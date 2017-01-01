2017年12月12日

非洲钻石理事会（African Diamond Council）和非洲钻石生产商协会（African Diamond Producers Association）主席穆兹·弗拉·盖恩（M’Zee Fula Ngenge）表示，非钻石开采国不应该领导金伯利进程（Kimberley Process, КР），例如去年担任主席国的阿联酋。他11月初在哈博罗内举办的钻石大会期间向业内分析机构Rough&Polished通讯社表示，钻石消费国不能胜任对钻石开采国的“监督”工作。一些钻石生产国、消费国和公民社会被允许加入成立于2003年的金伯利进程。某个国家和机构都有机会领导钻石监管工作一年，现任主席国是澳大利亚，下个月底任期结束后将把职权转交给欧盟。盖恩还提到，一些钻石矿业公司的领导人还没准备好听取他们提出的主张。但他高度赞扬了戴比尔斯试图倾听他们意见的行为。以下是采访摘录：我们是一个立法管理机构。我们负责为钻石开采国制定政策，给他们提出意见，保护他们的利益。我们实际上是为他们提供框架。我们为各国制定并帮助实施一整套钻石产业政策。我们的总部设在博茨瓦纳，该国是领先的钻石生产国，也是非洲最大的钻石产地。从铺设道路角度看，博茨瓦纳也是其他钻石生产国值得效仿的最佳范例。看看这个国家51年前的样子，它曾是非洲最贫穷的国家之一，您再看看钻石收入给他们带来了什么成果。那里不出产石油，但[您看]，他们仅依靠钻石收入就实现了这样的发展，甚至还造就了中产阶级……我们有机会在这里看到如此成功的画面，这实在是太好了。钻石理事会主要由国家领导人组成，而生产商协会的成员大都是部长。因此我们有两个机构可以合作解决问题。这正是我们想要达到的目标，因为这很重要。我们面前站着两个人，一个是总统，一个是部长，他们的关系问题已经被研究100多年了，而我们想让双方都参与进来，或者说想听取双方的意见。部长的意见可能会跟国家元首的意见相左，所以我喜欢来这里，创造一个好机会倾听双方的想法。不论出现什么问题，我们都可以找到正确的解决方案。我们会听取所有钻石开采国的意见。首先，我们想知道某个国家面临的具体问题。我们会尽力解决这些问题。如果我们发现这个问题是八个或十个国家面临的共同问题，我们甚至会采取不受国界限制的政策。我们还会制定让他们获得利益的政策，因此，我们的足迹已经遍布很多地方。如果他们受到攻击，我们还会保护他们。看看中非共和国或者塞拉利昂、津巴布韦，再看看安哥拉和刚果。如果他们受到公民社会和人权组织的攻击，我们会前往那里，看看他们为什么会受到攻击，并尽量给出解决方案。大部分这样的攻击都是源于缺乏理解。因此，一些公民社会应该从他们以前从未使用过的角度看问题，而我们应该提供这样角度或者保护，甚至是解决问题。但我们并不搞宣传，也不太受外界的影响。这是个非常狭窄的领域。钻石行业的规模很大，但圈子很小，我们只是一个很小的团队。对我们来说重要的是听取某个钻石开采国领导人的意见，了解他为钻石业或钻石矿业公司制定的目标。第二个任务是跟部长们合作。我们甚至采取不公开的方式。我们不举办会议，只是进行会面，挖掘问题的实质。我们可以非常有效率地行动，因此说，这是个很隐秘、很危险的事业。看看非洲，再看看我们呈现的东西……您在（会议）大厅里的所见所闻都是暗中进行的，没有人解决台前的问题。有一些人从事肮脏的事情，有些人的生命可能会受到威胁，因此总有一些事情是需要我们解决的，因为没人想或者没能力这样做。所以说宣传——不！这太过了，这不是我们通常会选择的道路。如果把非洲看作一个整体，总有某些国家会以破坏为目的得进行攻击。再看看钻石开采国，总有冲突存在，而有些国家也一直会受到批评。如果不是津巴布韦，也会是安哥拉、塞拉利昂，所以说，一些混乱之所以会出现，正是为了让某些倡议变得有意义。所以我才说，我们创建金伯利进程这个证书制度为了阻止发生某个事件。这个进程不仅可以预防钻石矿被反叛运动控制，还能防止钻石收入被用于反政府冲突。因此，如果我们这里不曾出现这样的局势，如果他们不制图改变“冲突钻石”的定义使其更具广泛意义，这个组织会失去存在的意义，即使有人想支持它，现在也无法这样做，因为他们看不到现实目标。我一直以来的看法都是，如果你不是钻石开采国，如果有更多非钻石开采国参与倡议、制定议程，你必须小心谨慎得对待这个问题。举个例子，[美国]国务院想成为金伯利进程的总部，但这个国家只是钻石消费国，而不是开采国……再看看金伯利进程，安哥拉两年前曾担任主席国，而后将职权转交给不是钻石开采国的阿联酋，他们曾跟作为钻石开采国的澳大利亚竞争。迪拜是最年轻的钻石中心，但他们怎么胜任金伯利进程主席国的任务？我甚至说过，他们一旦得到主席职务，甚至会刺激走私，尤其是在非洲的走私。这样一个年轻的钻石中心也想领导金伯利进程……他们中的大部分人从未登上飞机去非洲看看，他们不了解这里的状况，不清楚我们[面临]的问题。而需要飞到那里讨论我们的问题时，你便再也联系不上他们。办法总比问题多。如果四个车轮都坏了，可以买新轮子换上，这辆车仍能开。但我想说，如果你不想做出改变，不想解决这种情况，那我们就对他们说，喂，我们有问题，我们必须解决问题。我们原本就不需要为了解决定义是否适用的问题从2003年等到2017年。我一直主张由钻石开采国担任金伯利进程的主席国，这是个钻石认证制度。全球10个钻石开采国中有7个位于非洲，而阿联酋实际上无法监督我们。津巴布韦一直都饱受严厉批评，而大部分批评都是为了让该国换掉国家元首。对于总统和主席之间的相互关系我不做任何批评，但我看到钻石业也受到了波及，因此我的任务就是保护这个行业。当然，我感兴趣的是，“为什么津巴布韦饱受攻击？”如果我发现他们受到了不公平的攻击，我的任务就是保护他们。如果津巴布韦事实上没有违反任何规定，那么谁也不能强迫非洲钻石理事会将这个国家除名，而且据我所知，他们的所作所为确实符合规定。我们曾前往马兰吉矿场（Marange），确实没看到任何我们不想看到的东西。两年半期间，我们曾去过那里很多次。是的。总会需要一些与之辩论的人，你不可能总邀请跟你想法一致的人。所以，即使他们有些极端，你也想知道他们到底有多极端，这样你才能找到黄金分割点，制定出适用于所有人的政策。公民社会还会继续存在下去，例如我看到安哥拉和刚果的手工采矿工，我们了解他们，也制定出了收入恢复策略，用来收购产品，防止产品被走私到国外。政府可能也想有一个数据库来了解他们，因此这会给我们提供方便，我们向他们提交成果，而他们保证我们的收入。这符合我们的目标。我们不想把他们关进监狱，因为他们为我们工作。他们给我们送来商品，为什么不跟他们打交道呢？是这样！每一天都是挑战，这是全球最危险、最隐秘的事业。当然，挑战每天都会出现。你能看到这些伤疤（指着头），它们并不是在健身房里弄到的。我住在安哥拉，在刚果还有一个住所（在这两个国家你要小心应付，如果你不会说法语或葡萄牙语，你会遇到一些问题）。刚果曾有过动荡，而安哥拉的战争持续了整整27年……正如我说的，住这些地方很艰难，但我感觉我的使命就是经历这些，所以我不想逃离这两个国家。我本可以住在南非或博茨瓦纳，这样不会有任何压力，但我不得不住在那里，我是个实干家，如果你听到我在会议上发言，那是因为我处在攻击的中心。我去过那里，也感受到了炽热，我知道自己需要跟那些不穿防火服就穿过攻击火焰的人交谈。因此我确实向戴比尔斯表达了敬意，因为他们看到了我们的行动，并表示需要这样的观点。我们希望听到他们说愿意聆听他们早前从不感兴趣的观点，只有这样我们才能取得进步。这意味着戴比尔斯已经明白，他们已经被允许进入非洲并在这里做生意。他们在三个国家（博茨瓦纳、纳米比亚和南非）开展业务，他们觉得这已经足够了。他们试图向世人表明，稳定的发展是他们的主要问题之一，他们想占据鳌头，而不是屈居人后。还有其他的钻石矿业公司，例如力拓集团（Rio Tinto）和埃罗莎。竞争很大，埃罗莎也想来这（博茨瓦纳）。戴比尔斯想在这个游戏中占据领先地位，如果你能在2017年的钻石业中取得胜利，那么你做的所有事情都已经超出了舒适区。正因为如此，我们看到戴比尔斯在此次大会上的所作所为已经超出了舒适区。让我参与进来很危险。