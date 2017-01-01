长期合同仍将是埃罗莎销售政策的主要方向

2017年11月27日

埃罗莎公司监事会在10月26日的大会上审议并批准了《公司2018-2020年销售政策计划》。这份文件规定了钻石原石销售的基本原则，是制定新三年合同期的基础。



公司营销政策的关键原则将保持不变。跟大型贸易公司、切割公司和珠宝公司签订为期三年的长期合同是埃罗莎销售的基础。埃罗莎副总裁尤里·奥考莫耶夫说：“自2009年以来，公司实施的长期协议的做法一再证明了其有效性。它不仅能保证买卖双方的稳定业务，还能保护他们免受市场价格波动的影响。因此，长期合同仍将是埃罗莎主要的销售渠道，它们在我们的销售总额中约占70%。”



至于长期合同本身，公司计划在未来三年合同期内过渡到年度数量和分类协议。现有的合同规定了整个三年期间的月度商品采购数量和种类。过渡到年底计划能使公司和客户更灵活地应对市场变化。



埃罗莎目前已经跟47家国外公司和9家国内公司签订了宝石级钻石原石销售合同，还跟3家国内公司签订了工业用钻石销售合同。新的合同期将从2018年1月1日开始。公司批准营销政策后将制定2018-2020年的新合同和长期客户名单。



除长期合同外，埃罗莎还通过拍卖会和一次性合同销售钻石原石，两种方式所占份额大致相同。



销售政策方案还包括发展裸钻贸易的举措。埃罗莎集团旗下有一家埃罗莎裸钻分公司，目前是俄罗斯第二大切割企业。公司计划提高加工大粒钻石和彩色钻石的份额，通过集团在国外的贸易分公司提高在几大钻石消费中心的销售份额。



与会者指出有必要实施营销举措，主要是制定大规模的专项营销计划，维持和加强消费者对钻石首饰的需求，因为它决定了对钻石原石的需求。



埃罗莎是钻石生产商协会（DPA）的创始公司之一。这家协会从2015年开始运行，目前已经联合全球7家钻石矿业公司，目标是促进和保护钻石业的声誉。钻石生产商协会工作的主要方向是实施裸钻专项营销计划。其任务是刺激消费者，尤其是年轻消费者对钻石首饰的需求。协会从2016年开始在全球最大的珠宝消费市场——美国推出第一项营销活动，其口号是“真情难寻，真钻罕有”（Real is Rare. Real is a Diamond）。公司未来还将在中国和印度市场上推出营销活动。







