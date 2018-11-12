Табак отличный. Затушили трубку мира.

Сегодня

Легендарная кимберлитовая трубка «Мир» для алмазной промышленности Советского Союза, а затем и России - это то же, что и корабль «Восток» для отечественной космонавтики. Мир – первое коренное месторождение запущенное в промышленную отработку. На «Мире» был добыт крупнейший в России алмаз, карьер «Мир» виден из космоса, на «Мире» вырос город Мирный – столица алмазной провинции России. «Мир» принёс стране десятки миллиардов долларов и стал известным на весь мир горноинженерным объектом.

Одноименный подземный рудник был запущен в 2009 году в присутствии Владимира Путина. В 2017 году в результате техногенной катастрофы рудник утонул, погубив жизни горняков.

Теперь вернёмся к информации последних дней.

«Долгосрочная программа развития Группы АЛРОСА», рассчитанная на 2018 - 2024 годы, не предусматривает инвестиций, направленных на подготовку решений и работ по восстановлению рудника «Мир»: «В связи с отсутствием утверждённых технических решений по дальнейшей реализации проекта, инвестиции в рудник «Мир» в Долгосрочной программе развития Группы «АЛРОСА» на период 2018-2024 гг. и в Долгосрочной инвестиционной программе Группы «АЛРОСА» на период 2018-2024 гг. не учтены». В этом же документе указано, что по состоянию на начало текущего года готовые к отработке запасы «Мира» промышленной категории С1 составляли 129 733,9 тыс. каратов (что составляет в текущих рыночных ценах около 32 млрд долларов США) высококачественного алмазного сырья, пригодного к добыче подземным способом в течении 17-20 лет. Данную информацию подтвердил заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) Алексей Филипповский на телефонной конференции для инвесторов, которая состоялась в начале ноября 2018 года.

АЛРОСА заявляла, что ущерб от аварии на «Мире» не превысил 12 млрд рублей и полностью покрывается страховой выплатой. Данные цифры размера объявленного страхового покрытия не соответствуют реальному ущербу, так как данная сумма не учитывает стоимость утраченной подземной части рудника (горно-капитальные выработки скиповых, клетевых и вспомогательных стволов, система подачи закладки), а так же непригодную для использования в основном производстве надшахтную инфраструктуру (копры, здания подъемных машин, закладочный комплекс) балансовой стоимостью не менее 25 млрд руб. (фирма PWC, аудитор АЛРОСА, при заверении отчётности компании за 2017 год не инициировала создания резерва под обесценение основных средств – вероятнее всего, из-за опасения материализации рисков потери контракта на проведение аудита).

Стоимость оставшихся под землёй алмазов также не входит в названную сумму страхового случая, эти запасы по-прежнему остаются на балансе компании и учитываются во всех действующих геологических и проектных документах. Такая бухгалтерская хитрость может служить утешением для акционеров компании, но она не отменяет того факта, что в течение ближайших пяти лет ни одного карата из трубки «Мир» клиенты АЛРОСА точно не увидят. Не исключено, что на рынке эти алмазы не появятся уже никогда.

Колыбель зарождения советской алмазной промышленности - рудник «Мир» не просто давал десятую часть добычи АЛРОСА в объёме добытых каратов, он давал лучшую ее часть, уступающую по содержанию и качеству только алмазам трубки «Интернациональная». «Качество» здесь - ключевое понятие и потеря «Мира» может иметь для АЛРОСА необратимые последствия.

Дело в том, что современный алмазный рынок быстро фрагментируется под влиянием современных технологий и инноваций. Он распадается на две области, на ценообразование в которых оказывают влияние различные факторы. Первая область - крупноразмерное качественное сырье (5 грейнеров и выше). И спрос, и цены на него в обозримом будущем будут расти. На такие камни будут распространяться маркетинговые стратегии DPA, они и будут превращаться в незаменимые ничем настоящие природные бриллианты. Вторая область - мелкоразмерное сырье, «индийский товар», цены на который уже ощутимо упали и, скорее всего, будут падать и дальше. Главный фактор ценообразования в этой области - экспансия синтетических алмазов. Уже сегодня себестоимость производства мелкоразмерной ювелирной алмазной синтетики в несколько раз меньше себестоимости добычи природных камней соответствующего класса, и со временем эта разница будет только возрастать. Природное сырье этого сегмента будет выбито с рынка синтетикой так же, как это произошло с природными техническими алмазами, рыночная доля стоимости которых сегодня исчисляется единицами процентов.

Если такой прогноз верен, то потеря «Мира» может иметь для АЛРОСА фатальное значение. В срезе добычи компании из-за затухания добычи на лучших месторождениях катастрофически большая доля мелкоразмерного и дешевого товара. Юрий Окоемов, заместитель гендиректора АЛРОСА по продажам утверждает, что мелкоразмерное сырье составляет по массе около 40% в структуре добычи АЛРОСА, а по стоимости на него приходится 20-25%; «Интерфакс», со ссылкой на клиентов АЛРОСА, приводит данные о 70-80% мелкоразмерного сырья в срезе добычи АЛРОСА. Расхождения, очевидно, вызваны вопросом - что считать «мелкоразмерным»? Но мы вряд ли сильно ошибемся, если предположим, что сырье от 2 грейнеров и ниже составляет более половины добычи АЛРОСА по объему и не менее трети - по стоимости. Именно такое сырье будет падать в цене и вытесняться с рынка синтетикой в ближайшей перспективе. Собственно, это происходит уже сейчас.

Риск вытеснения с рынка значительной доли продукции АЛРОСА, судя по всему, прекрасно осознается руководством компании. Так, заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский заявил о возможных значительных финансовых потерях, в случае если произойдет «повальное снижение стоимости бриллиантов размером до одного карата». Причиной возможного падения цен господин Дьячковский считает именно экспансию синтетических алмазов. Однако в отличие от De Beers АЛРОСА не предпринимает ни малейших шагов в направлении купирования этой угрозы. Во всяком случае, ни цитируемая выше «Долгосрочная инвестиционная программа Группы АЛРОСА», ни какие-либо еще открытые документы компании не говорят об этом ни слова.

Алмазы «Мира», «Интера» и трубок Накынского рудного поля были необходимым элементом стратегии развития компании, позволяющим поддерживать «на плаву» сомнительные с точки зрения экономической эффективности проекты, рентабельность которых изначально колебалась около нулевой отметки. Без этих рудников и карьеров, обеспечивающих надежный ресурсный «тыл» АЛРОСА, приступать к добыче низкосортных околотехнических алмазов Архангельских трубок и сырья, удаленного от производственной инфраструктуры Верхне-Мунского беднотоварного месторождения, было бы совершенно неоправданным риском. Теперь «Мира» нет, «Интер» и «Удачный» по требованиям Ростехнадзора простаивают месяцами, Нюрбинские трубки быстро «доедаются» карьерами, подземный рудник «Айхал» с переходом на добычу нижних горизонтов стал страдать качеством и стоимостью сырья, карьер «Юбилейный» стремительно сокращается селективной выемкой богатых блоков, вероятно, даже в ущерб существовавшим планам и проектам производства горных работ. Все более-менее богатые рудные запасы на складах компании выработаны в логике поддержания финансовых показателей Группы АЛРОСА, что зачастую не оставляет горнякам резерва для правильной работы. А с остальных коренных месторождений идет по большей части то самое «мелкоразмерное» сырье, рыночная судьба которого весьма незавидна.

Если синтетика, вкупе с очередными усилиями индийских коллег, все-таки обвалит цены на мелкоразмерное сырье, рентабельность АЛРОСА резко упадет, и компания будет вынуждена фрагментироваться вслед за рынком, по сути - это распад на части. Рентабельные месторождения будут отрабатываться, причем, скорее всего, уже самостоятельными компаниями, остальные – будут переведены на консервацию с соответствующими последствиями для инфраструктуры и персонала. Сценарий, конечно, апокалиптический. Но вероятность его более чем не нулевая. Увы, мрачные прогнозы иногда сбываются. Десять лет назад в интервью автору этих строк один из ведущих российских специалистов по созданию подземных горных систем Лев Пучков заявил о низком качестве проектов рудников АЛРОСА, на которых следует ждать крупных аварий: «…все создаваемые рудники отличаются крайне низким уровнем безопасности горных работ. ... Создаются опасные рудники – это сверхпроблема в перспективе». Мы были бы рады тогда ошибиться...

Сергей Горяинов, Rough&Polished





