钻石数字化或者区块链恒久远

今天

钻石业也许是最古老的行业。它起源于16世纪的安特卫普犹太区，几代人传承了钻石鉴定和加工的技能。他们满怀激情得对待自己的手艺，不允许外人接触。他们一次又一次地完成君主和贵族的订单。直到目前为止，这个行业里的很多事情都建立在几十名看货商买家和钻石矿业公司之间的信任和特殊关系之上，而这些公司的数量用一只手完全数的过来。



他们几十年来一直遵守既定的交易模式。看货商经过小规模的初步检查之后就会为一组钻石付钱——最简单的纸质信封里装着一组钻石；部分钻石符合买方的要求，而其余的则是按照卖方的安排。



自从几年前市场上出现珠宝质量的合成钻石后，这种关系的奥秘受到了无情地侵犯。这些实验室培育出的钻石跟天然钻石丝毫不差，而平均售价却低30%。西方的合成钻石生产商将其定位为技术新品，并加上“生态”和“无冲突”的前缀，并得到了美国珠宝消费者的重要组成部分——千禧一代的回应。这个行业同时面临两个威胁：分别是天然钻石的合法替代和非法替代。



将合成钻石与天然钻石混合的行为成为了钻石矿业公司的噩梦，他们的传奇正是建立在这种产品的有限性和独特性基础上。自从戴比尔斯上世纪40年代推出“钻石恒久远，一颗永流传”的口号后，钻石戒指代表真实情感的地位一直未受撼动，而现在却正在被动摇。现在的男女青年如果听到永恒一词会感到丝丝凉意，更喜欢矿业开采的钻石。社交网络上很流行用#affordablediamonds（即“可负担的钻石”）标签来定义合成钻石。对这些消费者来说，重要的是印象，而不是花一大笔钱来证明意图的严肃性。最后，除了戒指外，你还可以购买其他物品来节省资金。



尽管如此，钻石矿业公司的宝库中仍有指示钻石独特性和巩固消费者信心的工具。这里说的是追踪系统，可以解决未申报合成钻石的问题。而且这还会反驳莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）在电影《血钻》（Blood Diamond）中所反映的关于天然钻石冲突状态的刻板印象，现在已经没有理由对钻石做出这样的指责。“在一个不稳定的债券和负担得起的奢侈品世界里，钻石应该代表一个基于自信的持久价值。应该让人们相信钻石是从一个负责任的矿场里被开采出来的，使人们相信自己的价值和真实性，”



理想情况下，这种追踪系统应该提供钻石开采的时间和地点、裸钻生产商以及宝石进入商店橱窗之前的所有步骤的相关信息。国家也对完善宝石的登记信息十分感兴趣，由于宝石的特殊性质，处理起来比金条更加复杂。另外，国家还会限制假冒产品的营业额。2017年，俄罗斯财政部首次公布珠宝首饰注册登记制度的项目细节。



给钻石做标记



俄联邦财政部副部长阿列克谢·莫伊谢耶夫说：“对毛坯钻石来说，重要的是保障原产地的底细，这样才能排除血钻，尤其是合成钻石的渗透。曾有世界主要珠宝品牌的精品店发现合成钻石产品的丑闻出现。”



这个项目分三个阶段，只有第一阶段直接涉及毛坯钻石。第一阶段将在生产商、切割商和监管机构之间建立电子文件系统。“一颗毛坯钻石只要被开采出来并进入分拣过程，关于它的所有信息就要被输入电子数据库”，莫伊谢耶夫说道。这里可以举个精炼厂的例子，每一块金条只要被生产出来就会在数据库中留下信息。来自生产商电子数据库的信息会传给切割商和珠宝商，并记录在产品标签附带的纸张上。



莫伊谢耶夫解释说：“此外，任何购买此标签上的钻石首饰的公民都可以使用智能手机扫描代码，并了解钻石是在雅库特或阿尔汉格尔斯克地区开采的，是在斯摩棱斯克被切割并在莫斯科被镶嵌到首饰上的。”这些数据将积累到在宝石开采和流通阶段对营业额进行控制的综合信息系统中。



第三阶段是成本最高、技术最复杂的——利用纳米技术给钻石做标记。这个标记将复制标签上的QR码，包含有关钻石的所有信息。国家宝石与贵金属管理机构负责给宝石做标记，而监督机构俄罗斯黄金管理局可以在商店里扫描这些标记。其目的是用石头上的纳米数据来控制珠宝标签上的身份信息。 这个标记应小于1毫米，以免影响石材的消费质量。

副财长解释说，将纳米标签应用于钻石的成本由国家负担，切割商和珠宝商的成本不会增加。莫伊谢耶夫强调，成本估计有几千万卢布，但从保护消费者避免购买与其名称和参数不相符的产品的角度来看，这些成本是可以理解的。

莫伊谢耶夫表示，技术尚未选定。他们正在跟比利时的专家讨论方法，不过俄罗斯的设备具有优先权。戴比尔斯国际钻石分级研究所可提供应用独特钻石标签的专利技术。 此外，全球正在使用仅适用于投资钻石的技术（钻石会被放置在避免破损的盒子内）。



直到最近，俄罗斯的国家品牌仍然只覆盖大衣和酒。今年这一队列中还增加了烟草，其标记是在数字基础上进行的，并受到密码技术的保护。 烟草外包装上带有一个数字代码，可以通过收银机设备上获得的数据进行追踪，从而监督货物的移动和营业额。烟草数字标签系统（今年还计划扩展至鞋类市场、乳制品等货物）由“先进技术开发操作中心”有限责任公司（CRPT）（先进技术开发中心的子公司——这家中心是埃尔维斯公司、亚历山大·加里茨基集团（25%）、俄罗斯技术集团（Rostec）、自动化技术康采恩集团（“Concern "Avtomatika”，25%）、钻石系统供应商MegaFon （MOEX: MFON）、USM集团的子公司（50%）——彼得服务股份公司的合资企业）实施。根据俄罗斯联邦总统令，到2024年俄罗斯联邦所有商品的标记将根据“先进技术开发操作中心”系统进行统一。

尽管财政部计划2019-2020年开始启动这个系统，但尚未做出为珠宝产品做标记的决定。莫伊谢耶夫告诉记者，财政部已经下令2018年推出钻石标记项目。珠宝在线商店协会会长尼基塔·波克拉特认为，让珠宝融入数字标记的倡议将对首饰流通的各个阶段产生积极影响，包括在线交易——如果实施标签制度，在线交易将变得完全合法，而15%的灰色贸易将退出市场。



对区块链抱有希望



对俄罗斯切割商，尤其是珠宝商来说，财政部的倡议相当于制定了新的业务条件。而对埃罗莎的影响只是间接的，或者说微乎其微。毛坯钻石不会被做标记，因为它们一般情况下都会被送去切割，此外，在俄罗斯境内不会把毛坯钻石出售给个人。保证埃罗莎裸钻公司使用的毛坯钻石的原产地是公司的重要组成部分，但需要记住一点，这仅占公司利润收入的2%左右。您要明白，在争取清洁供应的斗争中，这显然是不够的。



最后一点，能够合成的不仅是裸钻，还有毛坯钻石。正如埃罗莎前任员工承认的那样，对这些毛坯钻石的需求即使在看货商中间也是相当高的。有限的供应也会把他们一步步推向合成钻石。国际文传电讯社的受访者称，如果埃罗莎和戴比尔斯都把配额放到一个客户身上，看货商要么缩减自己的业务，要么去找合成钻石制造商。



那么，这种局势是不是没有出路？不，只需要识别合成钻石，不允许它被混入天然钻石——一位钻石矿主说道。这个回答在一定程度上是正确的，因为合成珠宝的份额不高（根据摩根士丹利（Morgan Stanley）的计算，其在全球钻石市场的份额不超过1%），且现在的趋势是，合成钻石生产商将其应用在高科技领域。尽管如此，实验室培育的钻石为什么会渗透到钻石开采企业的产品批次那里？该如何处理这种绝对会威胁天然钻石生产商利润的现象？

从毛坯钻石被开采出来（或者从实验室被培育出来）到镶嵌在女孩戒指上的裸钻，这颗宝石会长期待在少数钻石市场参与者手中，即所谓的中游（midstream）部门。这个部门既包括看货商，也包括切割商。此外，大部分人都从事钻石切割，他们也会把钻企的几批钻石转售到二级市场上。理论上讲，正是在这个阶段为合成钻石的非法混入开了一个窗口。中游部门不够诚实的参与者为降低成本会使用实验室培育钻石代替昂贵的天然钻石。在法律领域工作的合成制造商对天然宝石的模仿没有兴趣：首先，他们从一开始就知道，自己从事的不是开采行业；其次，从将产品定位为超现代的环保产品的角度来看，它不是很合理。



为了确保该部分交易的透明度，戴比尔斯和埃罗莎计划使用最初为数字货币开发的阻断技术。 去年12月，戴比尔斯率先宣布在这个重磅炸弹平台上进行投资，这将提供“唯一不变的记录，用于跟踪价值链上的单个钻石路径”。每颗钻石的数据将被记录在一个高度安全的电子登记簿中，每个事件或交易都将记录在使用先进信息安全技术保存的数据库中。 重要的是，该系统能够保持有关交易信息的保密性，而买卖双方不愿透露这些信息。戴比尔斯正在跟安特卫普世界钻石中心（Antwerp World Diamond Centre）进行谈判，讨论建立一家合资企业的可能性。安特卫普世界钻石中心负责协调钻石业全球之都的贸易，约80％的毛坯钻石都会通过该中心。



根据戴比尔斯的说法，这个区块链平台符合终端消费者的利益——他们十分关注奢侈品的真实性和积极效果，也符合中游参与者的利益——这能让他们在不失去信任的情况下降低销售成本。此外，零售商和为行业提供贷款的银行也需要这样的平台。



“使用区块链技术，我们将为消费者和行业参与者提供更高的信心，每个登记在平台上的钻石记录与钻石本身一样耐用，”布鲁斯·柯里维尔总结道。

埃罗莎追踪来源的经验还没扩展到毛坯钻石身上。该公司于2016年末成为美国宝石学院（GIA）的大粒宝石追踪项目的合作伙伴。 这是一个安装在手机上的数字程序，其中GIA证书号码是宝石历史的访问代码，其中包含所有关于宝石的信息：开采地点，毛坯钻石的照片以及切割工厂设备中的“切割过程”。这个项目的缺点是它仅为1克拉以上的钻石设计的。而这又促使一个矛盾现象出现：购买1克拉以上钻石的都是有钱人，而小配件仅在购买更小尺寸宝石的消费者中间流行。此外，埃罗莎裸钻公司的客户会“收到一份包含代码并追溯到每一块钻石产地的纸质凭证。为了摆脱证书，这种方法计划扩展到电子平台，并在俄罗斯市场上启动一个试点项目。



埃罗莎承认有必要在有战略意义的毛坯钻石部门解决来源问题，于2017年宣布可能会为毛坯钻石引入区块链或其他技术构想。细节尚不清楚。



创造力、丰富的知识储备和改革的意愿已经形成了行业面貌，向人们展示了几十亿年间所成晶体的潜力，并在人生最重要的时刻为其赠送过程创造了独特的情感氛围。这个历史悠久的行业不止一次发生过混乱。曾几何时，中断印度的毛坯钻石供应所带来的危险不亚于今天毛坯钻石带来的危险。Skyf（用橄榄油和金刚石粉末混合物浸渍的抛光轮）的发明在范围上并不逊色于革命性变化。现在钻石业不得不做出改变，这样才能挽留住消费者——至少能挽留那些对天然宝石保持忠诚的那部分消费者。





