责任珠宝委员会向埃罗莎颁发了遵守业务守则证书

责任珠宝委员会（Responsible Jewellery Council, RJC）向埃罗莎颁发了遵守业务守则证书，作为对公司在道德、社会、生态和尊重人权方面所做贡献的认可。
责任珠宝委员会是一个国际非盈利性机构，主要业务方向是认证和制定规范。其宗旨是为珠宝业提供负责任的供应链，以此巩固消费者对贵金属珠宝首饰和手表行业的信心。责任珠宝委员会的认证系统可以为钻石原石、黄金和铂族金属供应公司提供展现自己符合道德标准、开展负责任商业行为的机会。为了调查埃罗莎是否符合责任珠宝委员会制定的业务守则，还有一家大型独立审计机构被邀请参与调查。
埃罗莎几个月以来接受了全面检查，其中包括社会责任计划、环境保护、商业道德原则——反腐败、符合人权、提供良好的工作条件。在埃罗莎公司接受检查期间，责任珠宝委员会和审计公司的代表参观了埃罗莎的设施，包括公司主要的生产基地：米尔内矿业加工厂、艾哈尔矿业加工厂、乌达奇内矿业加工厂。此外，代表们还参观了公司的分公司，包括“埃罗莎-纽尔巴”公司、“阿纳巴尔钻石”公司和“北方钻石”公司，以及位于米尔内和阿尔汉格尔斯克的钻石原石分拣中心。
根据调查结果，埃罗莎获得了一份证书，最大有效期为三年。
责任珠宝委员会执行董事安德鲁·伯恩指出：“责任珠宝委员会祝贺埃罗莎获得遵守委员会2013年制定的业务守则的证书。这份守则的各项条款涉及我们成员的重要商业活动及供应链。我们很高兴看到，钻石市场的主要参与者都支持我们创建一个稳定、透明的供应链和负责任的采购链。”
埃罗莎总裁谢尔盖·伊万诺夫表示：“埃罗莎再次证明自己历来都遵守最高标准的业务守则。我们为自己的工作受到独立专家的高度赞赏而感到自豪，我们将继续努力让自己在社会和环境责任领域成为领先者之一。获得责任珠宝委员会的证书对埃罗莎和行业来说都是一个积极的信号，因为它再次向消费者证明，现在的钻石开采是个透明、负责任的行业，一直都遵守全球最佳的商业守则。”
评审
埃罗莎成为俄罗斯在环境责任方面做得最好的公司之一
埃罗莎在俄罗斯采矿和冶金公司的环境责任评级中位列三甲。 这些公司的评估是由世界自然基金会（WWF）与联合国开发计划署、全球环境基金和俄罗斯自然资源部合作进行的。每个参与的公司都在三个方面接受了评估，分别是“环境管理”、“环境影响”和“信息披露/透明度”，涵盖30多个标准。埃罗莎在这三个方面的评级排名都较高。共有33家公司参与了排名。
2017年12月18日
中国钻石消费市场 潜力大
深圳特区报讯 （记者 陈颖）戴比尔斯最新发布一份中国市场钻石消费情况研究报告。报告指出，美国现阶段70%的居民拥有钻石首饰，相比之下中国只有20%的城市居民拥有钻石首饰，中国钻石销售市场还有很大开拓空间。
2017年12月12日
下连斯克公司将被清算并移交给阿纳巴尔钻石股份公司
国际文传电讯社引用其旗下spark分析系统的数据报道，下连斯克股份公司向税务部门提交了一份清算企业法人的申请。公司资产将移交给阿纳巴尔钻石股份公司，两者一样都是埃罗莎（上市）股份公司的分公司。清算过程截止到12月份结束。
2017年11月22日
埃罗莎在海参崴拍卖会上售出总价达900万美元的大粒钻石原石
埃罗莎总结了在海参崴（符拉迪沃斯托克）欧亚钻石中心（EDC）举办的特殊尺寸（10.8克拉及以上）钻石国际拍卖会的成果。
2017年11月20日
SGL在迪拜开设了第二个实验室
独粒宝石实验室（Solitaire Gemological Laboratories，SGL）宣布将扩大在迪拜的业务，并在阿联酋开设了第二个实验室。
据idex.com报道，SGL的新实验室是该机构在中东的第四个实验室，也是其在全球的第十五个实验室。
2017年11月17日