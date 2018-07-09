Перспективы мировой алмазодобывающей промышленности

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Мировые запасы алмазов, по нашей оценке, составляют около 2 млрд каратов, ресурсы достигают 4,4 млрд каратов. С учетом довольно высоких темпов добычи (134,1 млн каратов в 2016 году), уже через тридцать с небольшим лет сырьевая база драгоценных камней может быть исчерпана.

В настоящее время почти 99% алмазов добывается из недр всего девяти стран: России, Демократической Республики Конго, Ботсваны, Австралии, Канады, Анголы, ЮАР, Зимбабве и Намибии. Рассмотрим перспективы алмазодобычи каждой из них, на основе данных об объемах добычи и количестве ресурсов конкретных месторождений, предоставляемых горнодобывающими компаниями, с учетом проектов освоения новых объектов и планируемого расширения мощностей действующих рудников (Рис. 1). Нам удалось собрать достаточно полную статистику по всем странам, кроме ДРК и Зимбабве, где действуют местные алмазодобывающие компании, не публикующие результаты своей работы.





Рис. 1. Прогноз добычи алмазов на базе ресурсов основных стран-продуцентов в 2016-2035 гг., млн каратов (источники данных: отчеты компаний, по ДРК и Зимбабве — оценка)

Начнем с лидера мировой алмазодобычи — России, более 90% алмазов которой извлекает из недр компания АЛРОСА. В ближайшие два года страну ожидает небольшое (на 2,5%) сокращение добычи драгоценного сырья, вызванное, прежде всего, консервацией рудника «Мир» в связи с аварией. Тем не менее, с начала следующего десятилетия, благодаря планируемому расширению мощности подземного рудника Удачный, а также карьеров на трубке Ботуобинская в Республике Саха (Якутия) и разрабатываемых трубках группы месторождений имени М. В. Ломоносова в Архангельской области, добыча камней будет расти. Однако ожидается, что этот рост будет продолжаться лишь до 2027 года, после чего, достигнув максимума (около 45 млн каратов), уровень добычи сократится сначала на 5-6% в связи с исчерпанием ресурсов трубок Нюрбинская и Интернациональная, а уже к 2031 году — на 30%, по причине возможного истощения ресурсов трубки Юбилейная, которая в настоящее время является главным источником алмазов в стране. Падение добычи может оказаться еще более существенным, если АК «АЛРОСА» не реализует планы по возобновлению работ на подземном руднике «Мир», намеченному на 2024 год.

В течение последних пяти лет в России было введено в эксплуатацию сразу три крупных новых месторождения: трубка Ботуобинская в Якутии, трубки им. Карпинского-1 (входит в группу им. М. В. Ломоносова) и им. В. Гриба в Архангельской области. Среди значимых осваиваемых объектов остались только три кимберлитовые трубки группы им. М. В. Ломоносова (им. Карпинского-2, им. Ломоносова, Пионерская), которые планируется вовлекать в освоение по мере истощения ресурсов трубок Архангельская и им. Карпинского-1, а также Верхне-Мунское месторождение в Якутии, представляющее собой куст из нескольких трубок. Его ввод в промышленную эксплуатацию намечен на сентябрь 2018 года, но даже после выхода на полную проектную мощность — 3 млн т руды в год — вклад месторождения в общий объем отечественной алмазодобычи составит не более 2 млн каратов. Несмотря на наличие богатой сырьевой базы алмазов, работы по воспроизводству которой ведутся ежегодно, при текущем уровне добычи страна может исчерпать свои ресурсы уже через четверть века.

Демократическая Республика Конго (ДРК) является крупным продуцентом алмазов в физическом выражении, но стоимость камней очень низкая — 8-10 долларов за карат. В стране известно несколько алмазоносных районов, крупнейшим из которых является Мбужи-Майи (Mbuji-Mayi), где известны как коренные, так и россыпные месторождения алмазов. Значительная доля камней добывается старателями кустарным способом; единственный крупный продуцент алмазов в стране – государственная компания Societe Miniere de Bakwanga (Miba). Достоверных сведений о количестве ресурсов алмазов нет, но, по нашей оценке, к середине 2020-х гг. они могут быть исчерпаны, поскольку объемы алмазодобычи страны в целом имеют тенденцию к сокращению.

Основу сырьевой базы Ботсваны составляют гигантские по количеству ресурсов кимберлитовые трубки Орапа (Orapa) и Жваненг (Jwaneng), обеспечивающие 95% добычи алмазов страны. Согласно действующему горному плану компании Debswana, разработка трубок будет вестись до 2030 года и 2034 года соответственно, однако их ресурсный потенциал позволит вести добычу алмазов на текущем уровне до 2035 года и далее. Компания Debswana эксплуатирует также трубки Дамтшаа (Damtshaa) и Летлхакане (Letlhakane), суммарный объем алмазодобычи на которых в 2017 году составил немногим более 600 тыс. каратов. В стране находятся еще три небольших алмазных рудника: Гагу (Ghaghoo), Лерала (Lerala) и Карове (Karowe), однако лишь последний из них в настоящее время действует. В целом, перспективы алмазодобычи Ботсваны определяются количеством ресурсов трубок Орапа и Жваненг, обнаруженных еще в конце 1960-х — начале 1970-х годов, поскольку аналогичных им по масштабу месторождений в стране до сих пор не выявлено, несмотря на достаточно активные геологоразведочные работы (ГРР).

Все алмазы Австралии добываются на трубке оливиновых лампроитов Аргайл (Argyle), эксплуатируемой горнодобывающим гигантом Rio Tinto. По итогам 2017 года базирующийся на трубке рудник стал крупнейшим в мире алмазодобывающим предприятием, достигнув производительности 17 млн каратов, однако обратной стороной медали стало стремительное исчерпание ресурсов — уже к 2021 году при таком уровне добычи они будут полностью истощены. В виду отсутствия в стране значимых проектов освоения алмазных месторождений, в ближайшей перспективе Австралия может покинуть рейтинг крупнейших продуцентов драгоценного сырья.

Алмазодобывающая промышленность Канады динамично развивается после обнаружения в стране коренных кимберлитовых месторождений в районе Лак-де-Гра (Северо-Западные территории) в 1990-х годах. Сейчас рудники на месторождениях Экати (Ekati) и Даявик (Diavik) суммарно обеспечивают около 60% добычи алмазов страны. На месторождении Экати, ресурсы которого позволяют вести добычные работы как минимум до 2035 года, готовится проект продления срока его жизнедеятельности до 2042 года - проект Фокс Дип (Fox Deep). Ресурсы же месторождения Даявик к 2025 году будут исчерпаны. Еще раньше — в 2019 году — закончатся ресурсы месторождения Виктор (Victor), принадлежащего De Beers Canada, которая в конце 2015 года законсервировала свой канадский рудник Снэп Лейк (Snap Lake) из-за его низкой рентабельности. В то же время De Beers Canada совместно с Mountain Province в 2016 году запустила в строй новый рудник на месторождении Гачо Куэй (Gahcho Kue), который в 2017 году вышел на полную мощность и обеспечил почти треть алмазодобычи страны. При таком уровне добычи (5,9 млн каратов) уже к 2030 году ресурсы месторождения будут исчерпаны. Годовая мощность второго нового канадского рудника, базирующегося на месторождении Ренар (Renard) и также запущенного в 2016 году, гораздо меньше — около 1,6 млн каратов, но и срок его жизнедеятельности, соответственно, больше. В стране реализуется еще один проект освоения месторождений Стар (Star) и Орион Саут (Orion South), на которых планируется построить рудник годовой мощностью по алмазам 1,8 млн каратов. Срок его запуска пока не назван, но это произойдет не ранее 2020 года. Кроме того, в Канаде ведутся активные ГРР на алмазы, что позволяет с достаточно большой долей уверенности говорить о благоприятных перспективах алмазодобычи страны, даже не смотря на ее ожидаемый к 2030 году спад.

В Анголе главным источником алмазов является кимберлитовая трубка Катока (Catoca), актуальные ресурсы которой не публикуются, однако согласно нашей оценке, к 2025 году они могут быть исчерпаны. Компенсация выбываемых мощностей может быть обеспечена за счет планируемого проекта по вводу в эксплуатацию нового месторождения — трубки Луаше (Luaxe) — реализуемого государственной компанией Endiama совместно с российской АК «АЛРОСА». Согласно сообщениям АЛРОСА, запуск рудника состоится в 2022-2023 годах, и после выхода на полную проектную мощность он будет ежегодно производить 8-10 млн каратов алмазов. На территории Анголы выявлены большое количество кимберлитовых трубок, а правительство страны заинтересовано в привлечении иностранных инвесторов и развитии алмазодобывающей отрасли.

Примерно половина алмазов ЮАР сейчас добывается на месторождении Венеция (Venetia), представляющем собой куст из нескольких кимберлитовых трубок. Значительное количество алмазов (1,8 млн каратов в 2017 году) добывается на трубке Финш (Finsch), а остальной объем практически полностью обеспечивают эксплуатируемые с конца 19 – начала 20 веков месторождения Кимберли (Kimberley), Куллинан (Cullinan) и Коффифонтейн (Koffiefontein). Исчерпание ресурсов грозит только трубкам месторождения Кимберли, а также небольшому месторождению Вурспоэд (Voorspoed), но сведений о крупных проектах разведки и освоения новых месторождений в пределах страны нет.

«Алмазная лихорадка» в Зимбабве, вспыхнувшая в 2010 году из-за открытия в регионе Маранге древних алмазоносных россыпей в конгломератах и ставшая причиной роста контрабанды и многочисленных конфликтов, постепенно прекращается. В 2012 году страна вышла на четвертое место в мире по количеству добытых алмазов с результатом 12 млн каратов, но затем, вопреки прогнозам аналитиков, добыча начала сокращаться. Причиной этому стало истощение ресурсов легкообогатимых выветрелых высокоалмазоносных пород и нежелание алмазодобывающих компаний (в основном китайских) вкладывать средства и силы в разработку более бедных конгломератов, залегающих на глубине. В начале 2016 года лицензии покинувших страну компаний получила новая государственная компания Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), которая ведет добычу камней по настоящее время. Вероятнее всего, в будущем добыча алмазов будет вестись в ограниченных количествах.

Добыча алмазов в Намибии, где на сегодняшний день известны только россыпные месторождения алмазов, ведется в сравнительно небольших объемах — 1,5-2 млн каратов в год, однако это компенсируется высоким качеством камней. В стране разрабатываются прибрежно-морские наземные и подводные россыпи побережья Атлантического океана, а также аллювиальные россыпи бассейна р. Оранжевая. Основное количество ресурсов алмазов страны, превышающих в сумме 100 млн каратов, заключено в песках подводной россыпи Атлантик-1 (Atlantic 1).

Таким образом, к 2035 году мировая добыча алмазов может сократиться почти вдвое, а из списка крупнейших стран-продуцентов могут выпасть Австралия и ДРК. Но главная проблема — это прогнозируемое сокращение алмазодобычи в России, из-за которого страна рискует уступить позицию лидера своему главному конкуренту — Ботсване.

Анастасия Смольникова, главный специалист сектора металлических ТПИ отдела мониторинга МСБ ТПИ и недропользования ФГБУ «ВИМС»





