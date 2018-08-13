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Мировая алмазодобывающая промышленность в 2017 году

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Рекордная добыча алмазов

В июле этого года Кимберлийский процесс в очередной раз опубликовал статистику добычи и торговли алмазами странами мира в 2017 году. В прошлом году промышленной добычей алмазов в мире занимались те же 23 страны, что и в 2016 году (Таблица 1).

Таблица 1

Добыча алмазов по странам мира в 2017 году

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Таблица составлена на основе данных Annual Global Summary 2017 Production, Imports, Exports and KPC Counts.

Анализ данных Кимберлийского процесса показывает, что 2017 год стал рекордным по всем параметрам. Рост физических объемов добычи алмазов по сравнению с 2016 годом составил 12,52%. Стоимость добытых в мире алмазов выросла на 27,98%, а цены на них повысились на 13,74%. Средняя цена одного карата алмазов составила 105,20 долларов за карат. Этот рост был обусловлен благоприятной конъюнктурой на рынке алмазного сырья, а также тем, что многие страны в 2016 году значительно сократили свои стоки.

Стоимость алмазов по странам

Наиболее дорогие алмазы добываются в Камеруне, Намибии, Сьерра-Леоне, Китае, ЮАР и Лесото – от 300 до более 500 долларов/карат, что объясняется добычей алмазов из россыпных месторождений и примитивной технологией добычи (исключая Намибию), когда извлекаются в основном только крупные кристаллы.

Среди стран, добывающих алмазы из руд коренных месторождений, цена алмазов значительно выше среднемировой в ЮАР – 319,04 доллара за карат, а также Намибии, Ботсване (добычу ведут подразделения De Beers) и в Анголе. Стоимость добытых алмазов из России немного ниже, что объясняется разными технологиями при обогащении алмазов.

На российских обогатительных фабриках в процессах рудоподготовки алмазосодержащей руды применяются мельницы самоизмельчения с извлечением алмазов крупностью от 50 до 0,5 мм, а за рубежом применяется стадиальное дробление с извлечением алмазов крупнее 1 мм. При этом сохранность алмазов по зарубежной технологии несколько выше и особенно крупных кристаллов (крупнее 20 мм). Тем не менее, Россия в 2017 году, несмотря на трагическую аварию на шахте «Мир» в августе, укрепила лидерство в мировой добыче алмазов, и сейчас ее доля составляет 28,25% по физическому объему добываемых алмазов и 25,91% от их стоимости.

В африканских странах с низкой стоимостью добываемых алмазов (50 долларов и ниже за карат), процветает преступность и коррупция, а алмазы по низкой стоимости перекупают различные посредники, которые потом реализуют их по значительно более высокой цене через другие страны на их алмазных биржах. Исключением является Австралия, в месторождениях импактного типа, в которых преобладают мелкие алмазы.

Страны БРАНКС

В 2017 году пул стран БРАНКС (Ботсвана, Россия, Ангола, Намибия, Канада, ЮАР – термин, введен автором), которые добывают алмазов на сумму более 1 млрд долларов и занимаются бенефикацией (огранкой наряду с добычей алмазов), сыграл ведущую роль в мировой алмазодобыче, добыв более 72% алмазов по объему и свыше 92% по стоимости, что говорит о высоком уровне технологии извлечения и организации торговли алмазами (Таблица 2).

Таблица 2

Добыча алмазов странами БРАНКС в 2015-2017 годах 

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Таблица составлена на основе данных Annual Global Summary: 2015, 2016, 2017 Production, Imports, Exports and KPC Counts.

Кроме стран БРАНКС, к крупнейшим алмазодобывающим странам по объему добычи и стоимости добываемых алмазов можно добавить: ДР Конго, Австралию, Зимбабве, Сьерра-Леоне и Лесото. С их учётом в 11 странах добывается более 99% алмазов по объему и 98% по стоимости.

Краткое резюме

Поскольку мировой рынок алмазного сырья сегодня находится в стабильном состоянии и спрос на алмазы достаточно высок, в 2018 году вряд ли произойдёт кардинальное изменение ситуации по алмазодобывающим странам и мировым центрам алмазной торговли, а Россия по-прежнему сохранит лидирующие позиции в мире.

Данилов Ю. Г., к.э.н., Отдел региональных экономических и социальных исследований Якутского научного центра СО РАН, директор информационно-аналитического центра «Эксперт»

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