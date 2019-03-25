Импорт из специального административного района Гонконг: золото оставило позади бриллианты и драгоценные камни

11 марта 2019

Автор: Лян Вэйчжан (Liang Weizhang), генеральный директор Алмазной биржи Гуанчжоу

Алмазная биржа Гуанчжоу (Guangzhou Diamond Exchange) недавно проанализировала только что опубликованные официальные данные по торговле, которые показывают, что товары, подпадающие под Главу 71 Товарных кодов, составляют свыше 31% от общего объема импорта из специального административного района (САР) Гонконг в материковый Китай в 2018 году, достигнувшего US$2,6 млрд по стоимости. Это следует из ежемесячных статистических данных, опубликованных Главным таможенным управлением Китайской народной республики.

Согласно пояснительной записке Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (Harmonized Commodity Description and Coding System), Глава 71 включает в себя натуральный или культивированный жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, соединения с драгоценными металлами и изделия из них, имитации драгоценностей и монеты. Обычно мы используем данные из этой Главы для торговли ювелирными изделиями. Но большая часть импорта из САР Гонконг в материковый Китай по этому разделу относится к торговле золотом, а не бриллиантами и драгоценными камнями, как упомянуто в некоторых других обзорах.







Золото оставило позади бриллианты и драгоценные камни в объеме импорта ювелирных изделий. (Рис.1). Общий объем импорта из САР Гонконг в материковый Китай показал сезонное снижение в феврале (US$281 млн), упав за месяц примерно на US$568 млн - до US$758 млн - с марта по октябрь, но достиг US$973 млн в ноябре и подскочил даже до US$1,3 млрд в декабре (см. оранжевые колонки). На конец года ювелирные товары (Глава 71 Товарных кодов, см. голубую кривую) лидировали и составили почти две трети от общего объема импорта в этом месяце. Среди товаров, рассматриваемых в этой главе, золото составляет самую большую часть, свыше US$2,3 млрд (см. желтую кривую), или 86% от общего объема импорта ювелирных изделий. В отличие от общих ожиданий, бриллианты и драгоценные камни играют очень ограниченную роль в объеме импорта, всего US$7 млн в этом году (см. зеленую кривую для драгоценных камней, серую кривую для бриллиантов).

В 2013 году специальные банки и компании получили лицензии на импорт золота с зарубежного рынка. С тех пор САР Гонконг стал одним из основных источников импорта золота в материковый Китай, и золото занимало очень большую часть в пироге импорта в материковый Китай по Главе 71 Товарных кодов. В 2018 году САР Гонконг стал для материкового Китая седьмым по важности источником импорта в ювелирной торговле среди таких стран, как Швейцария, Южная Африка, Австралия, Канада, Соединенные Штаты, Сингапур, Япония и Бельгия. Представляется очевидным, что Швейцария, Южная Африка, Австралия, Канада и Соединенные Штаты также экспортируют золото в материковый Китай, и это составляет довольно большую часть в их торговле с Китаем товарами, относящимися к Главе 71. (Рис.2).





Объема импорта драгоценных камней совсем не достаточно для насыщения рынка материкового Китая. Двумя основными режимами торговли в материковом Китае являются обычная торговля и торговля для производства. При обычной торговле товары для импорта/экспорта должны пройти процедуру оплаты тарифных ставок и НДС перед тем, как поступить на внутренний рынок или покинуть его. При торговле для производства, с другой стороны, товары для импорта/экспорта предназначены только для производства в материковом Китае, а не для продажи, и они будут реэкспортированы зарубежным поставщикам после завершения производства; эти товары не облагаются налогами. Можно увидеть, что через обычную торговлю в материковый Китай со всего мира было импортировано драгоценных камней (за исключением бриллиантов) на US$90 млн. Но в материковый Китай было импортировано драгоценных камней (за исключением бриллиантов) на сумму свыше US$369 млн по режиму торговли для производства, которые должны быть - или были - реэкспортированы зарубежным поставщикам после стадии производства.

В режиме обычной торговли в материковый Китай официально были импортированы и остались здесь драгоценные камни на сумму всего US$90 млн. Также отмечалось, что по данным, опубликованным Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange), видно, что в 2018 году общая сумма импорта бриллиантов на материк составила US$2,7 млрд, а общий объем обычной торговли ювелирными изделиями (Глава 71) составил US$40,4 млрд, 83% от которого приходится на золото. Китай является вторым по величине ювелирным рынком в мире, и драгоценных камней, официально импортированных на сумму US$90 млн, слишком мало для насыщения китайского рынка.

Может ли импорт драгоценных камней «вызвать отток» американских долларов из материкового Китая? (Рис.3). Наблюдался огромный рост объема импорта ювелирных изделий из САР Гонконг в материковый Китай с апреля по октябрь 2015 года, с февраля по июль 2016 года и с октября по декабрь 2018 года. Кроме того, в эти периоды укреплялся доллар США по мере того, как значительно увеличивались также и объемы импорта ювелирных изделий из САР Гонконг. «Раздутые счета» или «выставление завышенных счетов-фактур» в ювелирной торговле кажутся «ожидаемыми». Что касается драгоценных камней, то объем оттока долларов США (US$90 million) из материкового Китая в связи с импортными поставками легко высчитывается на фоне довольно большого общего объема импорта в размере US$40,4 млрд. Кроме того, если вычесть золото из объема импорта ювелирных изделий в материковый Китай со всего света, то можно наблюдать обычное колебание без какого-либо явного влияния со стороны обменного курса или цены на золото (см. фиолетовую линию в 2018 году).

Что касается золота, то в июле 2016 года, когда возникла первая волна импорта из САР Гонконг, представитель Китайского главного таможенного управления дал разъяснения о том, что эта волна была обусловлена ростом спроса на золото на местном китайском рынке. Интересно то, что в этих двух случаях роста объема импорта цена на золото тоже повышалась. Прослеживается любопытная взаимосвязь между ценой на золото, обменным курсом и государственными резервными активами. Интересно отметить, что Государственное валютное управление также увеличило свои официальные резервные активы золота в вышеупомянутые периоды.







Прогноз на 2019 год. Импорт драгоценных камней, бриллиантов и ювелирных изделий имеет огромный потенциал. Китайское правительство ужесточило ряд механизмов в 2018 году, включая усиление мер противодействия контрабанде на границе, введение новой системы НДС для обеспечения контроля по всей цепочке налогообложения, усиление мониторинга обмена иностранной валюты, но заметно снизило тарифы на импорт на 706 товаров, включая многие из Главы 71. По мнению автора статьи, реакция ювелирного рынка будет видна в 2019 году, включая сектор синтетических бриллиантов. Интересно отметить, что Китай является не только крупнейшей страной-производителем, но также и вторым по величине рынком потребления ювелирных изделий в мире.



