Ангола создает новый путь для алмазного сектора, ослабляя семейную хватку душ Сантуша

Сегодня

Избрание Жоау Лоренсу в качестве нового президента Анголы в сентябре прошлого года после почти четырех десятилетий правления Хосе Эдуарду душ Сантуша принесли много надежд этой южноафриканской стране, которая является одним из ведущих производителей сырой нефти и алмазов.

Семья душ Сантуша держала Анголу твердой хваткой, но это изменилось, поскольку новый лидер выполняет свое обещание заняться семейными монополиями и сделать Анголу более привлекательной для инвесторов.

В ноябре прошлого года Лоренсу отстранил дочь бывшего президента Изабель с ее должности в качестве председателя государственной нефтяной компании Sonangol.

Затем ангольская государственная алмазная компания Sodiam, которая продает алмазы этой страны, вышла в декабре прошлого года из числа инвесторов De Grisogono, женевского производителя ювелирных изделий, контролируемого Синдикой Доколо (Sindika Dokolo), который женат на Изабель.

Согласно агентству Bloomberg, компания Sodiam заявила тогда, что она прекращает свои связи с De Grisogono «в силу общественного интереса и законности».

В марте этого года агентство Reuters сообщило, что Изабель утратила лицензии на разведку алмазов, ранее закрепленные за ней для инвесторов.

Прежде она обладала лицензиями на участки Камафука-Камасамбо (Camafuca-Camazambo) и Чири (Chiri).

Президент государственной алмазной компании Endiama Жозе Мануэль Ганга Младший (José Manuel Ganga Júnior) в феврале опубликовал видеоролик о закрытой встрече с горнодобывающими компаниями, где было сказано о том, что их лицензии истекли и теперь доступны для новых партнеров по геологоразведке.

«Действительно, эти кимберлиты, которые мы представили для продвижения и предложения на разведку, уже были предоставлены в качестве лицензий в прошлом, много лет назад, - сказал он. - Эти лицензии истекли ... В настоящее время у нас нет никаких обязательств перед бывшими владельцами этих проектов».

Новое направление

Совсем недавно Жозе Мануэль Ганга Младший раскрыл, что Endiama приостановила проекты разведки и добычи в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Венесуэле, чтобы сосредоточиться на разведке и добыче новых запасов алмазов в Анголе.

Он сказал, что контракт по алмазам и другим полезным ископаемым с правительством ЦАР был приостановлен «потому, что мы понимаем, что у нас нет условий для развития различных проектов за пределами страны».

В июне правительство Анголы также одобрило новую политику торговли необработанными алмазами, которая гарантировала бы эффективную систему.

Агентство Reuters получило в свое распоряжение проект президентского указа, в котором раскрывается план определения цены на необработанные алмазы в соответствии с международным эталоном и дает производителям больше влияния на выбор собственных покупателей.

Алмазным производителям, таким как Catoca, будет разрешено продавать до 60 процентов своей продукции компаниям по своему выбору, а также собственным торговым подразделениям, что нарушает полномочия Sodiam выбирать покупателей.

Алмазы будут оцениваться в соответствии с эталоном, основанным на образце типичных камней национального производства, наряду с оценкой по прейскуранту в соответствии с международным рынком.

Эта южноафриканская страна также намерена ввести торговые сессии для предварительно утвержденных покупателей алмазов, в то время как редкие камни будут продаваться на аукционе отдельно.

Лоренсу посетил бельгийский Антверпен в начале этого года, где сказал, что его страна не присутствует на алмазной бирже, и он хочет, чтобы это изменилось.

«Говорят, что Ангола отсутствует в Антверпене, но это должно измениться. Мы будем представлены в Антверпене и будем работать вместе в партнерстве», - сказал ангольский лидер.

В прошлом году в Анголе было произведено 9 миллионов каратов алмазов стоимостью 1,1 миллиарда долларов, но лишь небольшая часть была продана на алмазном рынке Антверпена.

Новый ангольский лидер и его команда явно сразу же приступили к делу и стремятся развить алмазный сектор, который, как ожидается, станет существенным дополнением к нефтяной промышленности страны.

Будущее алмазного сектора представляется ярким, если власти продолжат эту траекторию движения.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished