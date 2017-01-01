长期合同仍将是埃罗莎销售政策的主要方向

埃罗莎公司监事会在10月26日的大会上审议并批准了《公司2018-2020年销售政策计划》。这份文件规定了钻石原石销售的基本原则，是制定新三年合同期的基础。
公司营销政策的关键原则将保持不变。跟大型贸易公司、切割公司和珠宝公司签订为期三年的长期合同是埃罗莎销售的基础。埃罗莎副总裁尤里·奥考莫耶夫说：“自2009年以来，公司实施的长期协议的做法一再证明了其有效性。它不仅能保证买卖双方的稳定业务，还能保护他们免受市场价格波动的影响。因此，长期合同仍将是埃罗莎主要的销售渠道，它们在我们的销售总额中约占70%。”
至于长期合同本身，公司计划在未来三年合同期内过渡到年度数量和分类协议。现有的合同规定了整个三年期间的月度商品采购数量和种类。过渡到年底计划能使公司和客户更灵活地应对市场变化。
埃罗莎目前已经跟47家国外公司和9家国内公司签订了宝石级钻石原石销售合同，还跟3家国内公司签订了工业用钻石销售合同。新的合同期将从2018年1月1日开始。公司批准营销政策后将制定2018-2020年的新合同和长期客户名单。
除长期合同外，埃罗莎还通过拍卖会和一次性合同销售钻石原石，两种方式所占份额大致相同。
销售政策方案还包括发展裸钻贸易的举措。埃罗莎集团旗下有一家埃罗莎裸钻分公司，目前是俄罗斯第二大切割企业。公司计划提高加工大粒钻石和彩色钻石的份额，通过集团在国外的贸易分公司提高在几大钻石消费中心的销售份额。
与会者指出有必要实施营销举措，主要是制定大规模的专项营销计划，维持和加强消费者对钻石首饰的需求，因为它决定了对钻石原石的需求。
埃罗莎是钻石生产商协会（DPA）的创始公司之一。这家协会从2015年开始运行，目前已经联合全球7家钻石矿业公司，目标是促进和保护钻石业的声誉。钻石生产商协会工作的主要方向是实施裸钻专项营销计划。其任务是刺激消费者，尤其是年轻消费者对钻石首饰的需求。协会从2016年开始在全球最大的珠宝消费市场——美国推出第一项营销活动，其口号是“真情难寻，真钻罕有”（Real is Rare. Real is a Diamond）。公司未来还将在中国和印度市场上推出营销活动。
评审
埃罗莎成为俄罗斯在环境责任方面做得最好的公司之一
埃罗莎在俄罗斯采矿和冶金公司的环境责任评级中位列三甲。 这些公司的评估是由世界自然基金会（WWF）与联合国开发计划署、全球环境基金和俄罗斯自然资源部合作进行的。每个参与的公司都在三个方面接受了评估，分别是“环境管理”、“环境影响”和“信息披露/透明度”，涵盖30多个标准。埃罗莎在这三个方面的评级排名都较高。共有33家公司参与了排名。
2017年12月18日
中国钻石消费市场 潜力大
深圳特区报讯 （记者 陈颖）戴比尔斯最新发布一份中国市场钻石消费情况研究报告。报告指出，美国现阶段70%的居民拥有钻石首饰，相比之下中国只有20%的城市居民拥有钻石首饰，中国钻石销售市场还有很大开拓空间。
2017年12月12日
下连斯克公司将被清算并移交给阿纳巴尔钻石股份公司
国际文传电讯社引用其旗下spark分析系统的数据报道，下连斯克股份公司向税务部门提交了一份清算企业法人的申请。公司资产将移交给阿纳巴尔钻石股份公司，两者一样都是埃罗莎（上市）股份公司的分公司。清算过程截止到12月份结束。
2017年11月22日
埃罗莎在海参崴拍卖会上售出总价达900万美元的大粒钻石原石
埃罗莎总结了在海参崴（符拉迪沃斯托克）欧亚钻石中心（EDC）举办的特殊尺寸（10.8克拉及以上）钻石国际拍卖会的成果。
2017年11月20日
SGL在迪拜开设了第二个实验室
独粒宝石实验室（Solitaire Gemological Laboratories，SGL）宣布将扩大在迪拜的业务，并在阿联酋开设了第二个实验室。
据idex.com报道，SGL的新实验室是该机构在中东的第四个实验室，也是其在全球的第十五个实验室。
2017年11月17日