谢尔盖·伊万诺夫表示和平钻石矿的恢复至少需要7年时间

2018年4月26日

埃罗莎公司总裁谢尔盖·伊万诺夫3月13日在米尔内市举办的商业活动上回答与会者问题时表示，和平钻石矿的恢复工作至少需要7年时间。公司报纸《埃罗莎公报》报导了这一新闻。



埃罗莎总裁说：“对于和平矿的恢复问题，我们持诚实、开放的立场。我们不想事先说明这需要4年、5年或者6年。很可能不是。根据当前的情况来看，我们认为至少需要7年。一切都取决于设计出来的解决方案。”



他继续解释说，设定这样的期限是因为必须解决水流进入地下矿道的问题。“我们希望立即考虑到所有的风险，只要我们发现一个项目能够100％保证下到地面的人的安全，我们就会开始建设，公司完全可以承受长期等待带来的后果。”谢尔盖·伊万诺夫说。



至于米尔内市的命运问题，他表示，尽管钻石矿目前被封闭，但城市还会继续发展：“我们重新设计了勘探综合体。已经得到关于部分砂矿的积极信息。我们将运行3号工厂。国际矿还在继续发展。米尔内会成为钻石之都。公司总部将留在这里，其他子公司也不会离开。”



谢尔盖·伊万诺夫说：“正如你们看到的，在失业的1100人中有三分之二已经被雇用。 上穆纳河矿很快就会投产。 有些家庭在其他地区找到了工作，我们支持他们。 对于准备迁居的员工，我们也会提供必要的支持。 所以不要有任何担心，公司将稳步发展。”







