纳米比亚钻石贸易公司今年的钻石原石供应总额达4亿美元左右

2017年12月18日

纳米比亚钻石贸易公司（Namibia Diamond Trading Company，NDTC）是纳米比亚政府与戴比尔斯集团（De Beers）建立的合资企业，今年的钻石原石供应额将达到3.9亿美元。根据去年签署的10年协议，这家拥有11个看货商的钻石经销商钻石原石固定供应总额为4.3亿美元。纳米比亚钻石销售公司执行董事什哈莱尼·扎巴（Shihaleni Ndjaba）在博茨瓦纳哈博罗内举办的钻石大会期间对Rough&Polished通讯社表示，这个数据每年都会波动，因为还要做出价格指数化，防止销量因为价格上涨而有所下降。他还提到，纳米比亚生产裸钻的前景良好。他表示希望像南非一样建立小型加工厂。以下是采访摘录：是的！我们从2008年纳米比亚建立钻石产业起就开始进入这个行业，甚至要从2007年开始算起，因为我们从那时就开始切割和抛光纳米比亚出产的钻石。我们现在已经建立起一个全面运行的钻石行业，为年轻人创造了大约1000个工作岗位。当然，过去曾有超过1000个的时候，不过因为行业内的经济变化，工作岗位减少到了1000个。工人的专业技能也有所提高，我们发现，国外专家的数量大幅下降，因为他们能干的事情现在纳米比亚人也能干，后者已经掌握了必要的技能。技术也得到了完善。大多数工厂都在使用现代化的工艺切割和抛光钻石，而且还有其他部门通过使用行业的服务而进入经济领域，例如交通服务、饮食服务。我们还看到纳米比亚正在创建一些服务部门来支持钻石行业的发展…曾经达到1600个左右。我想说的是，目前的情况稳定，这个数字的下降与行业的商业行为及面临的挑战密切相关。2008-2009年全球各地的状况都很糟糕，很多人都失去了自己的工作岗位。2015年的状况也很糟糕。对钻石原石的需求较低——裸钻生产商觉得裸钻价格太低，无法获得利润。结果导致对原石的需求下滑，致使很多人失业，这是钻石行业的正常周期。一共有11个。当然，这些公司全都在本地注册，不过这些公司大多是传统外资企业的子公司。因此，他们来纳米比亚注册成本地公司，我们要求他们将20-25%的股份分配给本地。所以，从注册意义上看，他们都是本地公司，而实际上却是国外集团的子公司。顺便说一句，这种状况在整个地区十分普遍。看货商按照跟纳米比亚钻石贸易公司签订的合同和固定条款采购原石，其中一项便是要求他们必须在纳米比亚建立工厂，雇佣人员并培养他们达到所需的技能水平。并且必须在本地使用供应给他们的原石。当然，我们偶尔会遇到这些工厂想要出口原石的情况，不过我们会一直观察。如果我们看到，上一年分配给你的原石能得到很好得利用，我们会给你分配更多的份额，如果我们发现，你把分配给自己的那部分原石都出口了，我们会处以罚金，减少分配量。我们也明白，我们分配给看货商的原石不一定都适合在当地加工，因此我们会采取灵活的政策，并把比例控制在80:20，也就是说，他们可以使用其中的80%，而另外20%如果因为某种原因无法在当地加工，我们也不会因此就惩罚他们。您知道，我们在纳米比亚钻石贸易公司所做的一切都是基于政府和戴比尔斯之间定期签订的服务协议。我们正在遵循的协议是首次达成的第一份十年协议。以前的协议都只有五年的有效期。这个协议是经过政府和戴比尔斯广泛谈判之后签署的。在谈判的过程中，政府经过深思熟虑后提出了一些让钻石用在当地产业的建议。因此，我相信他们也考虑了其他希望出口原石获得收入的要求，但他们也应该确定需要分配给当地多大的份额。例如，根据当前的协议，纳米比亚钻石贸易公司有权给看货商分配更多的原石，这个数量相比以前有所提高。我相信，政府在跟戴比尔斯谈判过程中足够明智，知道分配多大的比例给当地公司，多大的比例用于出口。因此，即使有一天他们决定将这个出口份额提高到100%，我相信也是经过慎重考虑后的决定，因为他们在决定当地公司的原石使用比例时会考虑很多因素。以前，本国出产的钻石要预留10%（按照价值计算）给当地市场，而我们还考虑到了所谓的聚合钻石，因此，如果将它们叠加在一起，最终的份额可达到30-40%。根据现有的看货商分配协议，我们可以拥有总值达4.3亿美元（按价值）的分配数额。当然，这都是跟钻石价格指数挂钩的。此外，根据现有协议，所有尺寸超过1.8克拉的钻石或彩色钻石及特殊重量的钻石都必须留在当地加工。这些钻石以前都用于出口，而现有协议规定，它们可以加入纳米比亚钻石贸易公司出售给自己客户的钻石组合当中。因此我们时不时看到，政府在跟合作伙伴谈判时总会随机应变。不同之处在于，我们处理的是纳米戴比控股公司在纳米比亚开采的（纳米戴比从地表开采的和戴比尔斯从海洋开采的）钻石原石。这些钻石全部由我们处理，由我们决定将这两家公司出产的原石送往何处进行分拣和评估，而后再根据服务协议分配原石。戴比尔斯公司的一部分原石会出口，一部分留给当地的选矿厂看货商，还有15%交给纳米比沙漠钻石公司，让它履行价格研究的职责。因此，纳米比沙漠钻石公司实际上是我们的客户，而不是看货商，因为他们有权得到的原石份额已经在协议上做了规定，由纳米比亚钻石贸易公司负责供应。挑选看货商是一个持续的过程，因为我们目前正在使用所谓的委托买家系统。根据这个系统，有意愿的人可以来这里独自安装设备或者建立工厂，加工从自己货源那里采购的钻石。等他们的产能提高，而我们又看到他们采用的是较高的标准，我们会给他们提供帮助。我们会承认他们委托买家的地位。这意味着，我们允许他们提交从纳米比亚钻石贸易公司获得原石供应的申请。而我们会分配给他们回购或看货商拒绝购买的原石。他们可以获得资格。当他们证明自己有能力的时候就可以提交申请成为看货商，所以这是个漫长的过程。目前只有一家。我只能说，我们每年能向纳米比亚的看货商提供总值达4.3亿美元的钻石原石。我知道并不是所有原石都在我国境内加工。这是个固定数额，会因价格指数化而出现变化。所以，今年的数额少于4.3亿美元，可能会是3.9亿美元。我认为这个产业有发展前景。因此，我们正尽力采取必要措施促进行业发展，提高当地人的专业技能，进行现代化改造并发展技术工艺，以便纳米比亚未来发展成重要的钻石生产中心。我们希望这个行业能成长，希望鼓励本地人参与这项事业，或许可以通过小型选矿企业的方式。所有的切割和抛光许可证都由采矿和能源部颁发。我认为最重要的是找到采购钻石原石的途径，因为在当前情况下，纳米比亚钻石贸易公司是唯一的钻石分销商。但就像我所说的，我们是按照服务协议开展业务，除非另有让我们供应的任务出现。我曾提到过，在南非接受培训后，我们也可能会实施这样的方案。