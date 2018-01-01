独家权
各级公司都需要新鲜血液
埃罗莎集团总裁谢尔盖·伊万诺夫介绍了和平矿事故带来的影响，并解释了这家钻石矿业公司为什么不想收购格里布矿。
2018年2月15日
广州钻石交易中心总经理梁伟章先生专访
自2003年中国实施金伯利进程证书制度以来至今，梁伟章先生担任金伯利进程中国官方联络员。2015年，梁先生出任广州钻石交易中心总经理，在此之前，其担任广东出入境检验检疫局金伯利进程办公室主任，负责广东检验检疫局辖区进出境毛坯钻石检验监管工作，广东的毛坯钻石进出口业务占了中国内地的70%。梁先生也是国家质检总局金伯利进程工作领导小组秘书处办公室的主任。2014年中国担任金伯利进程年度主席国，梁先生担任金伯利进程证书制度2014年全体会议组织团队的核心成员之一。梁先生是金伯利进程各工作机构的主要成员，曾代表中国参加金伯利进程赴南非、津巴布韦、莱索托、老挝、孟加拉、纳米比亚、委内瑞拉等国的国际核查访问工作，拥有丰富的全球钻石产业和金伯利进程事务知识与工作经验，受到金伯利进程国际大家庭的广泛认可。
2018年1月22日
国际珠宝产业链中，交易所体系承担的重要角色——中国广东省珠宝玉石交易中心总经理黎志伟专访
黎志伟先生曾在政府部门从事珠宝产业发展管理工作近30年，兼任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长10余年。作为珠宝产业专业的管理者，黎志伟先生有效地推动了中国广东番禺本地珠宝产业发展，致力于彩色宝石在中国大陆的营销推广。在他的管理下，番禺由20世纪80年代末的不知名小村庄一举发展成为现今中国珠宝产业国际化发展程度最高的地区之一。从2016年3月起，黎志伟先生担任广东省珠宝玉石交易中心有限公司总经理。广东省珠宝玉石交易中心（以下简称“广东宝交中心”）是经广东省政府批准设立的国有控股、业界共建的珠宝玉石综合交易平台，于2016年2月正式成立，落户广州番禺。广东宝交中心紧抓“一带一路”国家发展战略机遇，充分利用粤港澳的珠宝产业优势，提供集珠宝玉石展示交易、仓储、物流、代理通关、安保押运、金融服务、文化推广等为一体的综合服务，致力打造成为国际珠宝产业供应链综合服务枢纽，全面落实珠宝产业供给侧结构性改革。
2018年1月19日
约拉姆·德瓦什甫一连任便着手实事
以色列钻石交易所（Israeli Diamond Exchange, IDE）主席约拉姆·德瓦什（Yoram Dvash）十月份被一致通过连任该职。他在第一个任期结束之际会见了Rough&Polished通讯社记者，希望能分享自己在第一个任期内取得的工作成就及第二个任期开始后的计划。以色列钻石交易所在最近一次大会上通过了一项重大变革——将交易所主席的任职期限从两年延长至三年，旨在让掌舵人能有时间制定计划和实施改革。这意味着德瓦什的第二个任期将到2020年结束。首先，当你准备采访约拉姆·德瓦什会发现，他是个很忙碌的人。他结束完一个会议后才接受我们采访，采访接受后又立即进入下一个会面。显然，作为交易所主席，他的行程被安排得满满的。
2018年1月15日
纳米比亚钻石贸易公司今年的钻石原石供应总额达4亿美元左右
纳米比亚钻石贸易公司（Namibia Diamond Trading Company，NDTC）是纳米比亚政府与戴比尔斯集团（De Beers）建立的合资企业，今年的钻石原石供应额将达到3.9亿美元。根据去年签署的10年协议，这家拥有11个看货商的钻石经销商钻石原石固定供应总额为4.3亿美元。纳米比亚钻石销售公司执行董事什哈莱尼·扎巴（Shihaleni Ndjaba）在博茨瓦纳哈博罗内举办的钻石大会期间对Rough&Polished通讯社表示，这个数据每年都会波动，因为还要做出价格指数化，防止销量因为价格上涨而有所下降。他还提到，纳米比亚生产裸钻的前景良好。他表示希望像南非一样建立小型加工厂。
2017年12月18日
纳米比亚认真对待合成钻石的威胁
哈穆滕亚还担任纳米比亚国毛坯钻石贸易公司（Namdia）总经理，他在开普敦非洲矿业投资大会上（Investing in African Mining Indaba）表示，合成钻石在市场上的存在会带来不稳定因素。
他还将合成钻石的威胁等同于冲突钻石的威胁。
哈穆滕亚指出：“就像与冲突钻石作斗争一样，我们也会努力打击合成钻石”。
他还指出，纳米比亚最初并不担心合成钻石，但后来意识到这种产业不断增长带来的危害，因为实验室开始培育出重达5克拉的无瑕疵钻石。
根据钻石业退休分析师哈伊姆·埃文-佐哈尔（Chaim Even-Zohar）的数据，全球每年的合成钻石产量，包括工业用和珠宝用在内，达到了80-100亿克拉，而天然钻石只有12.4亿克拉。
他还指出，生产合成钻石的总成本每年只有几十亿美元，而天然钻石则达到155亿美元。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑，从开普敦发稿