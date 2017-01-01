评审
埃罗莎成为俄罗斯在环境责任方面做得最好的公司之一
埃罗莎在俄罗斯采矿和冶金公司的环境责任评级中位列三甲。 这些公司的评估是由世界自然基金会（WWF）与联合国开发计划署、全球环境基金和俄罗斯自然资源部合作进行的。每个参与的公司都在三个方面接受了评估，分别是“环境管理”、“环境影响”和“信息披露/透明度”，涵盖30多个标准。埃罗莎在这三个方面的评级排名都较高。共有33家公司参与了排名。
2017年12月18日
中国钻石消费市场 潜力大
深圳特区报讯 （记者 陈颖）戴比尔斯最新发布一份中国市场钻石消费情况研究报告。报告指出，美国现阶段70%的居民拥有钻石首饰，相比之下中国只有20%的城市居民拥有钻石首饰，中国钻石销售市场还有很大开拓空间。
2017年12月12日
下连斯克公司将被清算并移交给阿纳巴尔钻石股份公司
国际文传电讯社引用其旗下spark分析系统的数据报道，下连斯克股份公司向税务部门提交了一份清算企业法人的申请。公司资产将移交给阿纳巴尔钻石股份公司，两者一样都是埃罗莎（上市）股份公司的分公司。清算过程截止到12月份结束。
2017年11月22日
埃罗莎在海参崴拍卖会上售出总价达900万美元的大粒钻石原石
埃罗莎总结了在海参崴（符拉迪沃斯托克）欧亚钻石中心（EDC）举办的特殊尺寸（10.8克拉及以上）钻石国际拍卖会的成果。
2017年11月20日
SGL在迪拜开设了第二个实验室
独粒宝石实验室（Solitaire Gemological Laboratories，SGL）宣布将扩大在迪拜的业务，并在阿联酋开设了第二个实验室。
据idex.com报道，SGL的新实验室是该机构在中东的第四个实验室，也是其在全球的第十五个实验室。
2017年11月17日
约拉姆·德瓦什再次当选以色列钻石交易所主席
根据以色列钻石交易所（Israel Diamond Exchange, IDE）发布的新闻稿，约拉姆·德瓦什（Yoram Dvash）在交易所大会上再次被选举为交易所主席，这是他的第二个任期。
2017年11月14日
非钻石开采国不应该领导金伯利进程
2017年12月12日
非洲钻石理事会（African Diamond Council）和非洲钻石生产商协会（African Diamond Producers Association）主席穆兹·弗拉·盖恩（M’Zee Fula Ngenge）表示，非钻石开采国不应该领导金伯利进程（Kimberley Process, КР），例如去年担任主席国的阿联酋。
他11月初在哈博罗内举办的钻石大会期间向业内分析机构Rough&Polished通讯社表示，钻石消费国不能胜任对钻石开采国的“监督”工作。
一些钻石生产国、消费国和公民社会被允许加入成立于2003年的金伯利进程。
某个国家和机构都有机会领导钻石监管工作一年，现任主席国是澳大利亚，下个月底任期结束后将把职权转交给欧盟。
盖恩还提到，一些钻石矿业公司的领导人还没准备好听取他们提出的主张。
但他高度赞扬了戴比尔斯试图倾听他们意见的行为。
以下是采访摘录：
您能不能给我们介绍一下您作为非洲钻石理事会和非洲钻石生产商协会主席的现状？
我们是一个立法管理机构。我们负责为钻石开采国制定政策，给他们提出意见，保护他们的利益。我们实际上是为他们提供框架。我们为各国制定并帮助实施一整套钻石产业政策。我们的总部设在博茨瓦纳，该国是领先的钻石生产国，也是非洲最大的钻石产地。从铺设道路角度看，博茨瓦纳也是其他钻石生产国值得效仿的最佳范例。看看这个国家51年前的样子，它曾是非洲最贫穷的国家之一，您再看看钻石收入给他们带来了什么成果。那里不出产石油，但[您看]，他们仅依靠钻石收入就实现了这样的发展，甚至还造就了中产阶级……我们有机会在这里看到如此成功的画面，这实在是太好了。
如果这两个机构有区别的话，是什么？
钻石理事会主要由国家领导人组成，而生产商协会的成员大都是部长。因此我们有两个机构可以合作解决问题。这正是我们想要达到的目标，因为这很重要。我们面前站着两个人，一个是总统，一个是部长，他们的关系问题已经被研究100多年了，而我们想让双方都参与进来，或者说想听取双方的意见。部长的意见可能会跟国家元首的意见相左，所以我喜欢来这里，创造一个好机会倾听双方的想法。不论出现什么问题，我们都可以找到正确的解决方案。
非洲钻石理事会和钻石生产商协会分别扮演怎样的角色？
我们会听取所有钻石开采国的意见。首先，我们想知道某个国家面临的具体问题。我们会尽力解决这些问题。如果我们发现这个问题是八个或十个国家面临的共同问题，我们甚至会采取不受国界限制的政策。我们还会制定让他们获得利益的政策，因此，我们的足迹已经遍布很多地方。如果他们受到攻击，我们还会保护他们。看看中非共和国或者塞拉利昂、津巴布韦，再看看安哥拉和刚果。如果他们受到公民社会和人权组织的攻击，我们会前往那里，看看他们为什么会受到攻击，并尽量给出解决方案。大部分这样的攻击都是源于缺乏理解。因此，一些公民社会应该从他们以前从未使用过的角度看问题，而我们应该提供这样角度或者保护，甚至是解决问题。
有批评指出，这两个机构是你们所捍卫国家的宣传工具，您对此作何回应？
但我们并不搞宣传，也不太受外界的影响。这是个非常狭窄的领域。钻石行业的规模很大，但圈子很小，我们只是一个很小的团队。对我们来说重要的是听取某个钻石开采国领导人的意见，了解他为钻石业或钻石矿业公司制定的目标。第二个任务是跟部长们合作。我们甚至采取不公开的方式。我们不举办会议，只是进行会面，挖掘问题的实质。我们可以非常有效率地行动，因此说，这是个很隐秘、很危险的事业。看看非洲，再看看我们呈现的东西……您在（会议）大厅里的所见所闻都是暗中进行的，没有人解决台前的问题。有一些人从事肮脏的事情，有些人的生命可能会受到威胁，因此总有一些事情是需要我们解决的，因为没人想或者没能力这样做。所以说宣传——不！这太过了，这不是我们通常会选择的道路。
您对中非共和国发生的事情有何公正的看法？您在圆桌会议期间表示非洲没有冲突，但另外一位参与讨论的人表示该国确实有冲突存在？
如果把非洲看作一个整体，总有某些国家会以破坏为目的得进行攻击。再看看钻石开采国，总有冲突存在，而有些国家也一直会受到批评。如果不是津巴布韦，也会是安哥拉、塞拉利昂，所以说，一些混乱之所以会出现，正是为了让某些倡议变得有意义。所以我才说，我们创建金伯利进程这个证书制度为了阻止发生某个事件。这个进程不仅可以预防钻石矿被反叛运动控制，还能防止钻石收入被用于反政府冲突。因此，如果我们这里不曾出现这样的局势，如果他们不制图改变“冲突钻石”的定义使其更具广泛意义，这个组织会失去存在的意义，即使有人想支持它，现在也无法这样做，因为他们看不到现实目标。
在您看来，金伯利进程是否仍有存在的意义？
我一直以来的看法都是，如果你不是钻石开采国，如果有更多非钻石开采国参与倡议、制定议程，你必须小心谨慎得对待这个问题。举个例子，[美国]国务院想成为金伯利进程的总部，但这个国家只是钻石消费国，而不是开采国……再看看金伯利进程，安哥拉两年前曾担任主席国，而后将职权转交给不是钻石开采国的阿联酋，他们曾跟作为钻石开采国的澳大利亚竞争。迪拜是最年轻的钻石中心，但他们怎么胜任金伯利进程主席国的任务？我甚至说过，他们一旦得到主席职务，甚至会刺激走私，尤其是在非洲的走私。这样一个年轻的钻石中心也想领导金伯利进程……他们中的大部分人从未登上飞机去非洲看看，他们不了解这里的状况，不清楚我们[面临]的问题。而需要飞到那里讨论我们的问题时，你便再也联系不上他们。
您如何看待金伯利进程的将来？
办法总比问题多。如果四个车轮都坏了，可以买新轮子换上，这辆车仍能开。但我想说，如果你不想做出改变，不想解决这种情况，那我们就对他们说，喂，我们有问题，我们必须解决问题。我们原本就不需要为了解决定义是否适用的问题从2003年等到2017年。
这样，除了定义问题外，您认为金伯利进程还有哪些问题需要解决？
我一直主张由钻石开采国担任金伯利进程的主席国，这是个钻石认证制度。全球10个钻石开采国中有7个位于非洲，而阿联酋实际上无法监督我们。
你们针对津巴布韦采取了什么措施？
津巴布韦一直都饱受严厉批评，而大部分批评都是为了让该国换掉国家元首。对于总统和主席之间的相互关系我不做任何批评，但我看到钻石业也受到了波及，因此我的任务就是保护这个行业。当然，我感兴趣的是，“为什么津巴布韦饱受攻击？”如果我发现他们受到了不公平的攻击，我的任务就是保护他们。如果津巴布韦事实上没有违反任何规定，那么谁也不能强迫非洲钻石理事会将这个国家除名，而且据我所知，他们的所作所为确实符合规定。我们曾前往马兰吉矿场（Marange），确实没看到任何我们不想看到的东西。两年半期间，我们曾去过那里很多次。
我知道您跟公民社会有很大的分歧？
是的。
在您看来，他们攻击非洲钻石生产商的动力是什么？
总会需要一些与之辩论的人，你不可能总邀请跟你想法一致的人。所以，即使他们有些极端，你也想知道他们到底有多极端，这样你才能找到黄金分割点，制定出适用于所有人的政策。公民社会还会继续存在下去，例如我看到安哥拉和刚果的手工采矿工，我们了解他们，也制定出了收入恢复策略，用来收购产品，防止产品被走私到国外。政府可能也想有一个数据库来了解他们，因此这会给我们提供方便，我们向他们提交成果，而他们保证我们的收入。这符合我们的目标。我们不想把他们关进监狱，因为他们为我们工作。他们给我们送来商品，为什么不跟他们打交道呢？
你们的角色是保护非洲钻石开采国，不过并不是所有事情都看起来那么美好（打断）
是这样！
你们已经解决了哪些，或者说至少正在试图解决哪些挑战？
每一天都是挑战，这是全球最危险、最隐秘的事业。当然，挑战每天都会出现。你能看到这些伤疤（指着头），它们并不是在健身房里弄到的。我住在安哥拉，在刚果还有一个住所（在这两个国家你要小心应付，如果你不会说法语或葡萄牙语，你会遇到一些问题）。刚果曾有过动荡，而安哥拉的战争持续了整整27年……正如我说的，住这些地方很艰难，但我感觉我的使命就是经历这些，所以我不想逃离这两个国家。我本可以住在南非或博茨瓦纳，这样不会有任何压力，但我不得不住在那里，我是个实干家，如果你听到我在会议上发言，那是因为我处在攻击的中心。我去过那里，也感受到了炽热，我知道自己需要跟那些不穿防火服就穿过攻击火焰的人交谈。因此我确实向戴比尔斯表达了敬意，因为他们看到了我们的行动，并表示需要这样的观点。我们希望听到他们说愿意聆听他们早前从不感兴趣的观点，只有这样我们才能取得进步。
那这对您来说意味着什么？
这意味着戴比尔斯已经明白，他们已经被允许进入非洲并在这里做生意。他们在三个国家（博茨瓦纳、纳米比亚和南非）开展业务，他们觉得这已经足够了。他们试图向世人表明，稳定的发展是他们的主要问题之一，他们想占据鳌头，而不是屈居人后。还有其他的钻石矿业公司，例如力拓集团（Rio Tinto）和埃罗莎。竞争很大，埃罗莎也想来这（博茨瓦纳）。戴比尔斯想在这个游戏中占据领先地位，如果你能在2017年的钻石业中取得胜利，那么你做的所有事情都已经超出了舒适区。正因为如此，我们看到戴比尔斯在此次大会上的所作所为已经超出了舒适区。让我参与进来很危险。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑
他11月初在哈博罗内举办的钻石大会期间向业内分析机构Rough&Polished通讯社表示，钻石消费国不能胜任对钻石开采国的“监督”工作。
一些钻石生产国、消费国和公民社会被允许加入成立于2003年的金伯利进程。
某个国家和机构都有机会领导钻石监管工作一年，现任主席国是澳大利亚，下个月底任期结束后将把职权转交给欧盟。
盖恩还提到，一些钻石矿业公司的领导人还没准备好听取他们提出的主张。
但他高度赞扬了戴比尔斯试图倾听他们意见的行为。
以下是采访摘录：
您能不能给我们介绍一下您作为非洲钻石理事会和非洲钻石生产商协会主席的现状？
我们是一个立法管理机构。我们负责为钻石开采国制定政策，给他们提出意见，保护他们的利益。我们实际上是为他们提供框架。我们为各国制定并帮助实施一整套钻石产业政策。我们的总部设在博茨瓦纳，该国是领先的钻石生产国，也是非洲最大的钻石产地。从铺设道路角度看，博茨瓦纳也是其他钻石生产国值得效仿的最佳范例。看看这个国家51年前的样子，它曾是非洲最贫穷的国家之一，您再看看钻石收入给他们带来了什么成果。那里不出产石油，但[您看]，他们仅依靠钻石收入就实现了这样的发展，甚至还造就了中产阶级……我们有机会在这里看到如此成功的画面，这实在是太好了。
如果这两个机构有区别的话，是什么？
钻石理事会主要由国家领导人组成，而生产商协会的成员大都是部长。因此我们有两个机构可以合作解决问题。这正是我们想要达到的目标，因为这很重要。我们面前站着两个人，一个是总统，一个是部长，他们的关系问题已经被研究100多年了，而我们想让双方都参与进来，或者说想听取双方的意见。部长的意见可能会跟国家元首的意见相左，所以我喜欢来这里，创造一个好机会倾听双方的想法。不论出现什么问题，我们都可以找到正确的解决方案。
非洲钻石理事会和钻石生产商协会分别扮演怎样的角色？
我们会听取所有钻石开采国的意见。首先，我们想知道某个国家面临的具体问题。我们会尽力解决这些问题。如果我们发现这个问题是八个或十个国家面临的共同问题，我们甚至会采取不受国界限制的政策。我们还会制定让他们获得利益的政策，因此，我们的足迹已经遍布很多地方。如果他们受到攻击，我们还会保护他们。看看中非共和国或者塞拉利昂、津巴布韦，再看看安哥拉和刚果。如果他们受到公民社会和人权组织的攻击，我们会前往那里，看看他们为什么会受到攻击，并尽量给出解决方案。大部分这样的攻击都是源于缺乏理解。因此，一些公民社会应该从他们以前从未使用过的角度看问题，而我们应该提供这样角度或者保护，甚至是解决问题。
有批评指出，这两个机构是你们所捍卫国家的宣传工具，您对此作何回应？
但我们并不搞宣传，也不太受外界的影响。这是个非常狭窄的领域。钻石行业的规模很大，但圈子很小，我们只是一个很小的团队。对我们来说重要的是听取某个钻石开采国领导人的意见，了解他为钻石业或钻石矿业公司制定的目标。第二个任务是跟部长们合作。我们甚至采取不公开的方式。我们不举办会议，只是进行会面，挖掘问题的实质。我们可以非常有效率地行动，因此说，这是个很隐秘、很危险的事业。看看非洲，再看看我们呈现的东西……您在（会议）大厅里的所见所闻都是暗中进行的，没有人解决台前的问题。有一些人从事肮脏的事情，有些人的生命可能会受到威胁，因此总有一些事情是需要我们解决的，因为没人想或者没能力这样做。所以说宣传——不！这太过了，这不是我们通常会选择的道路。
您对中非共和国发生的事情有何公正的看法？您在圆桌会议期间表示非洲没有冲突，但另外一位参与讨论的人表示该国确实有冲突存在？
如果把非洲看作一个整体，总有某些国家会以破坏为目的得进行攻击。再看看钻石开采国，总有冲突存在，而有些国家也一直会受到批评。如果不是津巴布韦，也会是安哥拉、塞拉利昂，所以说，一些混乱之所以会出现，正是为了让某些倡议变得有意义。所以我才说，我们创建金伯利进程这个证书制度为了阻止发生某个事件。这个进程不仅可以预防钻石矿被反叛运动控制，还能防止钻石收入被用于反政府冲突。因此，如果我们这里不曾出现这样的局势，如果他们不制图改变“冲突钻石”的定义使其更具广泛意义，这个组织会失去存在的意义，即使有人想支持它，现在也无法这样做，因为他们看不到现实目标。
在您看来，金伯利进程是否仍有存在的意义？
我一直以来的看法都是，如果你不是钻石开采国，如果有更多非钻石开采国参与倡议、制定议程，你必须小心谨慎得对待这个问题。举个例子，[美国]国务院想成为金伯利进程的总部，但这个国家只是钻石消费国，而不是开采国……再看看金伯利进程，安哥拉两年前曾担任主席国，而后将职权转交给不是钻石开采国的阿联酋，他们曾跟作为钻石开采国的澳大利亚竞争。迪拜是最年轻的钻石中心，但他们怎么胜任金伯利进程主席国的任务？我甚至说过，他们一旦得到主席职务，甚至会刺激走私，尤其是在非洲的走私。这样一个年轻的钻石中心也想领导金伯利进程……他们中的大部分人从未登上飞机去非洲看看，他们不了解这里的状况，不清楚我们[面临]的问题。而需要飞到那里讨论我们的问题时，你便再也联系不上他们。
您如何看待金伯利进程的将来？
办法总比问题多。如果四个车轮都坏了，可以买新轮子换上，这辆车仍能开。但我想说，如果你不想做出改变，不想解决这种情况，那我们就对他们说，喂，我们有问题，我们必须解决问题。我们原本就不需要为了解决定义是否适用的问题从2003年等到2017年。
这样，除了定义问题外，您认为金伯利进程还有哪些问题需要解决？
我一直主张由钻石开采国担任金伯利进程的主席国，这是个钻石认证制度。全球10个钻石开采国中有7个位于非洲，而阿联酋实际上无法监督我们。
你们针对津巴布韦采取了什么措施？
津巴布韦一直都饱受严厉批评，而大部分批评都是为了让该国换掉国家元首。对于总统和主席之间的相互关系我不做任何批评，但我看到钻石业也受到了波及，因此我的任务就是保护这个行业。当然，我感兴趣的是，“为什么津巴布韦饱受攻击？”如果我发现他们受到了不公平的攻击，我的任务就是保护他们。如果津巴布韦事实上没有违反任何规定，那么谁也不能强迫非洲钻石理事会将这个国家除名，而且据我所知，他们的所作所为确实符合规定。我们曾前往马兰吉矿场（Marange），确实没看到任何我们不想看到的东西。两年半期间，我们曾去过那里很多次。
我知道您跟公民社会有很大的分歧？
是的。
在您看来，他们攻击非洲钻石生产商的动力是什么？
总会需要一些与之辩论的人，你不可能总邀请跟你想法一致的人。所以，即使他们有些极端，你也想知道他们到底有多极端，这样你才能找到黄金分割点，制定出适用于所有人的政策。公民社会还会继续存在下去，例如我看到安哥拉和刚果的手工采矿工，我们了解他们，也制定出了收入恢复策略，用来收购产品，防止产品被走私到国外。政府可能也想有一个数据库来了解他们，因此这会给我们提供方便，我们向他们提交成果，而他们保证我们的收入。这符合我们的目标。我们不想把他们关进监狱，因为他们为我们工作。他们给我们送来商品，为什么不跟他们打交道呢？
你们的角色是保护非洲钻石开采国，不过并不是所有事情都看起来那么美好（打断）
是这样！
你们已经解决了哪些，或者说至少正在试图解决哪些挑战？
每一天都是挑战，这是全球最危险、最隐秘的事业。当然，挑战每天都会出现。你能看到这些伤疤（指着头），它们并不是在健身房里弄到的。我住在安哥拉，在刚果还有一个住所（在这两个国家你要小心应付，如果你不会说法语或葡萄牙语，你会遇到一些问题）。刚果曾有过动荡，而安哥拉的战争持续了整整27年……正如我说的，住这些地方很艰难，但我感觉我的使命就是经历这些，所以我不想逃离这两个国家。我本可以住在南非或博茨瓦纳，这样不会有任何压力，但我不得不住在那里，我是个实干家，如果你听到我在会议上发言，那是因为我处在攻击的中心。我去过那里，也感受到了炽热，我知道自己需要跟那些不穿防火服就穿过攻击火焰的人交谈。因此我确实向戴比尔斯表达了敬意，因为他们看到了我们的行动，并表示需要这样的观点。我们希望听到他们说愿意聆听他们早前从不感兴趣的观点，只有这样我们才能取得进步。
那这对您来说意味着什么？
这意味着戴比尔斯已经明白，他们已经被允许进入非洲并在这里做生意。他们在三个国家（博茨瓦纳、纳米比亚和南非）开展业务，他们觉得这已经足够了。他们试图向世人表明，稳定的发展是他们的主要问题之一，他们想占据鳌头，而不是屈居人后。还有其他的钻石矿业公司，例如力拓集团（Rio Tinto）和埃罗莎。竞争很大，埃罗莎也想来这（博茨瓦纳）。戴比尔斯想在这个游戏中占据领先地位，如果你能在2017年的钻石业中取得胜利，那么你做的所有事情都已经超出了舒适区。正因为如此，我们看到戴比尔斯在此次大会上的所作所为已经超出了舒适区。让我参与进来很危险。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑