广州钻石交易中心总经理梁伟章先生专访

今天



货物种类

进口关税

进口环节增值税

毛坯钻石 0 0

成品钻石 0

先征17%、后退13%（实际只征4%）

自2003年中国实施金伯利进程证书制度以来至今，梁伟章先生担任金伯利进程中国官方联络员。2015年，梁先生出任广州钻石交易中心总经理，在此之前，其担任广东出入境检验检疫局金伯利进程办公室主任，负责广东检验检疫局辖区进出境毛坯钻石检验监管工作，广东的毛坯钻石进出口业务占了中国内地的70%。梁先生也是国家质检总局金伯利进程工作领导小组秘书处办公室的主任。2014年中国担任金伯利进程年度主席国，梁先生担任金伯利进程证书制度2014年全体会议组织团队的核心成员之一。梁先生是金伯利进程各工作机构的主要成员，曾代表中国参加金伯利进程赴南非、津巴布韦、莱索托、老挝、孟加拉、纳米比亚、委内瑞拉等国的国际核查访问工作，拥有丰富的全球钻石产业和金伯利进程事务知识与工作经验，受到金伯利进程国际大家庭的广泛认可。梁伟章先生自1996年起服务中国及国际钻石产业，拥有丰富的专业北京。梁先生持有英国宝石学会钻石学文凭和宝石学文凭（DGA，FGA）资格，在他的政府工作生涯中曾负责钻石和珠宝实验室的管理工作。梁先生是英国宝石学会新版宝石学教材和钻石学教材中文翻译委员会副主任委员。作为一个行业专家，他也是中国珠宝玉石首饰行业协会首饰鉴定评估专业委员会副主任委员、中国资产评估协会珠宝首饰艺术品评估专业委员会委员。2015年，广州钻石交易中心成立，梁伟章先生出任总经理。在国家部委和省市政府的大力支持下，梁先生带领广州钻石交易中心团队开拓市场，取得了一系列突破。目前，广州钻石交易中心是除上海钻石交易所之外中国第二个国际毛坯钻石交易平台，其会员企业在广钻中心进行钻石交易并实现快捷、便利的外汇结算。此外，经广州钻石交易中心保税交易后的钻石，可以直接对接加工厂进行加工。广州钻石交易中心与安特卫普世界钻石中心、印度宝石和珠宝出口促进会签署了合作备忘录，并与迪拜钻石交易所、国际行业龙头企业都建立了紧密的业务联系。广州钻石交易中心致力于建设成为国际化钻石交易平台和现代化行业综合服务枢纽。广州钻石交易中心（“广钻中心”），是依据国家“一带一路”战略和广东省黄金及其它贵金属珠宝产业发展规划，在广州拥有成熟的钻石产业集群，以及区内钻石行业对获得专业、便利的钻石交易服务迫切要求的大背景下，广东省政府正式批准设立的钻石产业服务平台。在2014 年11 月11 日广州举行的金伯利进程全体大会上，来自全球70 多个国家的钻石行业代表和政府官员的共同见证下，国家质检总局、广东省政府和广州市政府领导共同为广州钻石交易中心筹建揭牌，2015 年7 月正式获得广东省政府批准设立。广州钻石交易中心整合国际钻石供应资源和国内外采购需求，打造国际化钻石交易平台，为国内外钻石珠宝行业企业提供便利的钻石交易服务；同时汇聚金融、保险、物流、鉴定评估、技术培训、文化推广服务企业或机构，构筑多元化现代化钻石珠宝行业服务枢纽。服务产品i) SettleDiam快汇钻背景介绍：大部分的中国钻石买家都聚集在广东省，这些买家迫切希望本地建立便捷、安全的交易平台，方便开展国际贸易。目前，广钻中心的“快汇钻”产品可以提供专业的外汇结算服务，帮助中国买家在国际采购中实现高效结算。服务亮点：1)中国买家（大部分来自广东省）现在可以通过广钻中心实现向他们的供应商进行国际采购与付汇； 2）中国买家可以在采购后利用广钻中心提供的其它服务产品贯通整个供应链条，包括通过“精工钻”开展钻石加工，通过“进关钻”将钻石转往上海实现一般贸易进口，或者通过“快汇钻”将采购后的钻石再次销售至国际市场。ii) ManuDiam精工钻背景介绍：中国企业很少在国际市场上采购毛坯钻石。广钻中心的“快汇钻”产品可为企业解决付汇难题，“精工钻”则是提供广东省的加工制造资源对接服务，为新进入毛坯钻石行业的企业做出采购决策和加工方案提供支持。目前，中国买家可以通过广钻中心实现钻石国际保税贸易，并在保税状态下转加工贸易进行加工。服务亮点：通过将国际采购与中下游的加工和销售市场对接，广钻中心为中国钻石企业向上游拓展产业链提供了一站式服务，通过直接采购毛坯钻石，企业可在确保天然钻石的同时为营销活动增加背书，同时获得专业供应链金融介入的机会，并拓展利润空间。iii) BondedDiam保税转背景介绍：对于大多数广东买家而言，在国际市场上看货和采购钻石的渠道不够便捷。在过往的保税看货模式下，钻石商人或者钻石货物往返广州和上海、香港等地，整个流程涉及物流、海关监管、外汇结算等多个领域，耗时与花费较大。服务亮点：1）方便国外供应商将货物发往中国大陆展示看货（不需缴税）；2）方便广东买家于本地看货和采购，节约相关成本；3）海关和检验检疫机构在广钻中心平台建立了联合查验区，为平台交易的钻石提供一站式的进出口查验服务；4）在广东采购后，很容易对接下游钻石加工、珠宝镶嵌制造、批发零售资源。iv) ImportDiam进关钻背景介绍：根据国家质检总局的政策批复，广钻中心是中国第二个可开展国际钻石贸易的交易平台。目前，广钻中心能够直接受理工业用毛坯钻石的一般贸易进口，也能为其它品类的钻石货品提供转往上海钻石交易所的一般贸易进口代理服务。服务亮点：中国买家采购的钻石大多销往国内市场，广钻中心的“进关钻”服务提供了有力支持。v) FinanDiam金赚钻背景介绍：作为国资控股平台，广钻中心在吸引优质金融资源支持上具备优势。基于广钻中心作为第三方平台对货物流的监管和对会员企业的征信调查，金融机构能够更好地提供金融服务。服务亮点：解决资金沉淀困难，助力中国买家拓宽业务，尤其是向毛坯钻石业务拓展。vi) ATADiam外展转广钻中心可高效代办ATA单证册，方便中国大陆企业赴境外参展。vii) MarketingDiam营销赚广钻中心自成立以来一直致力于推动钻石珠宝行业的通用营销，并将通过专场推广活动支持会员企业发展。viii) Gem-Diamond Elite Club宝钻会除企业会员外，广钻中心也广泛招募珠宝爱好者、收藏者为个人会员，通过对接庞大的消费市场需求，支持企业会员的上游采购业务。金伯利进程证书制度对于保证全球毛坯钻石市场无冲突有重要意义。作为国际化的钻石交易平台，广钻中心严格按照金伯利进程证书制度的要求建立会员章程和行业自律体系。一方面，广钻中心向会员企业宣讲金伯利进程证书制度的相关管理规定和要求，另一方面，广钻中心帮助监管当局不断完善立法与监管条例，收集行业对管理规定的反馈意见。广钻中心自成立以来就积极参与各项金伯利进程事务，包括参加国际核查访问、金伯利进程会议等。我本人自2003年以来就担任金伯利进程的中国联络员，我也将持续推动金伯利进程证书制度的发展。广钻中心与印度珠宝出口促进会共同采取了很多积极措施，在合作备忘录的框架下推进双边合作：2016年12月，在广州钻石交易中心与广东省珠宝玉石交易中心联合主办的2016年广州珠宝钻石国际年会上，印度珠宝出口促进会钻石分会召集人桑杰·沙先生发表了以“中印珠宝钻石贸易关系”为题的主旨演讲，对未来合作表达了美好的预期。2017年2月，广州钻石交易中心与印度珠宝出口促进会合作，在广州番禺举办印度钻石周，共有十余家印度钻石商参展，为国际供应商和广东地区的钻石企业搭建了便捷的交易平台，取得了较大成功。2017年7月，广州钻石交易中心与广东省珠宝玉石交易中心组织会员企业买家团，赴印度孟买参加第34届印度国际珠宝展进行采购，翻开了中印钻石贸易合作的新篇章。2017年11月，广州钻石交易中心会员企业团再次踏上孟买采购之旅，参加当地首届印度钻石周，收获了丰硕的成果。目前中国的钻石税收政策说明如下：中国有两种主要的钻石贸易方式，分别是保税贸易和一般贸易。保税贸易是指钻石在保税状态下到达中国大陆，不在国内市场销售的，不对钻石货物征税。保税贸易中，有一个主要的贸易形态叫做加工贸易，即钻石进口后即发往加工贸易工厂进行加工，不对钻石征税，加工后的钻石必需再出口至国际市场。在保税状态下，可以凭加工合同将钻石发往工厂进行毛坯切割、抛光、翻修（保税贸易转加工贸易）。一般贸易是指钻石货物在完税后进入中国大陆，可以在大陆市场销售。一般贸易的相关税收政策如下：中国钻石行业的另一个政策要求是，一般贸易进口的唯一通道在上海钻石交易所。所有进口至中国内地市场的钻石必须通过上海，而其中大部分是在广东进行加工制造和使用的。通过充分利用现有税收政策和进出口政策，以及广东地区的加工制造优势，广钻中心创新开发了集合钻石保税展示、交易、加工（尤其是毛坯钻石加工）、成品钻石一般贸易进口代理为一体的服务体系。国外供应商通过广钻中心交易能享受到如下便利：国外供应商通过利用广钻中心提供的保税展示与交易服务，将未完税的钻石货物寄售于广钻中心。由于广东地区是钻石产业的聚集地，寄售模式下有较大机会成交。国外供应商在与中国买家达成保税交易意向后可以快速收到货款，广钻中心在监管部门的授权下开展钻石保税贸易下的跨境外汇结算。广州钻石交易中心实行会员制组织形式，遵循公平、公正、安全、专业和诚实信用的原则组织钻石交易。广州钻石交易中心的会员体系由综合类交易会员、自营类交易会员、非交易类会员构成，并对接宝钻会个人会员体系。目前广钻中心拥有300余名会员，包括钻石珠宝加工制造企业、批发企业、零售企业、以及仪器制造商、保险物流公司、广告公司等配套服务企业。90%的会员企业来自中国大陆，海外会员企业占比大概为10%，包括来自南非的高端钻石供应商、戴比尔斯的看货商等。海外企业申请成为广钻中心会员的要求如下：申请者必须是合法注册的，从事钻石、宝石或珠宝相关领域业务的法人机构组织或其他营业机构，其中综合类交易会员要求需满两年及以上的从业背景。申请者必须具有良好的商业信誉。根据要求能提交完整的申请资料和相关信息，随附全部的支持文件。我认为钻石交易所在促进行业健康发展方面发挥着至关重要的作用。首先，钻石交易所提供了安全、齐全的基础设施配套。其次，钻石交易所内部的章程机制将所有会员联结在一起，在保护全体利益及解决争议方面意义重大。再次，交易所能提供综合的服务，包括海关、保险、物流、设计、加工、检测、银行、金融、市场营销、培训等等。没有其它地方能像交易所一样为企业提供安全便捷的交易场所，并且，企业还能通过交易所找到所需的资源与服务。我关于这个场所的概念，可以是物理的，也可以是虚拟的。