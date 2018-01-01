伊戈尔·久加列夫被任命为阿尔汉格尔斯克地质矿业公司第一副总裁

2018年4月13日

伊戈尔·久加列夫过去曾是阿罗莎公司最有效率的经理之一，日前被任命为阿尔汉格尔斯克地质矿业公司第一副总裁，主管经济和财务。伊戈尔·久加列夫1995年毕业于克拉斯诺亚尔斯克有色金属和黄金学院，拥有工程博士学位。在加入阿尔汉格尔斯克地质矿业公司之前，伊戈尔·久加列夫曾担任地质跨天然气公司（Geotransgaz）第一战略计划、经济和财务副总裁，乌连戈伊天然气封闭式股份公司财务经理。后者是埃罗莎集团的子公司。阿尔汉格尔斯克地质矿业公司总裁谢尔盖·涅鲁切夫已经完成新团队的组建工作。据业内人士分析，伊戈尔·久加列夫在这个动态运营的公司的职位十分关键，有助于提高公司运营效率并确定公司进一步发展的重要指导方针。阿尔汉格尔斯克地质矿业公司是俄罗斯在地质勘探和矿业开采领域历史最悠久的公司之一。公司成立85年以来已经发现了400多个矿场，其中包括石油、天然气和钻石。1966年，公司在俄罗斯境内发现了一个新的大型钻石矿。该矿被命名为弗拉基米尔·格里布，总储量达到1亿克拉。2014年，一座年产能达450吨矿石的矿业开采和加工联合工厂在该矿被投入使用，使其2017年的钻石产量达到了1000万克拉。