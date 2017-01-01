责任珠宝委员会向埃罗莎颁发了遵守业务守则证书

2017年12月18日

责任珠宝委员会（Responsible Jewellery Council, RJC）向埃罗莎颁发了遵守业务守则证书，作为对公司在道德、社会、生态和尊重人权方面所做贡献的认可。



责任珠宝委员会是一个国际非盈利性机构，主要业务方向是认证和制定规范。其宗旨是为珠宝业提供负责任的供应链，以此巩固消费者对贵金属珠宝首饰和手表行业的信心。责任珠宝委员会的认证系统可以为钻石原石、黄金和铂族金属供应公司提供展现自己符合道德标准、开展负责任商业行为的机会。为了调查埃罗莎是否符合责任珠宝委员会制定的业务守则，还有一家大型独立审计机构被邀请参与调查。



埃罗莎几个月以来接受了全面检查，其中包括社会责任计划、环境保护、商业道德原则——反腐败、符合人权、提供良好的工作条件。在埃罗莎公司接受检查期间，责任珠宝委员会和审计公司的代表参观了埃罗莎的设施，包括公司主要的生产基地：米尔内矿业加工厂、艾哈尔矿业加工厂、乌达奇内矿业加工厂。此外，代表们还参观了公司的分公司，包括“埃罗莎-纽尔巴”公司、“阿纳巴尔钻石”公司和“北方钻石”公司，以及位于米尔内和阿尔汉格尔斯克的钻石原石分拣中心。





根据调查结果，埃罗莎获得了一份证书，最大有效期为三年。





责任珠宝委员会执行董事安德鲁·伯恩指出：“责任珠宝委员会祝贺埃罗莎获得遵守委员会2013年制定的业务守则的证书。这份守则的各项条款涉及我们成员的重要商业活动及供应链。我们很高兴看到，钻石市场的主要参与者都支持我们创建一个稳定、透明的供应链和负责任的采购链。”





埃罗莎总裁谢尔盖·伊万诺夫表示：“埃罗莎再次证明自己历来都遵守最高标准的业务守则。我们为自己的工作受到独立专家的高度赞赏而感到自豪，我们将继续努力让自己在社会和环境责任领域成为领先者之一。获得责任珠宝委员会的证书对埃罗莎和行业来说都是一个积极的信号，因为它再次向消费者证明，现在的钻石开采是个透明、负责任的行业，一直都遵守全球最佳的商业守则。”







