各级公司都需要新鲜血液

今天

埃罗莎集团总裁谢尔盖·伊万诺夫介绍了和平矿事故带来的影响，并解释了这家钻石矿业公司为什么不想收购格里布矿。财政部长安东·戈尔曼诺维奇·西卢安诺夫作为埃罗莎监事会主席跟我提出了这个建议。我在会面期间问他公司面临怎样的任务，安东·戈尔曼诺维奇大致跟我介绍了一下。让我感兴趣的是有长远计划的实际生产。有趣的任务是不仅把埃罗莎发展成世界钻石开采巨头，还要使其在运营效率方面成为世界领导者，将公司打造成一家发展稳定、具有长期优势，同时又有足够灵活性的公司。我进入埃罗莎已有10个月之久，这段时间证明，税息折旧及摊销前利润（EBITDA）背后隐藏着很多东西。购买和投资计划都不够透明，而这就是数十亿卢布。预算监督分散，过程完全是非自动化，缺乏适当的分析和经济安全服务，人员管理和开发功能退化，功能重复。工业安全系统中存在漏洞，我甚至会说缺乏这种系统，因为公司一直对安全措施进行适当的投资，而对其合规性没有进行端到端的系统控制。 所有这些变化都需要对内部文化进行重大调整和改变。 各级公司需要新鲜血液，需要借鉴其他行业建立体系的经验。第二个重要因素是波动性。当市场增长时，公司就会表现出良好业绩，而市场状况不佳，这些数据就会下降。我看到了让我们即使在暴风中也变得更加稳定的任务。 这需要一个长期战略，一个为迎接新的市场挑战的投资。新的目标和任务需要新的想法和新的能力。 今天，在我看来，我们成功组建了一支专业、高效的团队。他们对业务了如指掌，并且尽可能地关注结果。 时间会告诉我们这些人事决定是否正确，我对他们负全部责任。 据我所知，股东对这种安排感到满意，我能感到他们的支持。据我所知，现阶段并未进行任何工作。而且这必须由股东们自己决定该如何出售这些股份，不管是否出售，我们管理层都不参与做出决策。我知道共和国的官方立场，但他们不止一次表示，这个问题不再议程之内。自从2016年发生钻石盗窃丑闻后，这个销售办事处实际上已经被冻结。不过我们打算再派遣一位新领导人并恢复办公室的工作。他们将完成代表性职能，可能会负责营销和销售我们的独特钻石。自从我们成功推出“王朝”系列，并首次在全球进行如此大规模的展出后，我们将独自切割特殊钻石。这家办事处即将开门，但其规模和业务都比不上我们在其他地方开设的办事处。我们将在不久的将来在孟买开设办事处。事情是这样的，多达90％的埃罗莎毛坯钻石在某种程度上都是送到印度加工，而我们并不直接在印度销售钻石。所以市场是安排好的，这样对买家有利，这是一个已有数十年历史的既定销售体系。尽管如此，我们看到来自印度的中小型公司对我们的毛坯钻石有需求，却不能成为我们的客户，因为他们对钻石的需求量非常小且对种类有较高要求。今天，印度税制不允许我们开设一个完整的贸易办事处，因此我们将推出一个具有代表性职能、可与客户及孟买钻石交易所沟通的紧凑型办公室。 但我们相信，印度领导层将采取措施增加在该国的毛坯钻石销售。2023年的核准战略？我们的业务与银行业务或保险业务不同，不需要因为新的威胁每两年都对策略进行重大调整。埃罗莎的战略将继续保持2013年的态势：我们仍是最大的钻石开采公司，不会进入任何其他细分市场或资源集团，我们将继续处理非核心资产。是的，自2013年以来，宏观经济环境发生了巨大变化：外汇汇率、通货膨胀、毛坯钻石价格和不同钻石组合的价格。我们还面临来自合成钻石的挑战，这个问题亟待解决。我们虽然不持批评态度，但从市场营销和其他发展领域的角度来看，这是一个必须考虑的新现实。而且你需要每天提高业务运营效率。其他钻石矿业公司的规模比我们小，利润率却在不断下降，发展也越来越困难。新矿场寥寥无几，成本成倍增长，而毛坯钻石价格却保持不变，迟早会陷入恶性循环。2008年，埃罗莎公司无法在市场上出售任何产品，因为所开采的毛坯钻石都被国家收购了。2015年，毛坯钻石价格下跌15-20%。公司应该为市场变得更加动荡做好准备。 该战略将在2018年夏季得到监事会的批准，但绝对不会有任何意外，它只是对先前策略的更新。我们完全不考虑这种可能性，并认为矿山恢复只是时间问题。这都是些质量很好且是为我们所了解的金伯利岩。每吨矿石的钻石含量很高，是我们最好的矿场之一。因此，发展这个矿具有经济效益。但有必要评估所有设计决策并进行可行性研究。最困难的问题是项目决策，因为含水复合体并没有消失。最有可能的是，我们需要以某种方式进入采石场的底部，以确保拦截继续流动的水。我们已经找到这样的解决方法——每天抽出24000立方米水后，就可以重新打穿矿井并恢复矿山。但现在需要了解从哪个水位开始工作。因为这个项目复杂，我们已经让整个先进的科学界都参与进来了，邀请了俄罗斯和国外专家。 公司可以负担得起多年的质量设计解决方案。不，完全不会出现这样的问题。除使用新兴的水力监测技术和确保地下工程的安全性外，我们将在开展重建工程之前对这些物体进行十次检查。也就是说，谁也不会拿人们的生命开玩笑，只有所有的风险都被排除掉且保证绝对安全的情况下，矿山才会被启动。至于米尔内市的失业状况，我认为我们应对得很好。我们将继续开发国际矿，发展上穆纳河项目，我们将在砂矿开采毛坯钻石，我们所有的子公司都在这个城市工作。我们已经雇佣700多人填补当前的空缺，大部分人都是米尔内市当地的。有近140人去了别的城市，例如艾哈尔和乌达奇内，这两个地方都有地下矿井。大约300人通过双方协议辞职并获得大笔赔偿。有人因为到了退休年龄而离开，有人从一开始就打算离开这个地区并利用了这个机会，还有人正在寻找其他的就业机会。现在还有不到50人等待解决问题，但我们有370个工作岗位可提供给他们。我认为我们已经在工作安排方面做了大量的专业工作。一些大型矿业公司也给我们提供了支持，例如克玛尔公司，也提供了一些空缺。我们与远东的人力资本开发机构一起，在12月的米尔内市展览会上举办了一场招聘会，还有另外几家企业也参与了。 我们将继续协助人们找工作，我认为我们很快就会解决这个问题。我们并没有购买任何资产来填补和平矿下降的钻石产量。埃罗莎过去是，将来仍是全球钻石开采领域的领导者。尽管去年发生了这样的事故，我们的开采量仍达到历史最高——近3960万克拉，为2018年积累了必要的储备。今年的开采量将达到3660万克拉，相当于2014年的水平。至于格里布矿，这是个很好的资产，也有发展前景。但其价值要从其未来的现金流来考虑。如果您关注媒体对这次交易的报道就会发现，这个资产的价格远远高于埃罗莎股票的市场乘数。在这种情况下，我们矿场的生命周期要长得多。重新购买这种溢价较高的资产没有意义，会损害股东的利益。因此，当前这个阶段没必要讨论这个话题。未来几年，埃罗莎的产量将在3700-3800万克拉的范围内波动，从技术角度说也不会再有增长。如果我们减少生产，首先，我们的成本会立即增加。其次，从目前世界产能和产品需求增长的角度看，我们有信心在未来五年左右我们不会面临减产的问题。埃罗莎2016年减少了生产，其中一个原因是对价格下跌做出反应。不过却积累了大量的储备，并于2017年被销售出去。我们的销量高于开采量，所有的储备都已销售出去。今年的销量也将超过销售水平。我本希望俄罗斯的切割业能向前发展，而现在却停滞不前，因为这牵扯到税收、工作岗位和切割鉴定的支持。我们很高兴看到欧亚钻石中心的建立，也欢迎投资商来符拉迪沃斯托克。我们保证将为俄罗斯市场提供一定比例的毛坯钻石。但这不会改变我们的营销策略，也不会侵犯我们现有客户的利益。正如媒体最近报道的，展示钻石时不会给俄罗斯客户提供任何优惠，这是受到严格控制的。符拉迪沃斯托克公司享受的毛坯钻石价格与我们任何其他客户享受的价格完全相同。 我们不给予任何折扣，但我们知道，为了计划自己的活动，在远东开展切割业务的公司必须有稳定的合同。最近，有一家印度大公司表示愿意投资俄罗斯的一家宝石工厂，他们正在考虑候选地，其中包括符拉迪沃斯托克。我们会尽力为他们提供他们所需的钻石种类。与此同时，为了吸引更多的企业，我们需要解决一些限制问题。包括劳动力和人员培训问题。当然，从成本角度看，我们比不上印度。但最后一个问题可以通过将重心放在特定种类上来解决。切割特别大粒的优质宝石的成本对价格的影响不会像切割小粒宝石的成本对其影响那么大。因此，俄罗斯并不合适切割小粒钻石，而0.5克拉及以上的则完全可行。今年我们给予了俄罗斯切割工厂克里斯塔尔重大支持，这家工厂过去并不是直接向我们购买大量产品，而是通过中介机构购买。 现在他们有了一个稳固的直接合同，这能有助稳定这家特色企业的财务状况，促进他们的发展。我们最近拜访了克里斯塔尔公司。他们原则上给我们留下了很好的印象：现代化的设备、相当有效率的生产。他们近年来的生产成本控制得很好。我认为，给这家工厂供应某些种类的钻石并控制好成本，至少可以达到可接受的财务目标。取消（毛坯钻石）进口关税（《生意人报》）后，这家公司确实遭受了损失，但我们预计，裸钻价格未必会大幅下跌。所以说，即使它们的价格不会大幅上涨，克里斯塔尔公司仍有很好的发展前景。但帮助工厂的措施必须明确，因为那里有1600个工作岗位，还出产高品质的产品。不过现在有个问题，即我们跟克里斯塔尔会达到怎样的合作程度：这个问题还有待研究。安哥拉是我们公司的战略利益区。从我开始在埃罗莎公司工作起，我已经去过那里四次。安哥拉国家钻石公司的新领导小琼斯·曼纽尔·刚加曾长期领导卡托卡公司，对资产了如指掌。而埃罗莎对他的了解也很深，我们看到他们做出决策的速度很快。如您所知，我们欢迎安哥拉钻石和钻石市场正在发生的变化。事实上，我们未来几天内将以合理的价格协议把在卡托卡矿的股份增至41%。卡托卡矿旁边还有一座全球最大的矿场之一——卢阿舍矿（Luaxe），其钻石含量也很高。卡托卡公司一年前已经开始开发此矿。我们预计安哥拉的钻石销售体系将变得更加透明，这些问题在与新总统若昂·洛伦索的会议上已经讨论过并得到他的支持。随后与安哥拉国家钻石公司及安哥拉国家钻石贸易公司（Sodiam）举行了进一步的会议，并宣布，安哥拉将改善自己的投资环境，使其对钻石矿业公司更具吸引力。我们作为钻石开采和销售领域的领导者，我们有责任为安哥拉政府和该国不同的公司领导层提供不同的模式，不仅可以使卡托卡矿钻石的价格最大化，还能让安哥拉任何冲积或原生矿床的价格最大化。根据卡托卡的说法，我们未来几个月内就组织销售做出最终决策。我们从一开始就跟安哥拉管理层谈判好，一旦欧德布莱克特公司出售股份，俄罗斯和安哥拉将平分这个资产。安哥拉方面做出决定成立了安哥拉国家钻石公司（Endiama）。不，所有决定都得到了卡托卡公司监事会的批准，也签署了总统令，对交易做了明确规定。据我所知，中国股东并没有要求购买这部分股票。我们认为我们能成功优化投资，因为这个矿靠近拥有两个选矿厂的卡托卡矿，可以直接在那里精选一部分矿石。卡托卡矿的生命周期到2034年结束，不过整个基础设施依然在那里。将矿石运到20公里外的地方，而不是就地建设选矿厂，完全合乎逻辑。需要对卢阿舍周围的基础设施进行一定的投资和小规模扩容。根据不同的开采量有不同的方案，但我们认为那里的投资金额不会达到几十亿美元，只有几亿美元。我们没有就融资问题跟任何人进行谈判。原则上，如果有必要，埃罗莎自己会利用当前的现金流对卢阿舍项目进行任何投资。同时，我们可以走项目融资的道路。安哥拉国家钻石公司还未解决这些问题，也没进行深层次研究，因此，埃罗莎不会有很大的工作量。我们预计2018年底-2019年初该矿的一批金伯利矿石样品会经过选矿，以便了解所含钻石的质量。我们没跟纳米比亚和印度进行任何谈判。印方提议我们参与开发邦德矿（Bunder），但我们知道，因为一些生态因素和领土限制问题，这件事相当复杂。我们的重心明确放在俄罗斯和安哥拉两国，当前不准备处理其他国家的项目，如果这不是一个非常明显的经济学话题。因此，如果有人出售活跃资产，我们会快速做出研究，但我们对其他地区的探寻工作和高风险的地质勘探不感兴趣。毛坯钻石和裸钻的市场定价受到许多不同宏观经济因素的影响：某些地区经济的增长或减速、汇率、不可预测的事情——例如印度的税制改革或反腐败的因素。 近年来的波动性大大增加，我们预计它会持续下去。 但波动并不意味着“下跌”，而是在一年内可能会出现明显的上下波动。许多种类的裸钻价格确实出现了下跌，但另外一些的价格却实现了上涨，尤其是彩钻价格。我们看到很多投资都投给了彩钻，尤其是大粒的特殊钻石——如果看一下拍卖会就能发现，它们的价格实现了大幅上涨。小粒钻石的价格近几年来确实有所下跌。裸钻生产商的库存也出现了变化。我们发现，元旦过后农历新年前夕，库存都处在最低水平上。对钻石首饰的需求较高，一月份的销售结果证实了这一点。另外我们看到，对毛坯钻石的需求保持稳定：这意味着，所有被购买的毛坯钻石都被切割和出售了，否则对毛坯钻石的需求或其价格都会下降。如果我们用长远眼光看，毛坯钻石价格将保持稳定。我们的任务是营销天然毛坯钻石和裸钻。珠宝公司，即那些在奢侈品领域销售的公司，为了支持其产品的需求而投入了大量资金——正如我们所看到的，近年来它们已经有了显著发展。而裸钻销售增速却非常缓慢。业内已经成立钻石生产商协会（Diamond Producers Association, DPA），我们12月7日在莫斯科举办了第一次会议，所有同行都出席了此次会议，包括戴比尔斯（De Beers）、多米宁钻石公司（Dominion Diamond）、力拓钻石公司（Rio Tinto Diamonds）、佩特拉钻石公司（Petra Diamonds）等。埃罗莎夏季决定为钻石生产商协会提供一笔可观的融资，我们预计明年还会提供这笔资金。该协会的预算总额达到近6000万美元。我们不打算大幅增加这个预算，现在的问题是这些成本和市场回报的有效性。我们相信自己花的钱都是正确的，尽管我们只尽力工作了半年，但仍看到了效果。我们预计今年将会看到显著效果。我们没看到很大的影响，也没看到重新切割的重大项目。尽管如此，这仍是值得家庭收藏的宝物。是的，确实有投资钻石进入市场，但我们在拍卖会上看到的结果恰恰相反，它们的价格在不断上涨。这些钻石都以10-15%的溢价被出售。这是个独立的市场，相当有趣。我们会继续关注那些已经在新加坡、印度、以色列正在开始或已经开始的项目。 我们认为对投资钻石的需求将继续增长。 重要的是要有流动性和透明度，我们确实做了一些工作，但我们不希望明年上半年在俄罗斯实施任何涉及埃罗莎的项目。 这些工具对客户有一定的风险，因此有必要确保买方受到保护，让他们了解自己所购买的商品的价格。关于这个项目，我们只是按照市场价格供应在俄罗斯境内生产的钻石，因此说，我们在项目中的角色十分有限。从总体上看，如果这个项目被正确启动的话，我认为将十分有趣。我认为不可能。从历史角度看，阿尔罗萨和戴比尔斯近年来的合计份额一直在60％至70％之间。今天不可能出现拥有新产量和新市场份额的参与者，因为即使明天能发现一个意义重大的矿场，也不可能在五年之内实现对矿场的开采。由于宏观经济形势和一些被辜负的希望，很多在戴比尔斯及其他公司留在非洲的矿场开展工作的公司和股东都面临巨大的压力。但他们能很好得控制成本，很可能会留在市场上，况且他们还有很好的专业知识。我们完全了解所有市场参与者开采的机会有多大，在我看来，不应该有任何合并出现。每个人都会走自己的路。例如多米宁钻石公司日前刚刚挂牌出售，却没有任何一家钻石矿业公司参与谈判，而是由非业内投资者购买。根据我们的资料，目前没有行业整合的过程。