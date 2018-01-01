戴比尔斯在纳米比亚的分公司将裁减130名员工

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媒体机构引用纳米比亚当地工会周三的发言报道称，纳米比亚政府和戴比尔斯公司（De Beers）的合资企业纳米戴比（Namdeb）计划在自愿基础上从原来的1700名员工中裁减掉130人。



根据路透社报道，纳米比亚矿工工会驻奥兰治蒙德分会主席沙乌卡·穆比治（Shavuka Mbidhi）表示，纳米戴比将在自愿基础上裁员，预计至少有130名员工接受。



纳米戴比公司新闻发言人波琳娜·托马斯（Pauline Thomas）拒绝透露自愿离开员工的人数，但表示正采取措施保证矿工能自给自足。



她表示：“业务优化的过程包括在自愿基础上允许员工提前退休或离职。”

去年十月份，当地一家报纸曾报道称，纳米戴比到2022年应该会关闭四座矿山。



其中包括伊丽莎白湾矿（Elizabeth Bay）——到2018年关闭、达比拉斯矿（Daberas）——2019年底、森德灵斯得里福特矿（Sendelingsdrift）——2020年，最大的南部海岸矿（Southern Coastal）——2022年。



沙乌卡还表示，工会将跟纳米戴比展开谈判，保证工人尽可能长时间待在工作岗位上。

2017年第三季度，纳米戴比公司将产量提高了12%，达到500000克拉。这主要是得益于纳米比亚德比尔海洋钻石开采船（Mafuta Debmarine Namibia）的开采速度加快。



马修·尼亚温古阿，Rough&Polished通讯社驻非洲分社主任编辑







