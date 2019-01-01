安哥拉推迟在纽约拍卖矿产资源开采许可证

安哥拉矿产资源和石油部长宣布，该国推迟了旨在拍卖五个矿产特许经营权的公开招标会，以便在纽约再组织一次展示会。
招标期原定于9月30日至10月2日，现推迟至10月7日。
在拍卖会后的25到120天内，安哥拉将收到竞标者的提案，进行分析后作出选择，最后发放矿物开发许可证。
该国已于8月27日在纽约、9月10日在迪拜举行了展示会。
接下来还将在北京——9月16日、伦敦——9月20日、纽约——9月30日举办展示会。
在即将拍卖的五个采矿特许经营权中，有两个是钻石矿的。
钻石特许经营权位于北隆达省和南隆达省，铁特许经营权位于北克旺扎省。
两个磷酸盐特许经营权位于卡宾达省和扎伊尔省。
去年，该国开采了940万克拉钻石。
马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑
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