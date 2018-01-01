纳米比亚认真对待合成钻石的威胁

纳米比亚钻石贸易公司今年的钻石原石供应总额达4亿美元左右 纳米比亚钻石贸易公司（Namibia Diamond Trading Company，NDTC）是纳米比亚政府与戴比尔斯集团（De Beers）建立的合资企业，今年的钻石原石供应额将达到3.9亿美元。根据去年签署的10年协议，这家拥有11个看货商的钻石经销商钻石原石固定供应总额为4.3亿美元。纳米比亚钻石销售公司执行董事什哈莱尼·扎巴（Shihaleni Ndjaba）在博茨瓦纳哈博罗内举办的钻石大会期间对Rough&Polished通讯社表示，这个数据每年都会波动，因为还要做出价格指数化，防止销量因为价格上涨而有所下降。他还提到，纳米比亚生产裸钻的前景良好。他表示希望像南非一样建立小型加工厂。