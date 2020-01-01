西格内特珠宝宣布2020财年第三季度的财务业绩

AGD Diamonds公司例行的钻石技术更新 AGD Diamonds股份公司完成了选矿厂的技术改造工作，这将有助于公司在保持所有计划产量的同时提高开采钻石的质量。

Expert RA评级机构将AGD Diamonds公司的评级定为ruBB+ 该公司在世界钻石交易中心安特卫普，通过自己的电子交易平台举办拍卖会，通过子公司Grib Diamonds NV（以下跟子公司合称集团）销售其大部分产品。集团在2018年的钻石总销售额为3.706亿美元，比去年同期增长4％。集团的管理层正在努力改善其销售政策，目前正考虑在迪拜多种商品中心（Dubai Multi Commodities Centre）开设新的销售部门，这一计划旨在扩大公司的销售市场。与以前一样，集团销售政策的基础是现货合同，这让公司无需库存即可快速出售商品成为可能。 ...