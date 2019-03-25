Новый виток приватизации АЛРОСА

04 марта 2019

Акции ПАО АК «АЛРОСА» остаются последним крупным активом в собственности Республики Саха (Якутия), чем обусловлена необходимость сохранения над компанией государственного контроля. Как показал практический опыт последних лет, именно государственная поддержка способна поддержать алмазодобывающую отрасль от резкого спада в периоды экономической нестабильности и кризисных явлений в мировой экономике, поскольку основная составляющая цены алмазов и их переработки образуется на рынке предметов роскоши.

Группа АЛРОСА является мировым лидером по объему добычи алмазов и превосходит De Beers на 4%, но по их реализации уступает почти на 20%. Однако, если рассматривать группу АЛРОСА вместе с ГРО «Катока», то она на целых 23% превосходит De Beers по добыче алмазов и реализует алмазного сырья всего на 5,7% меньше. То есть даже по реализации алмазов группа АЛРОСА почти сравнялась с группой De Beers (Табл. 1).

Таблица 1

Крупнейшие мировые алмазодобывающие компании в 2015-2018 гг.







1-й круг, IPO акций АЛРОСА

Приватизация акций АЛРОСА после преобразования из ЗАО в открытое акционерное общество (ОАО, а затем ПАО) уже прошла через две стадии. В результате длительных переговоров и дискуссий в середине 2013 года руководством Российской Федерации был принят компромиссный вариант сохранения государственного контроля после приватизации акций АЛРОСА (по 25% + 1 акция у правительств России и республики). Он в принципе совпадал с прогнозами и предложенными в ноябре 2010 года руководству РС (Я) сотрудниками научно-исследовательского «Института региональной экономики Севера» СВФУ им. М. К. Аммосова Даниловым Ю. Г. и Егоровым Е. Г. вариантами преобразования алмазной компании.

Дальнейший рост цен на акции во время подписки способствовал размещению акций АЛРОСА по оптимальной на взгляд большинства аналитиков цене. Рыночная капитализация компании составила более 8 млрд долларов. В итоге прошедшей приватизации произошло перераспределение акций ОАО АК «АЛРОСА» среди основных акционеров. Говорить о том, что акции АЛРОСА не достались крупному игроку и сейчас преждевременно, ведь более 20% акций в настоящее время держат номинальные держатели, а продолжившийся рост стоимости акций после их размещения, как раз свидетельствует о том, что идет консолидация этого пакета (Табл. 2).

Таблица 2

Основные акционеры ОАО АК «АЛРОСА» до и после IPO







2-й виток, SPO акций АЛРОСА

Росимущество и Минимущество Якутии 18 ноября 2013 года заключили акционерное соглашение по АЛРОСА (владеют по 43,9% и 25% плюс 1 акцией соответственно), устанавливающее, что в течение пяти лет доля государства в алмазной компании не должна быть ниже контрольной. Соглашение предусматривает автоматическую пролонгацию на следующие пять лет, если стороны не согласуют иное.

Тем не менее в июле 2016 года в рамках плана приватизации состоялось вторичное размещение акций АЛРОСА (SPO – secondary public offering). Компания была оценена в 478,7 млрд руб. Продажа акций фактически стала первой крупной сделкой после долгого перерыва в массовой приватизации и проходила в условиях санкций. При продаже акций АЛРОСА дисконт к рыночной цене составил 3,77%. Правительство РФ продало 10,9% акций АЛРОСА или 802,7 млн акций за 52,2 млрд руб.

Книга заявок по продаже 10,9% акций была превзойдена почти в три раза. Общий спрос книги заявок на акции компании был выше предложения более чем в два раза. Заявки ниже 65 рублей на акцию АЛРОСА не были удовлетворены, поскольку уровень спроса приближался к 66 рублям за бумагу.

Около 30% инвесторов, подавших заявки, являются гражданами России, еще около 30% - инвесторы из Европы, еще порядка 25% - инвесторы из стран Ближнего Востока и Азии. Оставшаяся доля приходится на остальные страны и континенты, в том числе и США. Размещение акций происходило в условиях восстановления российского рынка акций. В частности, индекс ММВБ с начала года вырос на 19% и находился на уровне 2008 года. Как прошло размещение видно из Таблицы 3.



Таблица 3







3-й круг, последний

В настоящее время акционерами компании АЛРОСА являются: Российская Федерация в лице Росимущества - 33,02%, Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций. И в 2019 году в связи с увеличивающимся дефицитом России и Якутии, вероятнее всего, продадут 8% акций. В этом случае перед республикой возникнет дилемма, какие из пакетов акций продавать. На мой взгляд, необходимо продать муниципальные акции АЛРОСА, а поступившие средства направить на решение назревших у этих районов проблем, в частности, на обеспечение населения чистой водой, строительство дорог и другие нужды.

Ю. Г. Данилов, кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ им. М. К. Аммосова



