埃罗莎将为阿尔汉格尔斯克州的钻石矿投资120亿卢布

2018年4月11日

北方钻石公司（埃罗莎子公司）总经理安德烈·彼斯梅内在矿业中心对记者说道，埃罗莎公司打算投资120亿卢布，进一步开发位于阿尔汉格尔斯克州的莱蒙诺索夫钻石矿。



他说：“我们决定继续扩大这个项目，使其生命周期延续至2043年。我们的矿山共有6个矿井，我们现在正在研究所谓的南部矿井，并改造阿尔汉格尔斯克矿井和卡尔平斯基1号矿井。我们决定重建这些矿场，增加矿石开采量。对这个矿场的开发即将进入第三阶段。要改造卡尔平斯基1号矿井和阿尔汉格尔斯克矿井预计需要花费120亿卢布。”



按照彼斯梅内的解释，公司今年将开始规划和进一步采购采矿设备。他表示：“根据计算，南部矿井的工作周期将持续到2035年，我们之后会过渡到距离南部矿井5-6千米处的北部矿井，例如先锋矿和莱蒙诺索夫矿——不过要等到2043-2045年方可实现。”



北方钻石公司是一家俄罗斯钻石矿业公司，也是埃罗莎集团的子公司，掌握着欧洲最大的钻石矿——莱蒙诺索夫矿的开采经营权。这座矿的开发始于2005年，同时启动的还有年矿石加工量达100万吨的采矿加工厂。2014年，一座年加工量达300万吨的采矿厂开始运营标志着这家企业的发展进入第二阶段。



阿尔汉格尔斯克州一共有两个钻石矿。第二个叫格里布矿，由阿尔汉格尔斯克地质矿业公司负责开发。2017年，该地区几家钻石矿业公司的收入达到近250亿卢布。其中的40亿被用来缴纳税款。根据专家估算，阿尔汉格尔斯克州的钻石开采量达到近750万克拉。







