарушений «установленных правил» со стороны физических лиц, не знакомых с отраслевой нормативно-правовой базой, а также индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, только начинающих свою деятельность на рынке драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

С учетом:

- ликвидации «надзорных каникул» по 294-ФЗ для новых (неопытных) участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней,

- планируемого снятия ограничений по числу и частоте плановых проверок для субъектов предпринимательской деятельности в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней,

- реально (по факту) увеличившейся интенсивности внеплановых проверок всех участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней,

оказаться «пойманным» на каком-нибудь пустяке становится легко и просто.

Мало того, обсуждается возможность создания Федеральной службы по контролю за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Надо полагать, внимания с ее созданием к участникам рынка станет еще больше.

В то же время предлагаемый проектом закона размер штрафов планируется установить на запредельном уровне как для физических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Возможно, разработчики законопроекта просто не понимают, что даже один штраф в размере 500…700 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя и в миллион рублей для малого юридического лица может оказаться убийственным для бизнеса.

Так, по данным Росстата, среднемесячная начисленная в Российской Федерации заработная плата в I полугодии 2018 года составила 42 550 рублей или 37018 рублей после вычета налога. Таким образом, предлагаемый административный штраф, например, за некие непредумышленно совершенные нарушения установленных для физических лиц правил использования, торговли, пересылки драгоценных металлов, драгоценных камней или изделий, их содержащих, составит средний по стране фактический доход этих физических лиц за период от 3,2 до 4,6 месяцев.

Аналогичная картина вырисовывается и в отношение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Так, по данным Росстата годовой оборот ювелирных изделий в торговле составляет около 220 млрд рублей, а в стране работает около 18 тысяч ювелирных магазинов. Таким образом, средний по стране ежемесячный оборот ювелирного магазина составляет 1,018 млн рублей. При этом предлагаемый проектом закона административный штраф «за нарушение установленных правил» в размере от 0,50 до 0,70 млн рублей для индивидуальных предпринимателей и от 0,75 до 1,0 млн рублей для юридических лиц будет эквивалентен полной потере месячной выручки ювелирного магазина.

Кроме того, проектом закона вводится обособленная административная ответственность для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов юридическими лицами, не включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень (часть 2 статьи 19.14.).

Также, для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц проектом закона вводится обособленная административная ответственность за самовольную добычу драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (часть 3 статьи 19.14.).

С одной стороны, введение этой нормы достаточно обоснованно: если в КоАП РФ сегодня существует Статья 7.5. «Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней», то уж за самовольную добычу драгоценных металлов и драгоценных камней какая-то административная ответственность выглядит вполне логично.

Понятно, что неудачный термин «самовольная добыча» требует точного и однозначного разъяснения (как и в случае его употребления в Уголовном кодексе РФ). Но принципиальное отличие вводимой законопроектом нормы части 3 статьи 19.14. КоАП РФ от вводимой законопроектом нормы частей 1 и 2 статьи 191 УК РФ заключается в том, что КоАП будет наказывать только за «самовольную добычу» полудрагоценных камней и прочее, а УК – за «совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытыми … (полудрагоценными объектами), а равно их незаконные хранение, перевозка и пересылка в любом виде, состоянии».

Получается нелепо: наказание за совершение сделки, перевозку и хранение самовольно добытых полудрагоценных камней выше, чем за самовольную их добычу (уголовное преследование против административного). Однако при совершении сделок всегда есть две стороны: продавец (самовольно добывший полудрагоценные камни, а значит – уже виновный по статье КоАП) и покупатель, который может и не подозревать, что камни были добыты «самовольно». Но при этом, согласно частям 1 и 2 статьи 191 УК РФ, наказание продавца (самовольного добытчика) и покупателя (честного приобретателя) могут оказаться одинаковыми…

Опять же, огромный размер штрафа… От 120 тыс. до 170 тыс. руб. штраф на туриста, незадачливо выкопавшего из земли какой-нибудь полудрагоценный (по наименованию) камень – это как?

Завершая обзор новаций в УК и КоАП РФ, хочется верить, что эти законопроекты так и останутся в истории всего лишь законопроектами, не превратившись в закон.

Владимир Збойков, исполнительный директор Комитета «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам



