Гранильная отрасль Якутии и России в разрезе глобального алмазного бизнеса

Сегодня

Алмазно-ювелирный кластер Якутии

Показатели производства гранильной и ювелирной отраслей промышленности за 2017 год не радуют, несмотря на бодрые слова исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева при принятии им решения о переформатировании Алмазного совета республики 23 августа 2018 года. По сравнению с 2011 годом спад в долларах США в гранильной отрасли составил 63%, а в ювелирной – 30,5%. Это говорит о том, что данный сегмент промышленности, относящийся к перерабатывающим отраслям, с 2011 года продолжает находиться в кризисном состоянии. Производство и реализация неоправленных бриллиантов является лишь промежуточным звеном алмазопровода, конечную продукцию которого составляют ювелирные изделия с бриллиантами. В приведенной ниже таблице приводятся показатели гранильной и ювелирной промышленности республики, выраженные как в долларах, так и в рублях.

Таблица 1

Показатели производства алмазогранильной и ювелирной отраслей промышленности Республики Саха (Якутия) в 2011-2017 годах







В 2017 году реально на территории Республики Саха (Якутия) действовало только 4 гранильных предприятия. Из них две компании - ООО «Кристалл-99» и ООО «Туналгы» - обанкротились, а ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» в 2014 году перевело свое предприятие в Москву и там перерегистрировалось.



Таким образом, несмотря на наличие уникальных сырьевых ресурсов, алмазогранильная и ювелирная отрасли РС (Я) не могут реализовать этот потенциал в полной степени, что обусловлено рядом объективных и субъективных причин.



Огранка в Российской Федерации



Несмотря на то, что у компании АЛРОСА, зарегистрированной в Якутии, предприятия по огранке алмазов располагаются в других регионах России, их результаты следует рассматривать вместе с показателями предприятий гранильной отрасли республики



Однако АЛРОСА в 2013 году отказалась от идеи вертикальной интеграции и использует гранильные предприятия группы для мониторинга цен на алмазное сырьё. При этом объём реализации бриллиантов в денежном выражении уже превосходит сходные показатели всех крупных субъектов отрасли (Табл. 2).



Таблица 2



Производство продукции основными производителями бриллиантов Российской Федерации в 2011-2017 годах







Данные показывают, что все крупные субъекты гранильной отрасли России начиная с 2011 года снижают свои показатели. Даже такой признанный лидер отрасли, как ОАО «ПО «Кристалл», в 2017 году испытал серьезный спад в производственных показателях.



Гранильная отрасль в мировом масштабе



Если рассматривать алмазогранильную и ювелирную отрасли Российской Федерации (включая Якутию) в мировом масштабе, то можно увидеть значительные потенциальные возможности ее развития, так как доля российской огранки в 2014-2016 годах составляла менее 2% мирового производства, а производство ювелирных изделий с бриллиантами около 1% (Табл. 3).



Таблица 3



Позиции алмазно-бриллиантового комплекса России и РС (Я) на мировом алмазном рынке в 2014-2016 годах









Огранка алмазов и изготовление ювелирных изделий относятся к производству предметов роскоши, а не товаров первой необходимости, в связи с чем зависят от покупательной способности потребителей и, следовательно, от уровня жизни населения региона и страны.



Причины кризиса



Основными причинами кризиса в гранильной отрасли промышленности России в целом и Якутии в частности являются:



Во-первых, резкое снижение покупательной способности россиян в связи с неспособностью населения платить по полученным с высокими процентами кредитам и отчасти в связи с экономическими санкциями стран Запада.



Во-вторых, законодательная база, регламентирующая деятельность предприятий и организаций, связанных с огранкой алмазов, изготовлением ювелирных изделий и их реализацией не способствует их эффективному развитию в связи с увеличением НДС до 20%.



В-третьих, в Республике Саха (Якутия) до сих пор нет ясной стратегии и политики развития предприятий гранильной и ювелирной отраслей на перспективу, и, несмотря на их очевидную взаимосвязь, они развиваются в отрыве друг от друга, не используя преимуществ от сотрудничества на рынке ювелирных изделий с бриллиантами.



Краткие выводы



1. Слабой стороной гранильных предприятий Якутии остается реализация продукции и менеджмент.



2. Продукция гранильных предприятий республики не конкурентоспособна на внешнем рынке из-за её мизерности, а на внутреннем рынке - из-за резкого снижения спроса.



3. Предприятия гранильной отрасли находятся в глубоком кризисе, преодоление которого возможно только при государственной поддержке.



Данилов Ю. Г., к.э.н., научный сотрудник ОРЭСИ ЯНЦ СО РАН; директор ИАЦ «Эксперт» НИ ИРЭС СВФУ им. М. К. Аммосова



