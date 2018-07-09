Противоречивая картина первого полугодия 2018 года для израильской алмазной отрасли, но в основном позитивная

25 июня 2018

Это было противоречивое первое полугодие этого года для израильской алмазной отрасли с рядом событий, оказавших как негативное, так и позитивное влияние на отрасль. Совсем недавно был отменен Всемирный алмазный конгресс (World Diamond Congress), который должен был состояться в июне в Тель-Авиве. Кроме того, объем экспорта бриллиантов из Израиля в этом году на самом деле не был блестящим.

По вопросу отмены Всемирного алмазного конгресса в совместном заявлении Израильской алмазной биржи (Israeli Diamond Exchange, IDE) и Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) сказано, что это решение было принято на фоне низкой регистрации, на что повлияло геополитическое напряжение в этом регионе.

В соответствии с репутацией Израиля как «Возрождающейся нации» (Start-Up Nation), IDE планировала сделать особый упор на то, как технология может помочь алмазной отрасли сейчас и поможет в будущем. Он мог бы дать возможность израильским технологическим фирмам представить свою продукцию президентам из WFDB и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Manufacturers Association, IDMA), а также представителям всего глобального алмазопровода.

«Ясно, что мы с большим сожалением приняли решение об отмене конгресса, - сказали в совместном заявлении Эрни Блом (Ernie Blom), президент WFDB, и Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент IDE. – У нас была полная повестка вопросов, касающихся состояния глобальной алмазной отрасли, и полным ходом шла подготовка». Конгресс состоится в ту дату, которая будет позднее объявлена.

Перед этим IDE объявила, что она теряет своего опытного и долго работавшего управляющим директором Эли Авидара (Eli Avidar), который оставил этот пост, чтобы заняться политической карьерой. Авидар, бывший израильский дипломат, с января 2016 года работал главой IDE и Израильского алмазного института (Israel Diamond Institute, IDI). Он был руководителем IDI в течение 10 лет. «Моя роль на алмазной бирже была трудной, но интересной, и приносила удовлетворение, но как только я принял решение пойти в политику, я не мог больше занимать эту должность, так как она требует от меня полной отдачи», - сказал Авидар.

Но IDI быстро приняла меры и заполнила брешь опытным человеком, назначив управляющим директором Авиэля Элиа (Aviel Elia). Элиа работал юридическим советником IDI и секретарем компании c 2013 года, занимаясь развитием стратегии, ведя переговоры по сделкам и управляя ее бюджетом и нормативными документами, а также введением их в действие. «Мне повезло работать под руководством Эли Авидара, и я многому у него научился, - сказал Элиа. – IDI находится в уникальном положении и может работать со всеми участками отрасли по укреплению израильского алмазного сектора, инициируя новые проекты и оказывая важную помощь, а также предоставляя средства для диамантеров, как мы делали в прошлом».

Раньше были хорошие новости для израильского алмазного сектора, когда власти объявили, что они согласились продлить время, в течение которого дилеры могут проверять бриллианты, не платя импортную пошлину в размере 0,1%. Дэнни Тал (Danny Tal), руководитель финансовой службы по алмазам Министерства промышленности и экономики, сказал, что он позволит фирмам проверять камни без налога до 30 дней, прежде чем принимать решение покупать ли им товар стоимостью $50 000 или выше.

Это рассматривается как оказание помощи крупным компаниям, имеющим крупные фабрики по огранки и полировке за рубежом, которые в настоящее время хорошо себя чувствуют в плане поставки больше товаров в Израиль для сортировки перед их транспортировкой, написал Йорам Дваш, президент IDE, в письме членам биржи. До этого многие израильские диамантеры отгружали товар непосредственно в офисы по всему миру, а не привозили их для проверки сначала в израиль из-за нехватки времени. «Ввиду напряженной ситуации со временем из-за периода проверки и налога на товар, он не достигает Израиля», - прокомментировал Дваш. Предыдущая система также не позволяла израильским компаниям проводить тщательную проверку алмазов перед тем, как дать согласие на покупку товара или его возврата, объяснила IDE.

Новые правила вступили в силу 1 мая и будут действовать до 31 октября. Затем официальные лица проанализируют это изменение и оценят, достигло ли оно своей цели и, следовательно, стоит ли его продлевать. Дваш подчеркнул, что период без взимания налога относится только к проверке товара. Если меняется вес камня или его стоимость, власти будут рассматривать это как импорт товара и, соответственно, будут облагать налогом.

Год начался хорошо с того, что израильское правительство пообещало около $285 млн в виде гарантий алмазным компаниям по банковским займам с целью ослабления проблем кредитования алмазной торговли. Обеспечение кредита мешает росту, особенно для небольших фирм, которые составляют около трех четвертей израильской торговли.

Банки продолжают рассматривать алмазный сектор зоной высокого риска, и это объясняет резкое падение общего кредитования израильской торговли почти на $1 млрд в прошлом году с $2,5 млрд в 2008 году, сказано в отчете комитета, созданного для рассмотрения этой проблемы. Кроме того, они не принимают складские запасы дилеров в качестве гарантийного обеспечения, а сохраняющаяся конкуренция со стороны Индии и Бельгии приносит еще больше вреда состоянию рынка Израиля, отмечено в отчете.

Правительственный фонд предоставит гарантии для заимствований компаниями, поэтому, если они не выплатят заем банку, заплатит правительство. Эли Коуэн (Eli Cohen), министр промышленности и торговли, сказал: «Мы решили выделить еще один миллиард шекелей на следующие пять лет алмазному сектору в виде кредитных гарантий».

Важное значение алмазной торговли для израильской экономики можно увидеть на цифрах: она составляет около 13% от общего объема экспорта и создает около 9 500 рабочих мест, указано в отчете. «Выполнение решений комитета наряду с другими шагами имеет важное значение, принимая во внимание кризис, который пережил сектор, - сказал Коуэн. – Целью [предложенной ими помощи] является предоставление новых средств для оказания помощи в борьбе с вызовами в торговле и облегчение регулирования, что способствует наращиванию как объема производства, так и объема экспорта».

В этом году IDE продвинулась в работе с планами по внедрению технологии в бизнес. В начале 2018 года она объявила о планах представить две новые криптовалюты, созданные специально для алмазной отрасли стартапом CARATS.IO. Эта компания провела семинар во время Международной алмазной недели (International Diamond Week), проведенной в Израиле в феврале, чтобы описать цель предприятия и как они могут принести пользу торговле.

«Сотрудничая с этим инновационным стартапом, мы делаем бриллианты жизнеспособным инвестиционным продуктом для всего нового рынка, - сказал Дваш. – Это важно для алмазного сектора Израиля и всего остального мира. Высокотехнологичное ноу-хау Израиля является огромным ресурсом для нашей отрасли, и мы гордимся тем, что играем ключевую роль в провозглашении следующей эры алмазной торговли».

Одна из новых монет CUT (Carat Utility Token), будет обеспечивать безопасные одноранговые транзакции между алмазными трейдерами без финансовой посреднической помощи, сказал Авишай Шоушан (Avishai Shoushan), основатель CARAT IO и ее главный исполнительный директор. Вторая, CARAT, предназначена для того, чтобы «открыть алмазную отрасль для огромного, в основном неосвоенного рынка финансовых учреждений и цифровых валютных инвесторов», - добавил он. Обе валюты будут подкреплены бриллиантами, приобретенными через IDE.

И кроме того, по теме технологии - в феврале IDE запустила партнерство с Alibaba Group, китайским гигантом электронной торговли, что дает израильским алмазным трейдерам возможность продавать товар онлайн компаниям и потребителям по всему миру. От 100 до 200 членов биржи IDE создали свои интернет-магазины, которые будут продавать бриллианты на розничных сайтах. Это предприятие работает со специально созданного участка на бирже. Дваш сказал, что этот шаг имеет огромное значение в обеспечении дополнительных каналов продажи для членов биржи, и при этом позволяет идти в ногу с новыми способами продажи. Сделка аналогична той, которую IDE подписала с James Allen, интернет-ритейлером бриллиантов, по которой члены IDE объединяются для поставки товара этой компании электронной торговли для продажи через нее.

Если продолжать говорить о технологии, израильская алмазная торговля - и особенно ее опыт в огранке крупных и важных камней - получила импульс от новости о том, что 813-каратный камень Constellation (Созвездие), самый дорогой алмаз в истории, будет проходить огранку в Израиле. «Алмаз Constellation, когда будет доставлен сюда для лазерной огранки, привлечет внимание к Израилю как к технологической столице алмазной отрасли», - сказал Дваш.

Абрахам Даян (Abraham Dayan), корреспондент Rough&Polished в Израиле





