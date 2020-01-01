钯金：一个比黄金昂贵的"泡沫"

2020年2月28日

2019年至2020年初钯金价格的快速上涨将其与贵金属家族的其他成员区分开来。主要用于汽车催化式排气过滤-中和器的钯金在2019年超过了最受欢迎的贵金属，价格上涨了700美元，至每盎司1920美元。 今年1月，受南非产量下降的消息和中美贸易协定第一部分签署的影响，钯金期货价格达到2500美元，在12个月内上涨了75％。原因是欧洲和中国的环境标准更加严格，而钯金供应有限，需求却不断增加。 尽管事实上钯金的上涨可以用基本面因素解释的，但这种贵金属价格的增长速度已经超出了所有预期，甚至令主要的钯金生产商和价格上涨的受益者诺里尔斯克镍业公司也感到担忧。伦敦金银市场协会（London Bullion Market Association，LBMA）2月初发布的一份问卷调查表明，专家们并不认为钯金价格会从1月份的最高点上再有更大的上涨空间。不过持另外一种观点的人数更多，他们认为在消费增加的情况下出现结构性短缺将确保钯金继续强劲增长。只有通过使用便宜的铂金（目前尚不可见）代替钯，或者在传统汽油车停滞而电动汽车快速发展的情况下，才能防止这种情况的发生。



增长因素



在2000年短暂上涨之后，钯金的价格长期以来一直稳定地低于铂金。铂金在工业和珠宝行业中的需求量更大。随着在可减少一氧化碳排放毒性的自催化剂中添加铂类化合物的产业的发展，铂金和钯金找到了自己的用武之地：铂金被应用在柴油发动机中，而钯金则应用在汽油发动机中。钯金价格复涨的基础是在2015年“柴油门”事件爆发时打下的。大众汽车公司（Volkswagen）被发现使用尾气排放作弊软件掩盖其柴油车型的排放水平。此后，在监管机构的压力下，欧洲柴油车市场开始失去优势，转向了汽油和混合动力发动机，其中催化元素中的钯金含量要高得多。



2017年秋天，钯金价格16年来首次超过铂金，自2018年以来，钯金的交易价一直稳定在黄金之上。



尽管钯金已经为当前位置作了长期准备，但其2019年的增长态势仍令分析师和专家们感到惊讶。 伦敦金银市场协会于2018年末至2019年初进行的定期调查将钯归类为四种贵金属（金、银、铂和钯）中最差的一种。调查的共识结果是钯金平均价格会下降3.1％，至每盎司1268美元。结果，专家的预测比一年内达到的1537美元的价格指数低了17.5％。支持钯金价格增长将受到抑制的关键论点是对中国汽车产量增长和宏观经济不确定性的担忧。



不过，尽管2019年汽车市场缩小了，对金属的需求仍然很高。严格的环境标准发挥了重要作用。全球最大的铂族金属分销商庄信万丰（Johnson Matthey）在5月的一项调查中说：“更严格的排放法规和更严格的车辆测试制度导致主要市场上汽车催化剂中的钯金含量不断增加。”诺里斯克镍业公司在2019年上半年的第一份报告中指出，几乎所有关键地区都引入了新的环境法规，包括中国的国六排放法规（China 6），美国的Tier 3标准，欧盟的欧六排放标准（Euro 6d），印度的Bharat 6排放标准，从而有可能弥补汽车销售疲软的负面影响。



继欧盟之后，2019年，新的环境标准在中国生效，作为三年蓝天战役计划的一部分，一些城市和省份比计划更早地转换为符合国六排放标准的汽油。 据专家称，这导致面向中国市场的汽车催化剂中钯的含量增加了约30％。庄信万丰在报告中解释说：“今年约有三分之一的汽油动力乘用车将由与国六排放标准兼容的车型组成，这将使催化剂中钯的含量增加一倍，使中国汽车行业对钯的需求增加近半百万盎司，达到256万盎司。” 中国下一轮严格的环境标准计划于2023年发布。



同时，占钯金需求70％的汽车销量下降幅度不及去年预期。 到了11月，美国的汽车销量在年初下降了3％之后又显示了2％的增长；在欧盟，销量在下降了2％之后增长了5％。 在中国，销量有所下降，但下降态势有所减缓：11月为负4％，而年初则为负13％。



根据俄外贸银行资本（VTB Capital）的估计，到2020年，全球汽车销量将增长4.8％，而2019年则下降4％。这将增加钯金的短缺，且短缺数量将增加至180万盎司（占需求的15％）。 该银行表示，未来几年情况不会改变，短缺将持续到2023年，达到234万盎司。



生产和短缺



汽车行业需求的改善是在金属供应减少和短缺加剧的背景下发生的，这引起了人们的担忧。人们担心，即使有采矿公司的供应和二次生产，对钯的需求增长仍无法得到满足。 由于矿山枯竭和资金不足，南非的钯金产量继续下降。



从历史上看，钯金一直是采矿的副产品。在俄罗斯，钯金是在主要产镍的矿石中所含的，而在南非，钯金则是在主要产铂金的矿石中所含的。在北美发现了世界上唯一富含钯金的矿床。



全世界的钯金主要由诺里尔斯克镍业公司生产，占该贵金属全球产量的41％。 2019年，诺里尔斯克镍业公司生产了292.2万盎司的钯金和70.2万盎司的铂金。 该公司从泰米尔半岛的硫化矿石中提炼铂族化合物，这是其副产品。与南非不同，泰米尔矿床的潜力尚未耗尽，诺里尔斯克镍业公司的领导地位只有随着北极钯金项目的启动而得到加强，该项目的储量约有4.3万吨铂金矿。全球其他主要的钯金生产商包括英美铂业（Anglo American Platinum，Amplats）——全球最大的铂金生产商、南非Sibanye-Stillwater公司——年产量达210万盎司、因帕拉铂业(Impala Platinum)——年产量达85万盎司。



根据诺里尔斯克镍业公司的数据，2019年钯金的初始供应量为710万盎司（到2018年将增加25万盎司）。 从废铁中提炼的产量也将增加到330万盎司（增加10万盎司）。 但是，即使考虑到增长，供应也将低于需求，市场将继续保持结构性短缺，数量估计为60万盎司。



庄信万丰在报告中提到，2018年对钯的需求从2016年的930万盎司增加到1010万盎司，其主要推动力是汽车行业，对钯的需求在这段时间内从790万盎司增加到860万盎司。



庄信万丰表示，2019年的钯金短缺量为80.9万盎司，而去年同期为12.1万盎司。 在过去的几年中，市场上这类金属的短缺已被专注于钯金投资的交易所买卖基金所抵消。 但据彭博社（Bloomberg）报道，自2015年年中以来，此类基金的资产已下降了五倍，从300万盎司降至不到60万盎司。 庄信万丰在一项研究中表示：“ 交易所交易基金（ETF）中的金属库存……不再能在工业消费和供应之间产生影响。”



诺里尔斯克镍业公司预计，到2020年，钯金的需求将增加4％（增加40万盎司），而生产商的供应量将增加3％（增加300盎司）。 诺里尔斯克镍业公司的专家预测，到2025年，钯金的过量消费将超过产量。 这主要是由于用于包括混合动力在内的内燃机机械的催化剂中金属用量的增加。诺里尔斯克镍业公司在报告中指出：“由于汽车生产的逐步恢复，钯金的短缺将加剧。预计这将得益于中国政府对汽车销售的支持措施，以及汽车制造商努力遵守新的立法要求。从长远来看，预计将需要大量增加钯金的生产，这可以通过其主要参与者的新项目建设和二次原料的加工来保证。”



泡沫还是短缺的常规结果？



钯金的价格上涨引起了诺里斯克镍业公司的关注。虽然目前这种金属能带来约45%的收入，但该公司在战略上仍希望降低其波动性。诺里斯克镍业公司市场部主管安东·柏林1月份对彭博社表示，金融投机者在市场上制造了钯金泡沫，可能会对整个行业造成不利影响。他解释说：“行业的直接需求增长态势不像其价格增长那样快。”



诺里尔斯克镍业已准备好采取措施，以减轻对市场短缺的担忧。 该公司主要生产粉末状的钯，但金融投资者并未使用这种贵金属。 因此，该公司计划增加投资级钯金条的销售，而不是工业消费者使用的粉末。 诺里尔斯克镍业希望通过这种方式减少钯金市场的波动。



英美铂业首席执行官克里斯·格里菲斯（Chris Griffith）表示，钯金市场的上涨不是“泡沫”，而且可能会持续，因为中国正在推进减排计划。 他说：“大约100万盎司的供应赤字将维持价格，直到汽车制造商开始用铂代替钯为止。”他说：“钯金存在巨大的短缺，这导致其价格上涨。 这不是一个‘泡沫’，发生的事情一点也不奇怪。 对于供应短缺，没有短期解决方案。”



价格预测



根据俄外贸银行资本的估计，汽车销售的复苏和催化剂中钯含量的增长可能会导致来年的钯金平均价格上涨至每盎司2000美元，并且在年初不久可能会接近2500美元。



1月底，美国银行（BofA）分析师将其对2020年钯金价格的预测提高了82％，至每盎司2988美元（相对现货价格具有22％的上升潜力），并预计在2020年第四季度达到每盎司3.5万美元的峰值。 2021年钯金的价格将上涨102％——达到每盎司2625美元。



荷兰银行（ABN Amro）将其对2020年钯金价格的预测上调了27％，至每盎司1968美元。该预测也反映了过去的价格上涨，但荷兰银行指出这种贵金属的前景取决于电动汽车行业的成功。 荷兰银行在2021年将钯金的价格预测提高了10％，至每盎司1613美元。



伦敦金银市场协会2020年的最新贵金属调查显示，钯金的平均价格为每盎司2116美元。 钯金价格在1月份已经达到了2500美元，超出了一些分析师对全年的预期。 因此，尽管预测数字比2019年的平均价格高38％，但与1月份相比，增长非常温和——仅2.5％。 这表明主要是保守的预期以及2020年金属大幅下跌的可能性。 伦敦金银市场协会总结道：“在这种情况下，您应该系紧安全带，因为我们必须在2020年进行颠簸行驶。”



但是，很难保证现实不会再次超出预测。 独立分析师罗斯·诺曼（Ross Norman）是伦敦金银市场协会预测历史上最成功的预报员之一，他对2019年钯金的预测与现实最接近。他预计钯金的平均价格为2485美元。诺曼说，“牛市”的故事还在继续，投机者很可能没有参加，因为过去两年来ETF中的钯金一直在下降，跌至100万盎司。 他解释说，钯金的价格上涨更有可能是供应不足而不是需求提高。 在过去8年中不断增长的短缺变成了可用库存的稳定减少。 当接近其耗尽水平时，对钯金价格的影响将成比例，可以预期会出现指数性增长。





风险



对钯金来说，关键因素是传统汽车行业的需求以及汽油或混合动力汽车产量的增长。



罗斯·诺曼总结说，涨势的风险似乎是汽车销量的下降，这减轻了价格压力，但到目前为止，这已被收紧的全球排放标准所抵消。



Mining Technology博客的分析师凯西说：“泡沫可能被吹走，因为对钯金需求上升负有全部责任的汽车业可能会冷却这种金属的潜力。”



他还指出“供应开始赶上需求”的症状——许多项目正在获得许可证或正在被启动，准备为金属市场的供应做出贡献。 特别是，加拿大矿商艾芬豪（Ivanhoe）完成了南非Platreef项目的可行性研究，并计划在那里年生产21.9万盎司钯。 北美钯金公司（North American Palladium）计划在其先前因产品价格低廉被封存的加拿大Lac Des Illes矿山继续进行地下作业，到2027年在那里生产232万盎司钯金。美国白金矿业金属公司（Platinum Group Metals）与行业重量级企业因帕拉铂业和日本石油天然气·金属矿物资源机构（JOGMEC）合作，将为南非的沃特贝格（Waterberg）项目投资8.74亿美元，该矿拥有1950万盎司的钯金储量。该公司希望沃特贝格能成为该行业中最赚钱的矿山之一，在45年中每年生产约42万盎司钯金。但是，正如我们已经指出的，与主要生产钯有关的项目非常少。通常，即使储量很大也并不总是能够保证财务吸引力，因此，这些行业领导者数十年内不会遇到很大的竞争对手。



根据荷兰银行的评论，从长期来看，电动汽车行业的成功将是决定性因素。如果这个市场迅速增长，而传统汽车的整体销量适中，那么对钯的需求将下降。牢记这一点，钯金生产商很可能不愿投资这种金属的长期采矿项目。相反，他们试图从当前的市场状况和高价格中获利。据荷兰银行的分析师称，如果钯金市场的涨势停止，基于基本指标，钯金价格将接近每盎司1500美元。



另一个风险是催化剂中的钯金会被铂金代替。 铂金价格的动态变化不及钯金令人印象深刻——去年，铂金价格上涨了21％，未能弥补“柴油门”造成的损失。 截止到2019年，钯金对铂金的溢价达到675美元，这引发了在自动催化剂中使用更便宜和更相似的铂金是否可取的问题。



据美银美林（Bank of America Merrill Lynch）的分析师称，尽管钯金供应有限仍在支撑价格，但汽车制造商可能会转向其他选择。这是由于以下事实：在未来几年中，汽车制造商可能会遇到钯金供应中断的情况，因为全球供应量将保持不变（每年约1020万盎司）。汽车制造商开始寻找替代品。美国银行分析师迈克尔·维德默（Michael Widmer）告诉英国《金融时报》（Financial Times）：“可能还需要12到18个月。 他们找到替代品或更换催化剂的速度越快，钯金价格上涨结束得越快。”



约翰逊·马修（Johnson Matthey）在去年的评论中说：“由于钯金价格创下新纪录，并且铂金的平均溢价升至每盎司600美元以上，因此人们猜测某些类型的自动催化剂可能会从钯金转向铂金。”



然而，约翰逊·马修表示：“迄今为止，钯金价格上涨并未对汽车行业对铂的需求产生重大影响。” 他强调：“在不久的将来，轻型柴油机领域可能会用铂金代替部分钯金，但更换三元汽油催化剂将需要更长的时间，并且需要重大的技术改进。”



约翰逊·马修解释说，铂金和钯金尽管具有相似性，但在性能上存在许多差异。 “高昂的钯金价格导致开发和测试含铂三元催化剂的计划不断集中化。然而，由于在相同的汽油排气温度下钯金具有比铂金更好的热稳定性，因此仍然很难比较现有的钯铑催化剂的特性。即使富铂三元催化剂可以表现出相同的性能，任何重要的替代品也可能至少需要2-3年的时间，” 他说。



诺里尔斯克镍业公司也没看到因价格上涨而出现对钯金构成威胁的迹象。 该公司指出：“根据我们的观察，汽车制造商不急于用铂代替钯，因为目前他们的所有努力都是为了达到新的环境标准，特别是考虑到在实际驾驶条件下进行的更苛刻的测试。”



伊戈尔·莱金，Rough&Polished通讯社





