采访问题-广东省珠宝玉石交易中心总经理黎志伟

今天

黎志伟先生曾在政府部门从事珠宝产业发展管理工作近30年，兼任中国珠宝玉石首饰行业协会副会长10余年。作为珠宝产业专业的管理者，黎志伟先生有效地推动了中国广东番禺本地珠宝产业发展，致力于彩色宝石在中国大陆的营销推广。在他的管理下，番禺由20世纪80年代末的不知名小村庄一举发展成为现今中国珠宝产业国际化发展程度最高的地区之一。从2016年3月起，黎志伟先生担任广东省珠宝玉石交易中心有限公司总经理。广东省珠宝玉石交易中心（以下简称“广东宝交中心”）是经广东省政府批准设立的国有控股、业界共建的珠宝玉石综合交易平台，于2016年2月正式成立，落户广州番禺。广东宝交中心紧抓“一带一路”国家发展战略机遇，充分利用粤港澳的珠宝产业优势，提供集珠宝玉石展示交易、仓储、物流、代理通关、安保押运、金融服务、文化推广等为一体的综合服务，致力打造成为国际珠宝产业供应链综合服务枢纽，全面落实珠宝产业供给侧结构性改革。为推动中国珠宝玉石行业发展，实现国外供应商和国内采购商的有效对接，全面降低物流成本、通关成本和采购成本，构建中国与国际珠宝玉石行业贸易往来及合作交流的桥梁，2016年，经广东省政府批准，在广东广州成立了广东省珠宝玉石交易中心（以下简称“广东宝交中心”）。作为一个专门服务于以彩色宝石，玉石和有机宝石为主的综合性交易服务平台，广东宝交中心致力于争取珠宝产业发展的税务优惠政策，构建国外资源进入中国的合法、便捷、低成本的交易渠道。目前广东宝交中心已积极创新近20个交易服务产品，涵盖进出口代理服务、供应链金融服务和行业增值服务等各环节，例如代理通关，IP珠宝衍生品，宝钻会，保税拍，保税展，保税鉴定，分拣等。在一般贸易进口的过程中，目前可以根据我们平台上的最终成交结果确定海关清关价格，为国际珠宝玉石贸易企业提供了更多的便利。广东宝交中心作为国际珠宝产业供应链综合服务枢纽，从珠宝进口、加工、批发、品牌以及零售等全方位提供珠宝行业全产业链的综合服务，聚拢国内各大珠宝资源集聚地的资源，形成珠宝产业国内与国际之间的桥梁。我们现有的会员主要是国内的企业，国际战略合作伙伴主要是来自斯里兰卡、印度、泰国、巴基斯坦、马来西亚以及缅甸等国家和地区。对于国外的公司，我们要求是经营珠宝以及珠宝相关的公司，并且要求在当地诚信、合法经营，同时承诺在我国国内也遵守我国法律进行合法经营的企业。我们积极促进双方的合作关系，加强双方的利益对话和发展，相互邀请对方参加展览或会议，加强在培训和能力建设服务等方面的合作。在2017年2月，我们邀请了印度供应商参加2017年国际钻石彩宝（春季）看货会。另外，在GJEPC的支持下，我们组织国内会员参加了7月份的印度国际珠宝展。彼此间的深化合作更好地推动我们实现双赢局面，进一步促进两国珠宝玉石行业的有效衔接，更大程度地有利于中印两国间的发展。未来，我们将携手不断为行业的发展而努力。由于珠宝品种繁多，分类复杂，当前中国针对具体珠宝类商品/货品的一般贸易进口征税比例和征税环节略有不同。总体上，珠宝类商品/货品在一般贸易进口环节需要缴纳关税、增值税及消费税。针对于成品，关税征收比例为8%，增值税征收比例为17%，消费税征收比例为10%；而对于大部分原材料，关税征收比例在3%，增值税征收比例为17%，消费税征收比例在10%；为了珠宝行业在亚太地区的可持续性发展，并且出于中国政府对行业进行有效监管的考量，我个人认为按照现有裸钻进口征税的标准对主要宝玉石品种进行征税对于海外贸易商更加方便有利，即免关税，增值税征17%退13%，即征即退，消费税在零售环节征税。这也是广东宝交中心的努力方向。我们未来的服务将是供应链整体服务的打造, 这里面有几个侧重点：第一是供应链的金融服务，通过交易所三流合一的方式为供应链金融提供价格数据和风控判断；第二是产品的溯源，实现产品从源头到消费者全过程的品质控制；第三是知识产权的保护，保护产品款式设计，可以让消费者有更多的选择。交易所在全球珠宝供应链里面担当一个重要的角色，这已经有很长的历史,我们可以看到安特卫普有几个钻石交易所，迪拜和印度也有非常成功的钻石交易所，在新加坡有宝石毛料的公盘，在缅甸有玉石毛料的公盘，交易所是供应链里面一个核心的环节之一，也是一种重要的经营方式，是其中的一种业态，但同时商品贸易等其他业态还会继续存在，比如展览会，比如集中批发中心和零售的门店同样也会存在。这里面在第五个问题已经有解答了，未来交易所会发挥更重要的作用，因为整个产业的信息化程度越来越高，当然在办公室里面可以继续做传统的交易，同时信息技术的进步，也让这些产品供应信息可以共享。在办公室里面做原来的业务，同时众多的办公室业务、服务和产品也可以共享的交易平台系统中来，成为平台的组成部分，这个系统里面有共有的标准和规则让这些交易的成本更低，供购双方对接速度会更加快，商家从接受某一款产品订单开始到选择用什么质材的宝石，能够产生更有效率的配置，创造出的贸易机会会更多，交易会更有保障。