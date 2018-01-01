独家权
希望金伯利进程能取得进一步可持续发展
2018年3月7日联合国大会对金伯利进程证书制度（Kimberley Process Certification Scheme, KPCS）在阻断钻石贸易与冲突的联系上取得的进步表示认可，并一致通过进一步扩大这份事业，批准了《2030年之前可持续发展的工作日程安排》。如果联合国在金伯利进程证书制度框架内实施禁运，世界钻石理事会将代表钻石业制定和引入可以监督钻石贸易的执行条例和自愿系统。理事会代理主席斯特凡·费什勒（Stephane Fischler）接受Rough & Polished通讯社采访时谈到了联合国决议的具体要点。
2018年4月9日
钻石贸易重归稳定
安特卫普世界钻石中心（Antwerp World Diamond Centre, AWDC）首席执行官阿里·爱普斯坦（Ari Epstein）接受Rough&Polished通讯社采访时就钻石市场去年的业绩和当前的状况回答了记者的提问。
2018年4月3日
现在的年轻人已经成为珠宝消费的主力军
在珠海北京师范大学获得特许经营专业学士学位的王瀚康先生，在珠宝领域深受父母的影响。这就产生了他对珠宝首饰创新设计的独到见解和对行业需求的深刻理解。大学毕业后，他曾为中国招商银行东莞分公司任职近2年，对金融业和资本运营有全面的了解。目前，王瀚康先生担任新泰集团总裁，并在2014年开始负责公司整体事务。在本刊采访过程中，王瀚康阐述了他的公司、中国的珠宝市场以及黄金小镇项目。
2018年3月21日
各级公司都需要新鲜血液
埃罗莎集团总裁谢尔盖·伊万诺夫介绍了和平矿事故带来的影响，并解释了这家钻石矿业公司为什么不想收购格里布矿。
2018年2月15日
广州钻石交易中心总经理梁伟章先生专访
自2003年中国实施金伯利进程证书制度以来至今，梁伟章先生担任金伯利进程中国官方联络员。2015年，梁先生出任广州钻石交易中心总经理，在此之前，其担任广东出入境检验检疫局金伯利进程办公室主任，负责广东检验检疫局辖区进出境毛坯钻石检验监管工作，广东的毛坯钻石进出口业务占了中国内地的70%。梁先生也是国家质检总局金伯利进程工作领导小组秘书处办公室的主任。2014年中国担任金伯利进程年度主席国，梁先生担任金伯利进程证书制度2014年全体会议组织团队的核心成员之一。梁先生是金伯利进程各工作机构的主要成员，曾代表中国参加金伯利进程赴南非、津巴布韦、莱索托、老挝、孟加拉、纳米比亚、委内瑞拉等国的国际核查访问工作，拥有丰富的全球钻石产业和金伯利进程事务知识与工作经验，受到金伯利进程国际大家庭的广泛认可。
2018年1月22日
埃罗莎获得了开发上穆纳河矿的银行担保
这些资金将用于建设项目开发的技术通道。公司已于近日获得第一笔款项，总额为13亿卢布。
2016年9月第二届东方经济论坛期间，埃罗莎和俄联邦远东发展部签署了《上穆纳河矿项目开发投资协议》。根据协议规定，埃罗莎钻石公司将独立建设从乌达奇内市到上穆纳河矿的技术通道，将获得85亿卢布的补助来覆盖支出。
“到上穆纳河的技术通道建设已经接近尾声。本周我们已经跟俄联邦远东发展部签署了一项协议，未来几天公司将获得13亿卢布的补助款项。截止到年底公司能得到达35亿卢布的拨款，用于覆盖通道建设的费用。剩余50亿卢布将在未来两年内发放，”埃罗莎副总裁阿列克谢·菲利波夫斯基说，“获得补助的条件是以银行签发的独立担保形式提供财政支持。我们进行了招标，中标的俄罗斯外贸银行能给我们提供最优惠的条件。”