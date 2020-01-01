独家权
即使未来需求显著增长，戴比尔斯和埃罗莎也将为积累的库存设立价格上限
2019年的最后一个月已经开始，我们现在有必要了解一下钻石行业经历了什么以及来年的发展方向。业内专家保罗·吉姆斯基（Paul Zimnisky）接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古采访时就这一问题和业内的其他问题发表了自己的看法。吉姆斯基说，市场过度饱和是钻石行业不久之前面临的最大的问题。但他认为，在不久的将来，需求是最危险的问题，尤其是大中华地区，因为中国和美国之间的贸易谈判仍有不确定因素存在，另外还有香港的局势问题（这个问题的影响程度相对较小）。吉姆斯基也表示，即使需求未来显著增长，戴比尔斯和埃罗莎也将为积累的库存设立价格上限。附注：保罗·吉姆斯基发布了月度行业报告，题为《钻石市场状况》（State...
2019年12月23日
企业的环境责任已进入新维度
10月中旬，第八届生态论坛在莫斯科举办，其中心主题是企业对子孙后代的责任。该论坛由矿业冶炼公司诺里尔斯克镍公司、西伯利亚联邦大学生态基金会、生态问题科研学院共同举办。与会者就如何促进地区社会经济发展与维护生态环境之间寻求平衡的问题展开了热烈讨论。诺里尔斯克镍公司副总裁德米特里·普利斯坦斯科夫接受Rough&Polished通讯社采访时谈到了此次生态论坛取得的成果，并透露其公司正在参与实施国家“生态”项目。
2019年11月19日
随着旺季到来，需求将会上涨
阿南塔·帕德马纳（N Anantha Padmanaban）从2019年1月开始担任全印度宝石和珠宝理事会（All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC）主席。他是一位真正有远见的思想家，对印度珠宝业充满希望和信心。他的座右铭是“确保在工作一天后，零售商带着微笑着回家。如果零售商感到满意，那么批发商和钻石制造商也会感到高兴，钻石矿业公司也会欣喜，这会巩固整个价值创作链”。帕德马纳是GJC（前身为全印度宝石和珠宝贸易联盟，All India...
2019年10月7日
金刚石手术刀和招标系统：贪小利失大利？
克里斯塔林有限责任公司是俄罗斯唯一一家为本国医院生产显微外科金刚石手术刀的公司。他们生产的刀片符合国际要求，常被应用在眼科、神经外科和整形外科的手术当中。公司副总经理米哈伊尔·基里佐夫接受Rough&Polished通讯社采访时介绍了这种独特工具的制作过程，还谈到了如何解决公司遇到的销售问题。
2019年9月23日
如何正确制作广告是最大的挑战
在不久前举办的俄罗斯加里宁格勒国际琥珀业经济论坛(Amberforum)上，LA VIVION珠宝公司代表处负责人安德烈·扬切夫斯基与Rough＆Polished通讯社记者分享了他对珠宝和钻石市场的现状及前景的看法。安德烈·扬切夫斯基最初是一名程序员，后来进入钻石业，担任LA VIVION珠宝公司代表处负责人一职。
2019年9月16日
AGD Diamonds公司例行的钻石技术更新
2019年，格里布钻矿火山口附近的矿石即将开采殆尽，AGD Diamonds公司即将开始开采具有较高强度特性的矿石。因此，为了完成钻石开采计划，保持加工厂的生产力，公司在选矿场（用于完成重介质分离尾矿的地段）调试附加设备（6个单元），对加工厂进行了技术改造。公司使用了现代化的蒂森克虏伯破碎机——这在俄罗斯是首次使用智能浓缩设备。
加工厂的技术更新可以让公司保持格里布选矿加工厂的计划生产能力，将矿场最坚硬的金伯利岩矿石的加工量提高65%，从而确保AGD Diamonds公司的钻石年度计划产量。同时，由于减少了加工过程中的技术影响，提高了大型特殊尺寸钻石（10.8+）的安全性（完整性）指数。 因此，如果说2018年未损坏的晶体（无划痕、碎屑、裂纹）的份额达到51.19％，那么在2019年的前11个月中，该指标已经上升至69.83％。
值得一提的是，格里布选矿厂进行现代化改造的第一步是于2018年底调试了最新的钻石加工设备，即陶朗集团（TOMRA）生产的COM Tertiary XRT 1200/D分离器。因此，公司2019年前11个月内共开采了十多颗独特钻石，重量都超过了50克拉，其中包括四颗100多克拉的独特钻石。公司五月份开采到分别重222.09克拉和127.34克拉的独特钻石，七月份又开采到一颗重212.53克拉的钻石。十月份，公司还开采到一颗重104.12克拉的珠宝级独特钻石。
维克多莉娅·基里，Rough&Polished通讯社驻欧洲分社主任编辑，斯特拉斯堡