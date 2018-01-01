裸钻价格在一月份节日过后出现上涨

今天

根据雷朋博（Rapaport）关于钻石市场状况的月度分析报告显示，钻石市场参与者的心情在一月份有所改善。一方面，裸钻价格维持在高位，另一方面，零售商报告假日期间的销售好于预期。



与此同时，供应商对今年第一季度的订单前景感到乐观，因为珠宝商在假日销售后开始补充库存。

钻石指数RapNet（RAPI）1月份上涨2.2％。 0.30克拉宝石的RAPI增加了2.3％，而0.50克拉的RAPI增加了2.4％。 3克拉钻石的RAPI增长了0.5％。



钻石贸易整个月保持稳定，供应商完成了具体订单，期待零售商的售后补货。 中国经销商的需求下降，珠宝店主已经完成采购，并在2月16日开始的农历新年前夕进行集中销售。



印度钻石制造商在每年11月举行的排灯节（Diwali）过后都会减产，而现在的产量也在增加。 经销商的产品库存相对不多：截至2月1日，RapNet系统中出售的独特钻石的数量仅增长1％至119万，同比下降6％。



因为切割商增加产量，钻石贸易继续表现出色。一月份，戴比尔斯（De Beers）的毛坯钻石销售总值达到6.65亿美元，而在二级市场上成功实现了加价6%的销售。



该领域的利润继续增长，但预计未来几个月毛坯钻石的价格将会上涨：矿业公司正试图从抛光市场的销售增长中获得最大收益，特别是在去年的下滑之后。 美国和中国消费者支出的积极趋势可能会支撑抛光石的价格，并在2018年推动市场乐观情绪。







