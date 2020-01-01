津巴布韦矿业部长表示该国需要勘探

2020年2月20日

津巴布韦富含矿物质。该国矿业部长温斯顿·奇坦多（Winston Chitando）在开普敦举行的非洲矿业论坛上表示，该国需要大量额外的勘探。



他说，尽管津巴布韦有60多种矿物质，但由于缺乏地质勘探计划，只有10种得到了积极开采。

他还表示：“津巴布韦的大多数矿勘探都是在20世纪50年代和60年代进行的，但都是使用陈旧技术进行的。因此，对[在津巴布韦]勘探感兴趣的人具有巨大的潜力。”



奇坦多补充说，尽管津巴布韦拥有矿产和人力资本资源，但该国没有足够的现金流入来发展该行业。

据他介绍，该部制定了雄心勃勃的计划来扩大该行业——2017年的营业额为27亿美元，到2023年将达到120亿美元，到2030年达到200亿美元。

奇坦多表示为了释放采矿业的真正矿产潜力，正在引入各种选矿和增值方法。



他说：“主要重点是在采矿业的整个价值链中选矿，以使该国的矿产资源成为经济增长的催化剂。”



马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑





