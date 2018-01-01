埃罗莎预计2018年的钻石原石销量将达到4000万克拉

今天

瑞士联合银行（UBS）跟埃罗莎钻石公司的代表会晤之后向客户宣布，这家公司2018年的钻石原石销量将达到4000万克拉。



这个目标定位跟2017年（预计4000万克拉，实际开采3930万克拉）和2016年（预计4010万克拉，实际开采3740万克拉）的数据一致。不过埃罗莎暂时还未公布关于2017年克拉销售数量和今年销售计划的官方数据。



由于和平矿的塌方事故，公司将2018年的计划开采量下调7%，调整为3660万克拉。鉴于预计开采量低于计划销量，公司会销售部分原石库存来平衡这个差别。



根据瑞士联合银行的统计，埃罗莎目前的库存量有1800万克拉。该银行还强调说，公司的平均库存标准水平为1200-1400万克拉。



瑞士联合银行指出，埃罗莎在制定今年的预算时表示对2017年的原石价格水平持保守态度，并对2018年做出了适度乐观的预测。这方面的积极信号是美国圣诞节期间的珠宝销售增长了5%。以美元计算，中游（裸钻切割商和销售商及宝石销售商）的商品数量已经从2014年的异常高位恢复到正常水平，并处在相当合理的范围内。



瑞士联合银行的分析师表示，只要钻石生产商的盈利状况得不到改善，钻石原石的价格就不会大幅上涨。



埃罗莎去年的库存销售主要集中在第一季度，因为当时印度消费者对小粒钻石的需求已经从该国货币改革的影响中恢复过来。当时共销售了520万克拉的库存，库存总量减少到1300万克拉。这个数字相当于技术库存水平（即处在生产链——从开采到销售过程当中的钻石原石，与准备销售的原石不同）。第一季度超量销售的库存本可以增加年度销售目标，但因为八月初发生在和平矿上的坍塌事故，这个目标并未实现。



根据早前的报道，埃罗莎去年的原石及裸钻销售额下跌5%，为42.67亿美元。与此同时，原石的销售总额为41.7亿美元。





