独家权
希望金伯利进程能取得进一步可持续发展
2018年3月7日联合国大会对金伯利进程证书制度（Kimberley Process Certification Scheme, KPCS）在阻断钻石贸易与冲突的联系上取得的进步表示认可，并一致通过进一步扩大这份事业，批准了《2030年之前可持续发展的工作日程安排》。如果联合国在金伯利进程证书制度框架内实施禁运，世界钻石理事会将代表钻石业制定和引入可以监督钻石贸易的执行条例和自愿系统。理事会代理主席斯特凡·费什勒（Stephane Fischler）接受Rough & Polished通讯社采访时谈到了联合国决议的具体要点。
2018年4月9日
钻石贸易重归稳定
安特卫普世界钻石中心（Antwerp World Diamond Centre, AWDC）首席执行官阿里·爱普斯坦（Ari Epstein）接受Rough&Polished通讯社采访时就钻石市场去年的业绩和当前的状况回答了记者的提问。
2018年4月3日
现在的年轻人已经成为珠宝消费的主力军
在珠海北京师范大学获得特许经营专业学士学位的王瀚康先生，在珠宝领域深受父母的影响。这就产生了他对珠宝首饰创新设计的独到见解和对行业需求的深刻理解。大学毕业后，他曾为中国招商银行东莞分公司任职近2年，对金融业和资本运营有全面的了解。目前，王瀚康先生担任新泰集团总裁，并在2014年开始负责公司整体事务。在本刊采访过程中，王瀚康阐述了他的公司、中国的珠宝市场以及黄金小镇项目。
2018年3月21日
各级公司都需要新鲜血液
埃罗莎集团总裁谢尔盖·伊万诺夫介绍了和平矿事故带来的影响，并解释了这家钻石矿业公司为什么不想收购格里布矿。
2018年2月15日
广州钻石交易中心总经理梁伟章先生专访
自2003年中国实施金伯利进程证书制度以来至今，梁伟章先生担任金伯利进程中国官方联络员。2015年，梁先生出任广州钻石交易中心总经理，在此之前，其担任广东出入境检验检疫局金伯利进程办公室主任，负责广东检验检疫局辖区进出境毛坯钻石检验监管工作，广东的毛坯钻石进出口业务占了中国内地的70%。梁先生也是国家质检总局金伯利进程工作领导小组秘书处办公室的主任。2014年中国担任金伯利进程年度主席国，梁先生担任金伯利进程证书制度2014年全体会议组织团队的核心成员之一。梁先生是金伯利进程各工作机构的主要成员，曾代表中国参加金伯利进程赴南非、津巴布韦、莱索托、老挝、孟加拉、纳米比亚、委内瑞拉等国的国际核查访问工作，拥有丰富的全球钻石产业和金伯利进程事务知识与工作经验，受到金伯利进程国际大家庭的广泛认可。
2018年1月22日
伊戈尔·久加列夫被任命为阿尔汉格尔斯克地质矿业公司第一副总裁
伊戈尔·久加列夫1995年毕业于克拉斯诺亚尔斯克有色金属和黄金学院，拥有工程博士学位。在加入阿尔汉格尔斯克地质矿业公司之前，伊戈尔·久加列夫曾担任地质跨天然气公司（Geotransgaz）第一战略计划、经济和财务副总裁，乌连戈伊天然气封闭式股份公司财务经理。后者是埃罗莎集团的子公司。
阿尔汉格尔斯克地质矿业公司总裁谢尔盖·涅鲁切夫已经完成新团队的组建工作。据业内人士分析，伊戈尔·久加列夫在这个动态运营的公司的职位十分关键，有助于提高公司运营效率并确定公司进一步发展的重要指导方针。
阿尔汉格尔斯克地质矿业公司是俄罗斯在地质勘探和矿业开采领域历史最悠久的公司之一。公司成立85年以来已经发现了400多个矿场，其中包括石油、天然气和钻石。1966年，公司在俄罗斯境内发现了一个新的大型钻石矿。该矿被命名为弗拉基米尔·格里布，总储量达到1亿克拉。2014年，一座年产能达450吨矿石的矿业开采和加工联合工厂在该矿被投入使用，使其2017年的钻石产量达到了1000万克拉。