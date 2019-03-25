Самовольная статья о заведомо плохом законопроекте

25 марта 2019

21 января 2019 года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности были рассмотрены проекты федеральных законов:

- «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления ответственности за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней»;

- «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней».

Законопроекты в ключевой части вносят поправки, соответственно, в статьи 191 и 255 УК РФ (с соответствующими поправками в УПК РФ) и в статью 19.14. КоАП.

По своей сути поправки носят революционный для отрасли (и крайне негативный для ее развития) характер, т.к. фактически приравнивают в российском законодательстве оборот так называемых полудрагоценных камней (наименование «полудрагоценный» не рекомендовано CIBJO и рядом других мировых отраслевых структур для использования) к драгоценным камням. Причем наказания за совершение преступлений и правонарушений, связанных с оборотом полудрагоценных камней, сопоставимо с соответствующими преступлениями и правонарушениями, касающимися камней драгоценных.

Справка:

1. В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в Российской Федерации к драгоценным камням относятся природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Не являются драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней.

При этом какого-либо упоминания о полудрагоценных камнях данный закон не содержит.

2. Законодательно перечень полудрагоценных камней в Российской Федерации не имеет универсального определения. Однако есть два перечня полудрагоценных камней, используемых для различных целей.

Постановлением от 31 августа 2018 г. N 1029 «Об утверждении перечня полудрагоценных камней в целях применения статьи 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» утвержден следующий перечень полудрагоценных камней: «Берилл, в том числе аквамарин, гелиодор».

Необходимо иметь в виду, что данный перечень был сокращен в результате отрицательных отзывов на первоначальную редакцию в ходе проведения процедуры Оценки регулирующего воздействия, осуществляемой Министерством экономического развития Российской Федерации. А в первоначальной редакции в этот перечень входил также турмалин. Более того, в рабочем порядке в заинтересованных структурах обсуждалось включение в данный список вообще всех наименований минералов и их разновидностей по коду 7103 10 000 9 ТН ВЭД.

При этом для таможенных целей в ЕАЭС (в который входит Российская Федерация) действует иной перечень. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза к коду 7103 10 000 9 «Прочие драгоценные (кроме алмазов) и полудрагоценные камни …» относит очень обширный перечень, включающий следующие виды минерального сырья:

- агат, аметист, берилл (в том числе аквамарин, биксбит, воробьевит, гелиодор, гошенит, морганит, ростерит), бирюза, гранат (в том числе альмандин, андрадит, спессартин, гессонит, гроссуляр, демантоид, карбункул, лейкогранат, меланит (шорломит), пироп, родолит, топазолит, уваровит, цаворит), жадеит, кварц-волосатик, кунцит, лазурит, малахит, нефрит, опал, родонит, скаполит, топаз, турмалин (в том числе ахроит, верделит, дравит, индиголит, рубеллит, сибирит, тсилазит, увит, шерл, эльбаит), фенакит, хризоберилл, хромдиопсид, хризолит, хризопраз, циркон, цитрин, чароит, шпинель, янтарь (за исключением янтарных образований, которые приравнены к драгоценным камням).

Данный перечень был утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 N 30 «О мерах нетарифного регулирования» и включает в себя, как нетрудно заметить, практически всю номенклатуру gemstones из «Голубой книги» CIBJO.

Сопоставим тексты действующей статьи 191 УК РФ и редакции из законопроекта.

Изменения в 191 УК РФ









Важно отметить следующее.

1. Диспозиция статьи оперирует такими понятиями, как «совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка и пересылка в любом виде, состоянии».

Речь не идет только о лицах, непосредственно участвующих в самовольной добыче перечисленных объектов преступления. Круг лиц, на которых распространяется норма, расширен до тех лиц, кто просто хранил или перевозил «заведомо» самовольно добытые камни, подпадающие по наименованию под действие статьи. К таким лицам могут быть причислены, по мнению следователей и суда, например, рыночные дилеры, оптовые и розничные продавцы этих камней. Якобы они могли «заведомо» знать о «самовольном» характере добычи этих камней. Причем длина цепочки дилеров, на которых сможет распространяться данная норма, будет, вероятно, ограничиваться только фантазией правоохранителей. Должен ли розничный дилер проверять, самовольно или не самовольно были добыты камни?

А как ювелиры, приобретающие и монтирующие камни в ювелирные изделия? Они что, должны теперь выяснять, не были ли эти камни добыты самовольно?

Само по себе понятие «самовольной» добычи чего-либо из недр, коль скоро это понятие попадает в Уголовный кодекс, должно быть четко и однозначно раскрыто. Однако, в Законе Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах» понятие самовольного пользования недрами встречается лишь в Статье 23 «Основные требования по рациональному использованию и охране недр», где прописано, что одним из основных требований по рациональному использованию и охране недр является, в том числе, и «соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами».

Но что значит «самовольное пользование»? Например, если лицензия у недропользователя на добычу аметиста, попутная добыча им горного хрусталя или дымчатого кварца – это самовольная добыча? И лицо, причастное к такой попутной добыче подлежит уголовному преследованию? И таких вопросов можно задать множество.

Как минимум, должны быть законодательно определены:

- четкое определение, не допускающее двусмысленности, что следует понимать под словом «заведомо», т.е. каким путем, по каким каналам и какой степени достоверности должна доходить до участника сделки (или перевозчика, лиц, хранящих полудрагоценные камни) информация о «заведомо самовольной» добычи камней, чтобы были основания привлекать данного участника сделки к ответственности;

- четкое определение, что следует считать «самовольной добычей», в каких масштабах она должна быть у преследуемого лица по отношению к разрешенной, если таковая тоже имеет место у него быть;

- должны быть проработаны защитные механизмы честного приобретателя камней от попыток обвинения его в приобретении камней «заведомо самовольно» добытых;

- должна быть предельная длина цепочки лиц, связанных с рыночным движением камней, на которой возникает ответственность за «самовольную» их добычу.

2. Непонятно, почему в отношении драгоценных камней (часть 3 и 4 статьи 191 УКК РФ) сохраняется норма «в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации», а в отношении «янтаря, нефрита и иных полудрагоценных камней» потребовалось вводить понятие «заведомо самовольно добытые»? Хотя, справедливости ради, четких правил на все случаи жизни в российском законодательстве нет и для оборота драгоценных камней. Для зон, не оговоренных законами и подзаконными актами, действует правило «что не разрешено, то запрещено» вместо здравого смысла, выраженного формулой «что не запрещено, то разрешено».

3. Введение отдельной нормы для «полудрагоценных камней» в Уголовный кодекс Российской Федерации в принципе нонсенс, т. к. объемы сделок по таким камням в масштабах экономики государства ничтожны, и это легко понять по объемам их добычи и экспорта. В то же время нет в российском уголовном праве статей Уголовного кодекса о самовольной добычи нефти или газа, хотя хищения именно нефти и газа (т.е. их самовольная добыча) наносят государству огромные потери.

4. Установление перечня полудрагоценных камней для целей статьи 191 УК РФ постановлением Правительства Российской Федерации гораздо процедурно менее подвержено обсуждениям со стороны общества и бизнеса, чем установление перечня в теле закона (как это сделано для перечня драгоценных камней). Однако странный характер этих объектов («полудрагоценных» камней), перечень которых строго не определен в каком-либо законе, в принципе не должен позволять рассматривать их как обособленные объекты уголовного права.

По сути, самовольная добыча из недр любых материалов есть обычная кража у государства или арендатора недр. А для случаев кражи есть своя статья 158 Уголовного кодекса. Кстати, в составе статьи 158 УК РФ есть выделение кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода… Так, может, и стоило бы внести кражу полудрагоценных, да и драгоценных камней отдельной диспозицией в статью 158 УК РФ. И туда же – кражу драгоценных металлов. А статью 191 УК РФ просто ликвидировать…

Но главное – в отрасли должен быть внедрен прозрачный и всем понятный порядок, позволяющий легально и достаточно комфортно оформлять права на добычу полудрагоценных камней. А еще лучше – руководствоваться рекомендациями CIBJO и других мировых структур отрасли и не использовать странный термин «полудрагоценные камни». Тем более, не пытаться эти объекты ввести в поле строгого государственного регулирования. Издержки на «государево око» окажутся здесь больше самих объемов рынка…





P.S.

Название статье дал такое потому, что написана она «самовольно», без заказа и согласования «наверху». Пока такое «самовольство» у нас еще не запрещено. А законопроект считаю «заведомо» плохим потому, что не верю в то, что сам писавший его верил в пользу законопроекта для развития рынка полудрагоценных камней.

Владимир Збойков, исполнительный директор Комитета «Деловой России» по драгоценным металлам, драгоценным камням, ювелирному искусству и народно-художественным промыслам



