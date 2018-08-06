Фальшиво для богатых, дорого для бедных

Сегодня

Руководству для ювелирной промышленности Федеральной торговой комиссии США посвящается

Быть в тренде, улавливать веяние времени – очевидная задача любого бизнеса. Задавать тренд самому – удел совсем немногих. Сегодня абсолютный лидер в формировании трендов, безусловно, компания Apple. Эта компания задает тренды не только и не столько в сфере Hi-Tech, сколько в самом образе жизни: мобильном, независимом от обстоятельств, крайне динамичном. Образе жизни, при котором материальные ценности становятся нужными ровно настолько, чтобы обеспечить коммуникации и найти отражение на фото-видео в бесконечном Интернете… Образе жизни, при котором символы чего-либо становятся едва ли не важнее объектов, которые они символизируют. Причем чем менее жизненно необходим нам тот или иной предмет, тем большую роль для него начинает играть символика. Apple сегодня сама стала символом движения вперед, в будущее. Такое заманчивое для молодежи! Как и гаджеты от Apple – даже если аналогичные гаджеты от Samsung и не хуже, а в чем-то лучше гаджетов Apple, последние уверенно проигрывают им в символичном плане. Не зря же одно из агентств выяснило, что обладание гаджетом Apple есть основной признак принадлежности к среднему классу…

Понятно, что Apple, будучи разработчиком и производителем электронной техники, совсем не нуждается в том, чтобы этой техникой люди пользовались вечно. Как раз наоборот: каждый год, по мнению компании, ее нужно обновлять. Чтобы быть на острие прогресса!

Но задолго до Apple, другие жизненные ценности формировали другие компании. В их числе, не в последнюю очередь - компания De Beers. Сделав из в общем-то не самого красивого и редкого ювелирного камня объект всеобщего вожделения, символ успеха, De Beers закрепила этот символ «навечно», провозгласив главный лозунг алмазной индустрии «A Diamond is Forever». На этом лозунге, с этим символом выросли целые поколения.

Нетрудно заметить: сегодня De Beers с ее «вечными» консервативными ценностями в умах молодых людей невольно попадает в конфронтацию с идеологией Apple «здесь и сейчас», и – проигрывает ей! Можно сколько угодно утверждать, что тренд на «экологичное» и «этичное» - это очень хорошо для мировой ювелирной отрасли, но если смотреть правде в глаза – это лишь попытка «натянуть чужое одеяло на себя».

Давайте спокойно разберемся, что происходит. «Экологичный» алмаз или «экологичное» золото – это блеф по определению. Теоретически невозможно что-либо добывать из недр Земли, никак не нарушая ее поверхностного слоя. И невозможно полностью «этично» что-либо добывать или перерабатывать, не эксплуатируя труд наемных людей – это же еще Маркс показал – иначе у владельцев предприятий просто не будет прибыли! Но фальшивые, притворные понятия «экологичный» и «этичный» благодаря маркетинговым приемам отдельных компаний оказались в тренде, на слуху. И попробуй их якобы не соблюдай – обвинят во всех тяжких грехах!

Я вовсе не против подходов Кимберлийского процесса. Естественно, он ограничивает распространение мировой преступности в сфере добычи и торговли алмазами. Но остальное – это явный перегиб. Попытка казаться «святее Папы Римского».

И вот как продолжение «экологичной» и «этичной» идеи в ювелирной сфере – фактическое приравнивание статуса синтетических алмазов к природным. Со ссылкой на то, что синтетические алмазы – это те же химические вещества с той же кристаллической решеткой, что и природные. Ну да, те же. Ровно в той степени, в которой прекрасно выполненные репродукции Леонардо да Винчи или Рембрандта являются полотнами с тем же художественным значением, что и их оригиналы.

Казалось бы, очевидный бред: для ювелирных камней именно их природное происхождение, эта их атрибутика, как раз и являются их самым главным достоинством. Причем в отсутствии именно этого достоинства (природного происхождения) все остальные достоинства ювелирных камней становятся не более, чем просто их практически полезными свойствами.

Как можно было додуматься проигнорировать этот факт, загадка. Хотя ответ, конечно, напрашивается сам собой: коррупция есть везде, а лоббистские усилия интересантов становятся тем сильнее, чем больше средств вкладывает интересант в производство того или иного товара, продвижение которого лоббируется. В какой-то момент наступает консенсус между моральным минусом от принятия абсурдного управленческого решения и плюсом радости от вознаграждения, получаемого за такие действия. Безусловно, это лишь размышления на тему, не более…

Но вот в чем вопрос: а не рубит ли интересант лоббирования «моральной легализации» синтетических алмазов сук, на котором так благополучно просидел он столько десятилетий? Сможет ли он при этом попасть в общемировой техно-тренд потребления «здесь и сейчас»? Не уверен. Точнее, уверен в обратном.

Новоявленный «Леонардо да Винчи» в лице синтетического алмаза имеет, как минимум пока, очень существенный изъян – он слишком дорог. Не для тех, конечно, дорог, кто хотел бы купить оригинал. Он дорог для тех, кого вполне устраивают и дешевые копии.

У бриллианта всегда было немало вполне приличных имитаций – от ювелирного стекла до синтетического муассанита. Правда, все они не были такими же твердыми, из-за чего не так долго, как бриллиант, могли радовать игрой в составе украшений. Но ведь и украшения с ними были недороги и обычно покупались на «здесь и сейчас», а вовсе не «навечно», для передачи из поколения в поколение.

Задача «промыть мозги состоятельным покупателям» и внушить им, что синтетические алмазы – это те же природные бриллианты, только «этичнее», «экологичнее», вполне достижима. Но – как сформированный временный тренд, не имеющий под собой глубокой фактической основы. И не важно, будет ли название камня сопровождаться припиской «синтетический», или ее запретят к использованию (что фактически уже сделали). В любом случае, мыслящий человек с «толстым кошельком» со временем обязательно осознает, что синтетический камень – это просто «фальшивый природный» камень. Т.е. подделка, не достойная иметь высокую цену, а значит – вещь для состоятельного человека не интересная в принципе.

А вот для массового применения в бижутерии или недорогих ювелирных изделиях, синтетические алмазы слишком уж дороги. Неоправданно дороги, так как сегодня могут быть с легкостью заменены другими, гораздо более дешевыми материалами искусственного происхождения. Со временем, конечно, синтетические алмазы подешевеют. Но, во-первых, подешевеют еще более и имитации алмаза, прекрасно справляющиеся с задачей сверкать в недорогих украшениях. А во-вторых, и это, конечно, главное – какой удар по рынку природных алмазов будет нанесен такими управленческими решениями?

Хотя, возможно, в этом-то и есть замысел авторов соединения алмазной природы и синтетики воедино – убить рынок природных алмазов. Как-никак, в мире идет санкционная война, а половина добычи природных алмазов – в ненавистной для Америки России. Но это уже совсем другая история…

Владимир Збойков для Rough & Polished