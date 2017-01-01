独家权
纳米比亚钻石贸易公司今年的钻石原石供应总额达4亿美元左右
纳米比亚钻石贸易公司（Namibia Diamond Trading Company，NDTC）是纳米比亚政府与戴比尔斯集团（De Beers）建立的合资企业，今年的钻石原石供应额将达到3.9亿美元。根据去年签署的10年协议，这家拥有11个看货商的钻石经销商钻石原石固定供应总额为4.3亿美元。纳米比亚钻石销售公司执行董事什哈莱尼·扎巴（Shihaleni Ndjaba）在博茨瓦纳哈博罗内举办的钻石大会期间对Rough&Polished通讯社表示，这个数据每年都会波动，因为还要做出价格指数化，防止销量因为价格上涨而有所下降。他还提到，纳米比亚生产裸钻的前景良好。他表示希望像南非一样建立小型加工厂。
2017年12月18日
非钻石开采国不应该领导金伯利进程
非洲钻石理事会（African Diamond Council）和非洲钻石生产商协会（African Diamond Producers Association）主席穆兹·弗拉·盖恩（M’Zee Fula Ngenge）表示，非钻石开采国不应该领导金伯利进程（Kimberley Process, КР），例如去年担任主席国的阿联酋。他11月初在哈博罗内举办的钻石大会期间向业内分析机构Rough&Polished通讯社表示，钻石消费国不能胜任对钻石开采国的“监督”工作。一些钻石生产国、消费国和公民社会被允许加入成立于2003年的金伯利进程。某个国家和机构都有机会领导钻石监管工作一年，现任主席国是澳大利亚，下个月底任期结束后将把职权转交给欧盟。盖恩还提到，一些钻石矿业公司的领导人还没准备好听取他们提出的主张。但他高度赞扬了戴比尔斯试图倾听他们意见的行为。
2017年12月12日
重要的是让所有业内人士确信自己的供应商也在使用保证书机制
保证书机制（System of Warranties, SoW）从2002年开始运行，世界钻石理事会（World Diamond Council, WDC）、世界钻石交易所联合会（World Federation of Diamond Bourses）、国际钻石加工厂商会（International Diamond Manufacturers Association, IDMA）合作推出了这一套举措，旨在巩固金伯利进程证书制度（Kimberley Process Certification Scheme...
2017年11月14日
IIDGR的专利技术让钻石具备了独特身份
国际钻石分级与研究机构（International Institute of Diamond Grading & Research, IIDGR）是全球钻石巨头戴比尔斯（De Beers）旗下从事天然钻石分类的国际机构。此外，它还使用其专有的钻石标记技术在镶嵌在首饰上的钻石冠部刻上独特的标记。国际钻石分级与研究机构总裁乔纳森·肯德尔（Jonathan Kendall）接受Rough & Polished通讯社记者马修·尼亚温古阿采访时表示，这样微小的标记将让钻石伪造变得困难起来。他表示，这能保证人们对每颗钻石天然来源及物理特性的信心。
2017年11月14日
发现“年轻钻石”可能需要在早前未受重视的地区进行的新的地质勘探工作
特雷弗·奈斯（Trevor Nace）在教堂山北卡罗来纳大学获得了学士学位，而后又在杜克大学攻读了地质学博士学位。他在休斯敦的壳牌石油公司（Shell Oil）工作了5年，还在在德克萨斯州西部和墨西哥湾勘探过石油。特雷弗不久前结束了在壳牌石油公司的工作，创建了网站ScienceTrends.com - 一个让科学家告诉全世界自己科研项目的平台。特雷弗是一名具有丰富经验的地质学家，他从事的项目包括拟定勘探项目、油田勘探、购买和开发商业项目、矿场开发规划、钻井、沉积岩研究、地球化学研究。特雷弗还是《福布斯》杂志科学文章的作者，他的文章主题包括地质学、自然灾害和气候变化。特雷弗·奈斯接受Rough&Polished通讯社采访时解释了自己发表在《福布斯》杂志上的文章，并详细介绍了一些可能会对全球钻石业产生影响的新结果。
2017年10月30日
埃罗莎成为俄罗斯在环境责任方面做得最好的公司之一
每个参与的公司都在三个方面接受了评估，分别是“环境管理”、“环境影响”和“信息披露/透明度”，涵盖30多个标准。埃罗莎在这三个方面的评级排名都较高。共有33家公司参与了排名。
埃罗莎副总工程师波琳娜·阿尼西莫娃就生态、环境保护和土著及少数民族问题发表意见时表示：“保护环境是埃罗莎公司重要的战略方向之一。公司有专门设立的生态部门，负责监督生产过程中的环境保护。公司一系列环保措施涵盖了生态系统的各个方面，包括水、土壤、空气、植物圈及动物圈。公司还在实施社会生态项目计划。2016年，埃罗莎公司的环保支出达到55亿卢布，而2012-2016年的环保总支出超过了275亿卢布。”
俄罗斯第一份关于矿业和冶金公司环境责任的排名发布于2017年3月，埃罗莎当时也进入了前三名。