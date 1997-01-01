钻石消费的所有数据，你想知道的都在这里了

2017年12月12日

由国土资源部珠宝玉石首饰管理中心（国家珠宝玉石质量监督检验中心NGTC）宣传推广部与今日头条进行独家数据合作的《2016-2017中国文化消费市场白皮书（珠宝和腕表类）之钻石指数报告》在香港国际珠宝展正式发布，《白皮书》采样5亿中国消费者，首次运用互联网大数据全面调研钻石市场所得出的消费关注指数。全面解读了2016-2017年度钻石消费领域的大众文化消费市场、个性化定制消费市场和投资收藏消费市场的关注热点与趋势，深度剖析“千禧一代”的钻石消费观与互联网时代的消费行为的变革。近期NGTC官网及中国珠宝行业网将陆续为大家揭秘5亿中国人的消费习惯，敬请关注！作为珠宝首饰的一大主要门类，钻石总体消费市场与经济周期紧密相关。目前我国每年钻石需求量约620亿，预计未来五年需求增速仍将在5%-10%之间。钻石需求的增长主要得益于中产阶级及更高收入阶层群体数量的增加。2016年，国土资源部珠宝玉石首饰管理中心（国家珠宝玉石质量监督检验中心NGTC）携手拥有5亿用户的今日头条共同进行数据分析，对所有关注珠宝、钻石的用户进行全景描画。他们是谁？他们来自哪儿？他们多大？他们什么时候关注钻石？他们关注钻石的哪些方面？品牌对他们有哪些影响？科技对钻石市场起到了怎样的推动作用？在这里，你或许能够得到想要的答案……谁在关注·大众文化消费者的群画像（1）钻石是女人最好的朋友恒久的美丽和永恒不朽的爱情，是几乎所有女性怀揣的梦想和内心永不言说的秘密。钻石的这种稀有、罕见的特质，正好高度满足了女性的这种内在的心理需求，成为女性心目中的神奇“魔法石”。也正因为如此，与男性相比，女性更偏爱钻石。（2）上海用户最关注钻石不同地区消费者对钻石的关注度也大不相同。沿海省市作为开放发达地区，以其一直以来的高消费水平，使得消费者对钻石的了解也较多，同时也是钻石商主力推广的地区。同时，作为我国经济中心和珠宝聚集区，上海、广州的消费者最关注钻石，交易市场也异常活跃。（3）适婚年龄消费者、时尚达人是钻石消费最关注群体不可否认，婚庆市场的巨大需求依旧是钻石销售增长的主因，24-30岁的适婚年龄层消费者更加关注钻石。与此同时，受市场营销活动的全方位影响，钻石最先被俘获的是中国年轻一代的心。对于很多中国85后甚至90后的年轻一代来说，钻石不仅是永恒爱情的象征，更像是一种时尚标记。（4）时尚ICON、资深娱乐观察员，除了钻石她们还对这些感兴趣关注钻石及钻石首饰的用户往往是美好事物、美好生活的拥护者，他们追求精神上的愉悦，关注光鲜亮丽的生活，她们是时尚达人、自拍达人，可能还拥有自己的自媒体和直播平台，她们热爱八卦、熟悉娱乐圈，更是资深娱乐观察员，有关时尚、娱乐与美的事物，都是她们的关注热点。今日头条大数据显示，每年5月、11月人们对于钻石的关注度显著提升，而对于钻石饰品的关注，在5月也达到了峰值，每年春节的1月-2月也非常关注！（5）春节、“双十一”、小长假，这些购物节钻石销量火爆与70%的美国人拥有钻石首饰相比，目前只有20%的中国城市居民拥有钻石首饰，因此，中国的钻石销售市场还有很大的开拓空间。而且，与西方国家仅有感恩节和圣诞节两大钻石消费节日相比，中国有更多的钻石消费节日，例如春节、情人节、七夕和“十一”黄金周，甚至“双十一”购物狂欢节。这意味着几乎一年的每一天都可以成为中国人购买钻石的节日。今日头条大数据显示，每年5月、11月人们对于钻石的关注度显著提升，而对于钻石饰品的关注，在5月也达到了峰值，每年春节的1月-2月也非常关注！（1）结婚钻戒必须有，日常佩戴的钻饰也不可少针对不同的钻石饰品类型，消费者的购买意图不同。譬如购买钻戒的大多是将要结婚的女性（有伴侣陪同）；但如果购买的是项链、手链或者耳环等钻石饰品，则大多为自己佩戴。珠宝门店资深销售店长表示，“4000~6000价位的钻饰销量要好一些。如果不是买戒指，很多30岁左右的女性顾客愿意买些镶钻耳钉或者吊坠项链，但克拉数都不大，价格也不会特别高。”（2）论设计，款式大于一切随着生活水平的不断提高，珠宝首饰消费者对品质的要求也不断提高，消费者更加追求款式的个性化、多样化和装饰性。因此，珠宝企业需要具备紧跟甚至引领市场潮流的产品设计能力。这就要求珠宝首饰企业具备较强的设计师团队以及良好的产品设计制度与体系，或者整合利用外部设计资源的能力。因此，进入珠宝首饰行业的设计门槛较高。