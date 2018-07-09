Цены на бриллианты круглой огранки весом в один карат - в целом стабильные, за некоторыми исключениями

02 июля 2018

Автор Ehud Arye Laniado

(ehudlaniado.com) - С апреля 2009 года средняя оптовая цена бриллианта круглой огранки весом в один карат выросла на 12,3%. Не так уж и много, однако эта цифра несколько вводит в заблуждение. За это время цены на каратники временами поднимались на 82% по сравнению с апрелем 2009 года, а иногда и падали до уровней, лишь на 6% превышавших уровни апреля 2009 года.

Как и все производители и трейдеры, производители бриллиантов и алмазные трейдеры всегда питают надежду на то, что цены на бриллианты будут находиться на постоянно восходящей траектории. Таким образом, они надеются, что всегда смогут зарабатывать больше. Это, конечно, не рациональное ожидание, и никто на самом деле не ожидает, что это действительно произойдет. Тем не менее, мысль о том, что вы покупаете свое сырье по цене, которая отражает текущие цены конечного продукта, и продадите этот конечный продукт несколько месяцев спустя по новым, более высоким ценам, вполне понятна. Действительно, даже с учетом инфляции цены в долгосрочной перспективе обычно растут.

Несколько месяцев назад мы рассмотрели движение цены на бриллианты весом в одну треть карата, а затем проанализировали ценовую тенденцию бриллиантов весом в два карата. В данной статье мы рассмотрим тенденцию цен на то, что считается стандартным бриллиантом – бриллиантом круглой огранки весом в один карат.

Наш индекс цен на бриллианты был запущен в апреле 2009 года. За девять лет, прошедших с тех пор, мы стали свидетелями ценовых минимумов, а затем восстановления цен после крупного международного финансового кризиса, периода увеличения финансирования, характеризующегося высоким уровнем спроса на бриллианты, и периода постепенного снижения спроса на ювелирные изделия с бриллиантами. Все это оказало большое влияние на цены на бриллианты, и поэтому этот бурный период представляет интерес, позволяя увидеть, как ведут себя цены на конкретные бриллианты во времени.

На следующем графике все ключевые размеры бриллиантов проиндексированы к 100 в апреле 2009 года. Как отмечалось в статье о бриллиантах весом в треть карата (0,30-0,39 карата), эти камни были лучшими продуктами с точки зрения повышения цен, увеличившись в цене на 29,9% за 107 месяцев, которые прошли с апреля 2009 года. Как уже отмечалось, это не очень высокая отдача от инвестиций. Цена на золото выросла примерно на 42% за тот же период; сырая нефть увеличилась в цене на 21%, а индекс S & P 500 - на 187%. Бриллианты, однако, не являются обычным товаром.

Цены на бриллианты круглой огранки по размерам



Во-первых, алмазы не торгуются на товарной бирже. Нет никаких фьючерсных производных или хедж-фондов, вложенных в финансовые инструменты, связанные с алмазами. Поскольку участие финансовых рынков в торговле алмазами не является сильным, эти рынки оказывают незначительное влияние на цены бриллиантов. Кроме того, бриллианты в основном покупаются как компонент потребительского продукта - ювелирных изделий с бриллиантами. Если вы следите за ценами на бриллианты, вы знаете, что они не сильно меняются. Цены относительно стабильны, колебания цен ограничены, и даже когда цены растут или падают, это происходит в очень узком диапазоне. Если цена резко меняется, это, как правило, связано с экстремальной ситуацией на рынке, часто внешней по отношению к бриллиантам.

Когда мы исследовали изменения в цене на двухкаратные круглые бриллианты, мы показали, что это одна из самых стабильных бриллиантовых позиций. С апреля 2009 года их цена практически не менялась и выросла всего лишь на 3,9% за период в 107 месяцев. Если вы посмотрите на изменения в цене бриллиантов весом в один карат, вы увидите, что она почти стабильна, как и цена на круглые бриллианты весом в два карата.

В годовом исчислении мы видим, что в 2010 году цены выросли, но темпы роста цен снизились во второй половине года. Это неудивительно, потому что это произошло вслед за замедлением экономики после финансового кризиса 2008-2009 годов, так что это лишь восстановление цен. В 2011 году, когда цены стали инфляционными, они резко выросли - в один момент на целых 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - и их рост в среднем составил 25,9%. Это сопоставимо с бриллиантами весом в треть карата, цены на которые одномоментно выросли на 20-30% и даже 40%, и в среднем их рост составил 16,5% в 2011 году.

Изменение цен на бриллианты весом в один карат в годовом исчислении

Резкий рост цен в годовом исчислении в 2010 и 2011 годах продолжения не имел. Эти подъемы теперь в прошлом, и их сменила серия снижений - иногда больших, иногда маленьких. На сегодня единственным периодом роста цен на однокаратные круглые бриллианты был в 2016 год, когда небольшое восстановление цен произошло после четырех лет их падения. Глубокое снижение цен на эти позиции произошло в 2012 и в 2015 годах и в процентах выражалось двузначными цифрами. В 2012 году цена круглого каратника временами падала более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ее среднее падение составило 13,9%. В 2015 году снижение было еще более глубоким, часто пересекая 20-процентный порог, и дважды составляло 22,4% при среднем ежемесячном падении в 17,9%.

В 2016 году цены несколько восстановились, увеличиваясь в среднем на 4,8% каждый месяц по сравнению с 2015 годом. Это улучшение цен не компенсировало их долгое и глубокое снижение в предыдущие годы. Однако они стали индикатором того, что мы можем теперь назвать паузой в снижении. Драйвером этого продолжающегося снижения цен не только для бриллиантов весом в один карат, но и для камней других размеров является сопротивление потребителей, не желающих платить столько за бриллианты. После паузы в 2016 году это потребительское давление продолжалось и в течение 2017 года. В течение прошлого года среднее снижение цен на каратники круглой огранки составляло 6,4% в месяц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Изменение цен на бриллианты весом в один карат в месячном исчислении

Взгляд на цены на месячном уровне показывает, что круглые однокаратные бриллианты имеют небольшие колебания цен, редко превышающие один процент по сравнению с предыдущим месяцем. За весь девятилетний период с апреля 2009 года по май 2018 года ежемесячные цены на однокаратные бриллианты колебались в среднем на 0,2%. Однако временами средняя цена делала резкие скачки. После серии небольших месячных повышений в конце 2010 и начале 2011 года цены в апреле 2011 года выросли на 15,3%. Затем они упали более чем на 12% в августе того же года.

Это означает, что круглые бриллианты весом в один карат являются довольно стабильным товаром, хотя временами резко растут или падают в цене. Опять же, если сравнивать их с круглыми бриллиантами весом в треть карата, следует отметить, что цены на последние в 2009-2018 годах в среднем ежемесячно колебались на 0,3%. И хотя это небольшие изменения, но они намного больше, чем изменения цен на 0,2% на круглые бриллианты весом в один карат и в три раза превышают среднее изменение цен на бриллианты весом в два карата.

Цены на круглые бриллианты по размерам