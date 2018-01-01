卢卡帕公司在卢罗矿开采到公司有史以来最大的一颗彩钻

纳米比亚钻石贸易公司今年的钻石原石供应总额达4亿美元左右 纳米比亚钻石贸易公司（Namibia Diamond Trading Company，NDTC）是纳米比亚政府与戴比尔斯集团（De Beers）建立的合资企业，今年的钻石原石供应额将达到3.9亿美元。根据去年签署的10年协议，这家拥有11个看货商的钻石经销商钻石原石固定供应总额为4.3亿美元。纳米比亚钻石销售公司执行董事什哈莱尼·扎巴（Shihaleni Ndjaba）在博茨瓦纳哈博罗内举办的钻石大会期间对Rough&Polished通讯社表示，这个数据每年都会波动，因为还要做出价格指数化，防止销量因为价格上涨而有所下降。他还提到，纳米比亚生产裸钻的前景良好。他表示希望像南非一样建立小型加工厂。

非钻石开采国不应该领导金伯利进程 非洲钻石理事会（African Diamond Council）和非洲钻石生产商协会（African Diamond Producers Association）主席穆兹·弗拉·盖恩（M’Zee Fula Ngenge）表示，非钻石开采国不应该领导金伯利进程（Kimberley Process, КР），例如去年担任主席国的阿联酋。他11月初在哈博罗内举办的钻石大会期间向业内分析机构Rough&Polished通讯社表示，钻石消费国不能胜任对钻石开采国的“监督”工作。一些钻石生产国、消费国和公民社会被允许加入成立于2003年的金伯利进程。某个国家和机构都有机会领导钻石监管工作一年，现任主席国是澳大利亚，下个月底任期结束后将把职权转交给欧盟。盖恩还提到，一些钻石矿业公司的领导人还没准备好听取他们提出的主张。但他高度赞扬了戴比尔斯试图倾听他们意见的行为。