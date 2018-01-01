约拉姆·德瓦什甫一连任便着手实事

今天

以色列钻石交易所（Israeli Diamond Exchange, IDE）主席约拉姆·德瓦什（Yoram Dvash）十月份被一致通过连任该职。他在第一个任期结束之际会见了Rough&Polished通讯社记者，希望能分享自己在第一个任期内取得的工作成就及第二个任期开始后的计划。以色列钻石交易所在最近一次大会上通过了一项重大变革——将交易所主席的任职期限从两年延长至三年，旨在让掌舵人能有时间制定计划和实施改革。这意味着德瓦什的第二个任期将到2020年结束。首先，当你准备采访约拉姆·德瓦什会发现，他是个很忙碌的人。他结束完一个会议后才接受我们采访，采访接受后又立即进入下一个会面。显然，作为交易所主席，他的行程被安排得满满的。他手里有份需要进行改革和完善的列表，而且这个单子还在不断被扩展。他指出一个很大的问题是人们对交易所缺乏足够的信心。这从他担任主席期间实现的成就清单就可看出，我们稍后再做详细说明。他愿意接纳新人。事实上，如果这些新人能给交易所成员带来更多的利益，推动交易所进一步走上成功和透明的道路，他很欢迎他们加入。在特拉维夫庆祝交易所成立80周年的活动已经过去几天，约拉姆在接受采访时回忆起以色列部长、高级官员和议会议员出席活动并公开赞扬交易所的工作时仍满面红光。“能听到高层人士对以色列钻石交易所发生的变化表示祝贺实在是太高兴了，”他说道，“相比于交易所几年前士气低落的情形，现在已经是很大的进步了。以色列税务部门现在完全以另外的眼光看待我们。我们再次被认为是值得尊重的行业。以色列银行的监管部门也对交易所及我们做出的改革给予了高度评价。所有这些评价都证实了我们进行改革的必要性及开展透明业务的重要性。”当德瓦什被问道第一个任期内的变化时 ，他首先提到了每个月由三家公司展示商品的投标中心。而后他带我参观了公司董事会会议大厅旁边的一个场所，正在被改建成一个中心，可以让交易所的150位成员与中国的网络巨头阿里巴巴（Alibaba）进行谈判并签订商品销售合同。以色列钻石交易所已经跟这个电子商务巨头达成一项协议，阿里巴巴将投资推广以色列钻石交易所的交易业务。德瓦什还提到他创建的仲裁小组。这也是一个有远见的举措，能展示出以色列钻石交易积极支持透明度的发展。总值达到40万美元或更高的仲裁请求将由一位退休的地区法官而不是交易所的长期职员做出裁定。一些小额的索赔仲裁也由退休法官做出裁定。仲裁委员会由四位法官组成。这个变革旨在提高仲裁程序的专业水平。正如德瓦什所说的：“这是一个前所未有的决定，将会加强我们仲裁机构在以色列和钻石界的地位，有助于提高透明度和客观性，并加强仲裁的独立性。 我相信民事法庭现在将更加重视这个机构的决定。”以色列钻石交易所还推出了道德守则，由以色列在这方面的领先专家阿萨·卡舍尔（Asa Kasher）教授帮忙制定。这项守则让以色列在正确和透明管理问题上位列前沿。德瓦什说：“我很自豪能成为世界上第一个发布道德规范的交易所主席。这符合以色列钻石交易所开展业务的方式——透明且遵守明确制定的规范”。此外，德瓦什在第一个任期内取得的最大成就是促成该国税务部门签订了一份协议。根据这份协议，蒙受损失的经销商可以免交税款。根据此前实施的税务协议，以色列钻石商甚至在亏损的情况下也必须缴纳流转税。新的税法允许各个公司从收入中扣除支出，直至获得最终利润为止。这个协议是经过与以色列税务管理部门密集谈判10个月后签署的，重要的是它符合国际财务准则。还有一点很有意义，以色列钻石行业因此对债权人变得更具吸引力，考虑到世界钻石行业面临的挑战，这一事实显得更加重要。展望未来，德瓦什提到将建造两座占地40万平方米的大楼。他的提议已得到拉马特甘政府的批准。这能给交易所带来13-15亿美元的收入，可用于支付养老金和解决其他问题。他在任期内还达成一个令他感到自豪的成就，即了解钻石业务的年轻人越来越多。他相信这种状况还会持续下去。“已经有很多年轻人加入我们行业，因为他们看到这是一个充满活力的部门，他们想在这里发展自己的职业生涯。”德瓦什在第一个任期内还监督建设了一座现代化的裸钻加工工厂。这家工厂位于以色列钻石交易所附近，从2015年开始运行。他还坚持为以色列钻石商开设了一个加工10克拉及以上裸钻的中心。德瓦什不仅相信裸钻生产能回到以色列，也在努力实现这个目标。多年以来这个目标几乎不可能被实现，因为印度依靠廉价的劳动力一直是占主导地位的切割和抛光中心。不过，这些新建成的中心能让以色列公司把钻石原石送到隔壁即可加工。这样完全可以就近追踪裸钻的加工过程，尤其是大粒钻石的加工——工资成本在其中只占很小的比例。“依靠把钻石原石运到国外加工节省的金钱已经不再那么重要，”德瓦什解释说，“即使在钻石切割和抛光成本较低的国家，随着自身的开发，其成本也会不断上涨，而工人要求更高的工资和更好的工作条件。另外，还有一个时间问题。将货物送到国外并寄回可能需要几个工作日，还有运输和保险费用。所有这些因素造就了一个适合新计划的新方案。”到目前为止，在这方面最大的成就是有新闻报道，重813克拉的“星座”原石正在以色列被切割，现在正在进行第一阶段的切割工作。“星座”被运到以色列后，准备由Synova公司生产的现代化激光切割机进行切割。这台设备就位于以色列钻石交易所。微水刀激光技术（Synova Laser MicroJet，LMJ）能够以最高的精度进行钻石切割，实现最小程度的浪费，从而减少对昂贵钻石的损害，提高成品率。“这确实是一台高质量的切割和抛光设备。这颗独一无二的钻石需要非常精确的加工。其所有者能把它送到这里来证实了他十分信任以色列的工艺。”展望第二个任期的工作，德瓦什表示：“我将跟十月份被选出的优秀董事合作，一起巩固第一个任期内取得的成果。此外，我们很快将开设并运行新的阿里巴巴中心。我们还在跟经济部磋商，希望他们放宽钻石贸易规则，提供财政援助”