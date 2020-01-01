AGD DIAMONDS公司的独特钻石有很高的需求

2019年至2020年初钯金价格的快速上涨将其与贵金属家族的其他成员区分开来。主要用于汽车催化式排气过滤-中和器的钯金在2019年超过了最受欢迎的贵金属，价格上涨了700美元，至每盎司1920美元。 今年1月，受南非产量下降的消息和中美贸易协定第一部分签署的影响，钯金期货价格达到2500美元，在12个月内上涨了75％。原因是欧洲和中国的环境标准更加严格，而钯金供应有限，需求却不断增加。 尽管事实上钯金的上涨可以用基本面因素解释的，但这种贵金属价格的增长速度已经超出了所有预期，甚至令主要的钯金生产商和价格上涨的受益者诺里尔斯克镍业公司也感到担忧。伦敦金银市场协会（London ...