独家权
希望金伯利进程能取得进一步可持续发展
2018年3月7日联合国大会对金伯利进程证书制度（Kimberley Process Certification Scheme, KPCS）在阻断钻石贸易与冲突的联系上取得的进步表示认可，并一致通过进一步扩大这份事业，批准了《2030年之前可持续发展的工作日程安排》。如果联合国在金伯利进程证书制度框架内实施禁运，世界钻石理事会将代表钻石业制定和引入可以监督钻石贸易的执行条例和自愿系统。理事会代理主席斯特凡·费什勒（Stephane Fischler）接受Rough & Polished通讯社采访时谈到了联合国决议的具体要点。
2018年4月9日
钻石贸易重归稳定
安特卫普世界钻石中心（Antwerp World Diamond Centre, AWDC）首席执行官阿里·爱普斯坦（Ari Epstein）接受Rough&Polished通讯社采访时就钻石市场去年的业绩和当前的状况回答了记者的提问。
2018年4月3日
现在的年轻人已经成为珠宝消费的主力军
在珠海北京师范大学获得特许经营专业学士学位的王瀚康先生，在珠宝领域深受父母的影响。这就产生了他对珠宝首饰创新设计的独到见解和对行业需求的深刻理解。大学毕业后，他曾为中国招商银行东莞分公司任职近2年，对金融业和资本运营有全面的了解。目前，王瀚康先生担任新泰集团总裁，并在2014年开始负责公司整体事务。在本刊采访过程中，王瀚康阐述了他的公司、中国的珠宝市场以及黄金小镇项目。
2018年3月21日
各级公司都需要新鲜血液
埃罗莎集团总裁谢尔盖·伊万诺夫介绍了和平矿事故带来的影响，并解释了这家钻石矿业公司为什么不想收购格里布矿。
2018年2月15日
广州钻石交易中心总经理梁伟章先生专访
自2003年中国实施金伯利进程证书制度以来至今，梁伟章先生担任金伯利进程中国官方联络员。2015年，梁先生出任广州钻石交易中心总经理，在此之前，其担任广东出入境检验检疫局金伯利进程办公室主任，负责广东检验检疫局辖区进出境毛坯钻石检验监管工作，广东的毛坯钻石进出口业务占了中国内地的70%。梁先生也是国家质检总局金伯利进程工作领导小组秘书处办公室的主任。2014年中国担任金伯利进程年度主席国，梁先生担任金伯利进程证书制度2014年全体会议组织团队的核心成员之一。梁先生是金伯利进程各工作机构的主要成员，曾代表中国参加金伯利进程赴南非、津巴布韦、莱索托、老挝、孟加拉、纳米比亚、委内瑞拉等国的国际核查访问工作，拥有丰富的全球钻石产业和金伯利进程事务知识与工作经验，受到金伯利进程国际大家庭的广泛认可。
2018年1月22日
埃罗莎预计2018年对毛坯钻石的需求将保持稳定
“但交易阶段的业绩不错，第一季度整体上呈积极态势，”他补充说，“因此，我们对今年的预测仍保持乐观态度，预计需求和价格会出现阶段性波动。”
奥考耶莫夫说：“埃罗莎第一季度积极销售库存中的毛坯钻石，使其恢复到标准化水平。不过因为开采量也有季节性波动，因此库存量到年底仍会有变化。”
埃罗莎的平均标准库存水平为1300-1400万克拉。瑞银集团（UBS）年初跟该钻石矿业公司的代表会晤后引用了这个数字。这一标准水平略高于技术库存水平——1200万克拉。
公司管理层三月中旬确认说，埃罗莎2018年初的库存为1820万克拉。公司利用2018年初积极的市场局势销售了部分库存。
埃罗莎3月份的销售业绩将于4月10日公布。