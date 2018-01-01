埃罗莎会见了长期客户

今天

世界钻石开采巨头埃罗莎2月7日与公司的长期客户举办了年度见面会。这是双方在从2018年1月起的新三年合同期内的首次会面。



2018年1月，埃罗莎跟56家俄罗斯及国外公司签订了宝石质量毛坯钻石供应长期合同，还跟11家公司签订了工业用毛坯钻石供应合同。在见面会上，所有这些公司的代表都有机会跟埃罗莎的领导层就新合同期内的管理工作、世界钻石市场上的趋势和挑战问题展开讨论。



埃罗莎管理层介绍了公司2017年的工作业绩以及2018年的开采和销售计划。此外，客户们还获知了新合同期内的工作原则，例如公司每年可能会调整所供应毛坯钻石的种类及数量，让公司及客户在开展业务时具备更大的灵活性。客户还了解到有关计划交易时段和拍卖销售的信息。



埃罗莎公司总裁谢尔盖·伊万诺夫指出：“长期合同过去是，将来也是埃罗莎公司销售政策的基础，是我们公司及客户业务稳定发展的重要保障。我想强调一点，我们将致力于让公司的销售政策实现最大程度的透明化，让我们的客户享有平等获得钻石产品的保障。埃罗莎愿意与我们的客户进行合作和对话，我们高度赞赏他们的信任，并有兴趣维持与他们长期而可靠的反馈关系。”



见面会期间，埃罗莎还向客户展示了去年在雅库特开采的独特彩色钻石，其中包括一颗重达27.85克拉的粉钻，一颗重达34.17克拉的黄钻和一颗重达20.18克拉的淡紫色钻石。 未来，埃罗莎计划利用埃罗莎裸钻分公司的设施独立切割这些宝石，并在拍卖会上出售。







