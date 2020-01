即使未来需求显著增长，戴比尔斯和埃罗莎也将为积累的库存设立价格上限

2019年12月23日

2019年的最后一个月已经开始,我们现在有必要了解一下钻石行业经历了什么以及来年的发展方向。业内专家保罗·吉姆斯基(Paul Zimnisky)接受Rough&Polished通讯社记者马修·尼亚温古采访时就这一问题和业内的其他问题发表了自己的看法。吉姆斯基说,市场过度饱和是钻石行业不久之前面临的最大的问题。但他认为,在不久的将来,需求是最危险的问题,尤其是大中华地区,因为中国和美国之间的贸易谈判仍有不确定因素存在,另外还有香港的局势问题(这个问题的影响程度相对较小)。吉姆斯基也表示,即使需求未来显著增长,戴比尔斯和埃罗莎也将为积累的库存设立价格上限。附注:保罗·吉姆斯基发布了月度行业报告,题为《钻石市场状况》(State of the Diamond Market),该报告通过订阅发送。2020年3月2日,他将在多伦多举办的加拿大勘探与开发者协会(Prospectors & Developers Association of Canada, PDAC)会议上做演讲。以下是采访摘录。我认为,随着行业业务基础的改变,2019年的主要趋势行业中游过多的库存量持续减少。这些库存量都是通过借贷资金购入,在一定程度上导致过去两年钻石管道下部过度饱和。尽管如此,我认为,今年整个行业变得更加稳定了。作为分析师,我认为在不久的将来,需求是最危险的问题,尤其是大中华地区,因为中国和美国之间的贸易谈判仍有不确定因素存在,另外还有香港的局势问题(这个问题的的影响程度相对较小)。美国即将进入大选年,显然,美国消费市场将保持稳定甚至良好,因为为了获得选民的青睐,保持健康的经济印象符合政客的利益。但2020年之后,我们需要重新审视美国的经济和消费市场。供参考:美国仍然是最大的钻石珠宝市场,几乎占终端消费者全球需求的一半,大中华区位居第二,接近全球需求的20%。是的,在过去的几个月当中,我已经注意到毛坯钻石价格有回升的迹象。我认为,这是与供应相平衡的结果。因为随着假期的临近,钻石管道中下部部门将逐渐恢复补给。尽管如此,我相信,即使需求未来显著增长,大型钻石生产商(主要是戴比尔斯和埃罗莎)在不久的将来会给2019年积累的库存设立价格上限。举个例子,如果条件允许,根据我的估计,埃罗莎2020年会将其2019年积累的50-85%的库存投放市场。关于地质勘探和开发的问题,我认为最大的新闻是力拓集团(Rio Tinto)即将在加拿大萨斯喀彻温省开发Star Diamond的猎户座项目(Star-Orion)。这意味着力拓集团将为猎户座项目准备可行性研究,然后决定是否建立矿山。这很重要,因为我认为这表明了力拓集团对这个项目和天然钻石的热情。顺便说一句,力拓集团是世界第二大多元化钻石矿业公司。至于其他勘探项目,鉴于初级钻石公司面临的困难,我相信,如果一家公司继续在这种环境下发展,这将对公司及其项目产生很多影响。这样的公司有North Arrow Minerals、Lithoquest Diamonds、Tsodilo Resources和Adia Resources。会的,人造钻石会对天然钻石构成威胁。任何说不会产生影响的人都可能是不诚实的。如今,如果每次都以与天然钻石相当的价格出售掉合成钻石,都可能会给天然钻石的销售带来损害。尽管如此,我仍然认为人造钻石的价格将继续下降,因为这种产品是可再生的,是可以生产的,其性质与天然钻石一般无二。最终,在消费者心中,这种产品与天然钻石的差别会越来越大。考虑到钻石珠宝是对高级商品的情感购买,而不是实际购买。因此,天然钻石固有的稀有性和价格特征非常重要。天然钻石行业开展的成功而充分的市场营销让消费者在做出正确选择时更加看重这一点。大多数钻石矿业公司都有非常长期的商业计划,因此除非为了专门保护天然钻石业务,否则开始从事人造钻石的生产和经营没有任何意义。我认为,一些消费者愿意在人造钻石上花费数千美元的状况会持续数年,但不会永远持续下去。而目前对合成钻石制造商和零售商的诱人利润将不会永远持续下去。因此,我认为人造钻石是一种短暂的嗜好,随着合成钻石价格接近边际成本,产品的动力将发生变化。当然,将来会有某些人造钻石的独特品牌取得成功的案例,这些公司的价格将保持在高位上,但我认为这不适用于大多数常规人造钻石。您可以以不到100美元的价格购买重达1克拉以上的美丽人造红宝石或祖母绿,而且没人在乎,也没人愿意谈论它,因为这种嗜好已经消失了。 我认为合成钻石未来也会面临类似的情况。我认为该策略确实有效。但是它是一项多年战略,需要一些时间来实施。 消费者很聪明,当他决定以几千美元的价格购买钻石时,他们至少会做一些研究。在进行这项研究时,他们很可能会遇到跟戴比尔斯旗下Lightbox一样的定价结构,因此,如果一些合成钻石的价格比Lightbox的价格高两倍、三倍,甚至四倍,消费者在购买合成钻石时便会有所犹豫。我认为,您会看到,媒体和其他所有人对人造钻石的态度会掺杂这样一种思想,即从最初的“会给天然钻石珠宝业带来根本性变革”转变成合成钻石是高科技及相关行业不可或缺的组成部门。我想这也提醒人们关于金伯利进程(Kimberly Process)在处理业务问题上到底有多少细微差别。因为来自世界各地的参与国有不同的政策和文化。令人惊讶的是,该系统仍与2003年一样有组织性。该进程面临的挑战令其无法就根源改革问题达成共识。但是,我认为随着钻石行业继续采取主动行动以使供应链透明化,那么来自未加证明的非冲突产地的产品将来也不会有需求。在这种情况下,金伯利进程的计划部分上将通过替代方法来实施。