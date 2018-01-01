埃罗莎获得了开发上穆纳河矿的银行担保

希望金伯利进程能取得进一步可持续发展 2018年3月7日联合国大会对金伯利进程证书制度（Kimberley Process Certification Scheme, KPCS）在阻断钻石贸易与冲突的联系上取得的进步表示认可，并一致通过进一步扩大这份事业，批准了《2030年之前可持续发展的工作日程安排》。如果联合国在金伯利进程证书制度框架内实施禁运，世界钻石理事会将代表钻石业制定和引入可以监督钻石贸易的执行条例和自愿系统。理事会代理主席斯特凡·费什勒（Stephane Fischler）接受Rough & Polished通讯社采访时谈到了联合国决议的具体要点。

钻石贸易重归稳定 安特卫普世界钻石中心（Antwerp World Diamond Centre, AWDC）首席执行官阿里·爱普斯坦（Ari Epstein）接受Rough&Polished通讯社采访时就钻石市场去年的业绩和当前的状况回答了记者的提问。