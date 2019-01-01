世界黄金协会将推出《负责任黄金开采准则》

2019年9月30日

世界黄金协会（World Gold Council, WGC）日前宣布将推出自己制定的《负责任黄金开采准则》（Responsible Gold Mining Principles, RGMP），以解决黄金开采领域内重要的生态、社会和管理问题。根据世界黄金协会的说法，这些准则将为未来黄金供应链中的消费者、投资者和参与者设定明确的负责任黄金开采的标准。



这些准则首先涵盖的是管理领域，与其相关的包括道德行为、经营后果和供应链监督; 其次是社会问题，包括安全与卫生，人权与冲突，劳工权利和与社区合作; 第三是环境问题，包括采取措施保护环境，保护生物多样性，尤其是运营矿山及封闭矿山所在的区域，另外还涉及用水、能源和气候变化等问题。



世界黄金协会首席财务官特里·海曼（Terry Heymann）表示：“我们的目标是通过负责任黄金开采原则帮助人们建立起对黄金和黄金开采业的信心。 消费者、投资者和黄金供应链的下级代表能够充满信心地说，他们的黄金是通过负责任手段获得的。”



接受《负责任黄金开采准则》的公司将收到一份由第三方担保人提供的独立文件。这将为黄金买家提供额外的保证，让他们相信自己购买的黄金时来自负责任的供应商。



阿鲁娜·盖同德，Rough&Polished通讯社驻亚洲分社主任编辑







