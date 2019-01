2018: год созданных в лаборатории бриллиантов

04 января 2019

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(paulzimnisky.com) - В потоке новостей из алмазной отрасли в 2018 году преобладала информация о росте объемов производства созданных в лаборатории бриллиантов, их распределении и динамике цен. Многочисленные новые участники – объекты новостей, вошли в это пространство, повысились производственные мощности и вырос объем предложения. Только в этом году разница в цене за обычный созданный в лаборатории бриллиант весом в 1 карат упал почти на 50% относительно цены на сопоставимый природный бриллиант (в конце ноября разница выросла и составила 42% по сравнению с 29% в январе).

В конце мая лидер отрасли – компания De Beers1 перешла Рубикон, объявив, что она будет заниматься ювелирными изделиями с созданными в лаборатории бриллиантами через свою дочернюю компанию под названием Lightbox. Этот шаг говорит о гибкой стратегии, главная цель которой понять различия потребительского восприятия лабораторных бриллиантов и природных камней. В конце сентября этот продукт стал доступен для потребителей только через веб-сайт компании, и заслуживающее внимания изделие - подвеска с однокаратным солитером - предлагалось за $800 плюс номинальная стоимость за вставку камня. Во время появления обычный однокаратный созданный в лаборатории бриллиант равнозначного качества продавался примерно за $3 700.



Цена обычного лабораторного бриллианта в 1 карат

по сравнению с природным бриллиантом, лабораторным бриллиантом Lightbox и лабораторным бриллиантом бренда Grown With Love

Price of 1-carat diamond in USD - Цена за 1-каратный бриллиант в USD. Q - квартал. Nov - Ноябрь.





В течение первой недели, как сообщает веб-сайт компании, были проданы почти все изделия с однокаратными солитерами Lightbox. Те, кто скептически относятся к De Beers, считали, что это стало подтверждением того, что Lightbox была просто демпинговой ценовой стратегией с целью понижения рыночной цены на созданные в лаборатории бриллианты, а De Beers не имела реальных складских запасов, что подтверждает, что просто создавалась видимость.

По сообщению представителя Lightbox, сделанному в октябре, первоначальный спрос на однокаратные солитеры превысил ожидания, приведя к временной распродаже (примечательно, что значительная часть первоначального спроса была от любопытствующих участников отрасли). Кроме того, было отмечено, что изделия можно пополнить по заказу со сравнительно небольшим сроком исполнения, принимая во внимание то, что производство бриллиантов Lightbox является постоянным процессом, осуществляемым находящейся в Великобритании Element 6, дочерней фирмой по производству синтетических алмазов, принадлежащей компании De Beers.

Процесс выращивания алмазов весом 2,5 карата в лаборатории (примерный размер для получения бриллианта весом примерно 1 карат) обычно занимает 3-4 недели, плюс нужно дополнительное время на огранку бриллианта и изготовление ювелирного изделия. По состоянию на начало ноября из 43 предложенных изделий Lightbox 5 были все-таки проданы. Имелся всего один однокаратный солитер, за $900 предлагалась подвеска с белым камнем огранки «принцесса» ($800 за бриллиант плюс $100 за оправу и цепочку из серебра 925 пробы).

В первоначальном пресс-релизе De Beers о Lightbox компания отмечала, что изготавливается новая установка для компании Element 6 стоимостью $100 млн для производства алмазов Lightbox. До этого года установки компании Element 6 в Великобритании были предназначены исключительно для научно-исследовательских работ по синтетическим алмазам и для их производства с целью промышленного применения.

Установка в Соединенных Штатах, расположенная недалеко от Портленда, штат Орегон, рассчитана на производство до 500 000 каратов алмазов в год с начала следующего десятилетия. Этот объем позволит производить примерно 200 000 каратов бриллиантов в год. Принимая во внимание такую производительность и линейную структуру ценообразования на бриллианты ($200 за бриллиант весом 1/4 карата, $400 за бриллиант весом 1/2 карата и т. д.), Lightbox, согласно оценкам, станет бизнесом примерно на $175 млн для De Beers и головной Anglo American. Для справки, De Beers в 2017 году произвела продукции на сумму поступлений свыше $5,8 млрд, и это составляет менее 20% от всего бизнеса компании Anglo.







Визуальное сравнение созданных в лаборатории алмазов (слева) и природных (справа).

Фото: Пол Зимниски

31 октября, всего через месяц после того, как для потребителей стали доступны бриллианты Lightbox, производитель ювелирных изделий Richline, принадлежащий Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A), объявил, что новая линия лабораторных бриллиантов Grown with Love будет в продаже в этом праздничном сезоне в универмагах Macy’s (NYSE: M) и JCPenney (NYSE: JCP) в Соединенных Штатах. этот запуск ознаменовал первое широкое распределение созданных в лаборатории бриллиантов через реальные розничные магазины. Примечательно, что эта линия включает обручальные кольца с бриллиантами весом до 3 каратов.

Несмотря на то, что бриллианты Lightbox компании De Beers начали продаваться всего несколько недель назад, линия Grown with Love продается по цене, соразмерной с той, по которой продавались лабораторные бриллианты до того, как на арене появилась De Beers. Например, JCPenney продает кольцо с солитером Grown with Love весом 1 карат за $3 750, а с камнем весом 1,5 карата - за $6 500, в обоих случаях они оценены как почти бесцветные и чистоты SI. Хотя бриллианты Lightbox стратегически не продаются с сертификатом, согласно оценке, они по качеству почти бесцветные или выше, чистоты VS, что значительно выше SI.

Многие другие новые игроки недавно вошли в пространство ювелирных изделий с созданными в лаборатории бриллиантами, и большинство из них нацелены на свадебные украшения и бриллианты размером свыше 1 карата, - это два сегмента, в которые De Beers не проникает, по меньшей мере, сначала. Аналогично стратегии Grown with Love, большинство из новичков делают попытки сохранить ценовые ориентиры, которые сосуществуют с ценами на природные бриллианты, вместо использования линейной модели формирования цен, как делает низкозатратный производитель Lightbox. Первая стратегия ценообразования типична для предметов роскоши, когда более высокие цены могут создавать впечатление ценности, редкости и, вероятно, вызывать большее желание иметь их.

Но конкуренция со стороны низкозатратных производителей неизбежна, особенно в Азии. В настоящее время китайские производители синтетических бриллиантов массово выпускают миллиарды каратов в год для технических целей, в основном, для абразивов, но есть примеры компаний, которые модернизируют оборудование, чтобы иметь возможность производить более крупные высококачественные синтетические алмазы, пригодные для применения в ювелирных изделиях. Например, гидравлическое оборудование, а также системы нагрева и охлаждения существующих прессов высокого давления при высокой температуре (HPHT) проходят усовершенствование для обеспечения более длительных циклов с целью выращивания более крупных алмазов более высокого качества.







Бриллианты Grown With Love, выставленные в магазине JCPenney в Нью-Йорке.

Фото: Пол Зимниски

В качестве примера, в настоящее время в Китае есть производители, продающие двухкаратные почти бесцветные алмазы чистоты SI за $300. Некоторые из этих производителей также продают и бриллианты. Например, бриллиант весом 0,80 карата, полученный из двухкаратного алмаза, предлагается за $425. Это сопоставимо с розничной ценой в $640 за бриллиант Lightbox аналогичного размера, полученной по их линейной системе формирования цен по $800 за карат.

Следует отметить, что производители с низкими затратами обычно используют метод HPHT (высокого давления и высокой температуры) для производства лабораторных бриллиантов и, похоже, достигают наилучших результатов в производстве алмазов размером около 2,5 карата или немного меньше, из которых получаются бриллианты весом 1 карат или немного меньше. Хотя большинство стартапов на Западе используют в производстве метод химического осаждения из паровой фазы (CVD), и многие производители алмазов, похоже, способны производить алмазы размером намного больше 5 каратов.

Некоторые из стартапов, использующих метод CVD, похоже, имеют операционные прибыли, достигающие 50%, при применении вышеуказанных более высоких цен на бриллианты весом более 1 карата, это та категория размеров, которая в настоящее время защищена от Lightbox и низкозатратных производителей на Востоке. Вопрос заключается в том, как долго это окно продержится?

Кроме того, даже если в настоящее время нет конкуренции со стороны Lightbox или низкозатратных производителей в категории бриллиантов весом свыше 1 карата, сохраняется важный вопрос: сколько потребителей захотят платить сейчас тысячи долларов за бриллиант, который предлагается теоретически в неограниченном количестве и, вероятно, не имеет стоимости перепродажи? Этот вопрос закономерный, принимая во внимание то, что двухкаратный лабораторный бриллиант выше среднего качества в настоящее время продается за сумму свыше $10 000.2

Вероятно, линия Grown with Love станет первой надежной заменой, способной дать ответ на этот вопрос, учитывая широкое распределение и продвижение, которые поддерживают ее.







--

1De Beers на 85% принадлежит компании Anglo American plc (LSE: AAL), а 15% принадлежат правительству Республики Ботсвана.

2Неоправленный созданный в лаборатории бриллиант весом 2 карата, чистоты VS1 в настоящее время предлагается за $10 100 в Brilliant Earth; созданный в лаборатории бриллиант Grown with Love весом 2 карата, вставленный в кольцо из белого золота в настоящее время предлагается за $11 950 в Macy's.

Смотрите здесь прогноз рынка, сделанный Полом Зимниски, до 2035 года для ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами.

Пол Зимниски, старший финансовый аналитик (CFA), является независимым аналитиком алмазной отрасли и консультантом, занимающимся отраслями природных бриллиантов и созданных в лаборатории бриллиантов. Для получения более подробного анализа отрасли лабораторных бриллиантов, пожалуйста, обратитесь за информацией по расценкам за консультации и выполняемым на заказ исследованиям. Пожалуйста, рассмотрите возможность подписки на ежемесячный отраслевой информационный бюллетень State of the Diamond Market (Состояние алмазного рынка), выпускаемый Полом Зимниски. Пол является выпускником Школы бизнеса им. Роберта Г. Смита (Robert H. Smith School of Business) Мэрилендского университета (University of Maryland), имеет степень бакалавра наук по финансам и международный профессиональный сертификат CFA. С ним можно связаться по адресу paul@paulzimnisky.com и в Twitter @paulzimnisky.

Пояснение: На момент написания Пол Зимниски имел длинные позиции по опциону в занимающихся природными алмазами компаниях: Lucara Diamond Corp, Stornoway Diamond Corp, Mountain Province Diamonds Inc, Diamcor Mining Inc, North Arrow Minerals Inc и Tsodilo Resources. В настоящее время нет отдельно действующих публично торгуемых компаний, занимающихся созданными в лаборатории алмазами.