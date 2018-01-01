埃罗莎预计2018年的钻石原石销量将达到4000万克拉

瑞士联合银行（UBS）跟埃罗莎钻石公司的代表会晤之后向客户宣布，这家公司2018年的钻石原石销量将达到4000万克拉。
这个目标定位跟2017年（预计4000万克拉，实际开采3930万克拉）和2016年（预计4010万克拉，实际开采3740万克拉）的数据一致。不过埃罗莎暂时还未公布关于2017年克拉销售数量和今年销售计划的官方数据。
由于和平矿的塌方事故，公司将2018年的计划开采量下调7%，调整为3660万克拉。鉴于预计开采量低于计划销量，公司会销售部分原石库存来平衡这个差别。
根据瑞士联合银行的统计，埃罗莎目前的库存量有1800万克拉。该银行还强调说，公司的平均库存标准水平为1200-1400万克拉。
瑞士联合银行指出，埃罗莎在制定今年的预算时表示对2017年的原石价格水平持保守态度，并对2018年做出了适度乐观的预测。这方面的积极信号是美国圣诞节期间的珠宝销售增长了5%。以美元计算，中游（裸钻切割商和销售商及宝石销售商）的商品数量已经从2014年的异常高位恢复到正常水平，并处在相当合理的范围内。
瑞士联合银行的分析师表示，只要钻石生产商的盈利状况得不到改善，钻石原石的价格就不会大幅上涨。
埃罗莎去年的库存销售主要集中在第一季度，因为当时印度消费者对小粒钻石的需求已经从该国货币改革的影响中恢复过来。当时共销售了520万克拉的库存，库存总量减少到1300万克拉。这个数字相当于技术库存水平（即处在生产链——从开采到销售过程当中的钻石原石，与准备销售的原石不同）。第一季度超量销售的库存本可以增加年度销售目标，但因为八月初发生在和平矿上的坍塌事故，这个目标并未实现。
根据早前的报道，埃罗莎去年的原石及裸钻销售额下跌5%，为42.67亿美元。与此同时，原石的销售总额为41.7亿美元。
评审
美国11月份的裸钻进口额有所上升
根据政府数据显示，今年11月份，美国的裸钻进口额增长11%。
今天
罗斯银行向埃罗莎发放了2.5亿美元的贷款
兴业银行（Societe Generale）下属的罗斯银行向埃罗莎钻石矿业公司提供了总值达2.5亿美元的贷款，期限为1年。路透社（Reuters）引用银行代表的话报道。
2017年12月27日
埃罗莎成为俄罗斯在环境责任方面做得最好的公司之一
埃罗莎在俄罗斯采矿和冶金公司的环境责任评级中位列三甲。 这些公司的评估是由世界自然基金会（WWF）与联合国开发计划署、全球环境基金和俄罗斯自然资源部合作进行的。每个参与的公司都在三个方面接受了评估，分别是“环境管理”、“环境影响”和“信息披露/透明度”，涵盖30多个标准。埃罗莎在这三个方面的评级排名都较高。共有33家公司参与了排名。
2017年12月18日
中国钻石消费市场 潜力大
深圳特区报讯 （记者 陈颖）戴比尔斯最新发布一份中国市场钻石消费情况研究报告。报告指出，美国现阶段70%的居民拥有钻石首饰，相比之下中国只有20%的城市居民拥有钻石首饰，中国钻石销售市场还有很大开拓空间。
2017年12月12日
下连斯克公司将被清算并移交给阿纳巴尔钻石股份公司
国际文传电讯社引用其旗下spark分析系统的数据报道，下连斯克股份公司向税务部门提交了一份清算企业法人的申请。公司资产将移交给阿纳巴尔钻石股份公司，两者一样都是埃罗莎（上市）股份公司的分公司。清算过程截止到12月份结束。
2017年11月22日