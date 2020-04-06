Эксклюзив
Инновации и автоматизация могут преодолеть любые проблемы
Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор STPL, работает в Sahajanand Group с 1993 года, и за время своей работы в STPL проявил себя как новатор и технократ. В своей компании Рахул управляет развитием бизнеса, исследованиями и разработками...
06 апреля 2020
Мемориальный фонд Фаберже продолжает выполнять поставленные задачи
На вопросы отраслевого информационного агентства Rough & Polished отвечает Валентин Скурлов - почетный академик Российской академии художеств, кандидат искусствоведения, профессор, ученый секретарь Мемориального фонда Фаберже, консультант-исследователь...
30 марта 2020
Гаэтано Кавальери: «Мы должны защищать долгосрочное здоровье нашей промышленности»
Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO) представляет отрасль производства ювелирных изделий, начиная от добычи драгоценных металлов и камней...
23 марта 2020
Сьерра-Леоне обдумывает вопрос о создании компании для покупки алмазов у старателей
Сьерра-Леоне пересмотрит свой закон о рудниках и полезных ископаемых, который, среди прочих вопросов, проложит путь к созданию государственной компании, которая сможет закупать алмазы у старателей, заявил чиновник. Генеральный директор Национального...
16 марта 2020
Дэвид Блок, руководитель Sarine Technologies, считает, что в ближайшие годы искусственный интеллект будет играть более важную роль в отрасли
Получив степень магистра по бизнес-администрированию по совместной программе MBA ведущей американской школы менеджмента им. Келлога (Kellogg) и школы менеджмента им. Реканати (Recanati) Тель-Авивского университета, а также степень бакалавра...
10 марта 2020
Продажи АЛРОСА в марте этого года упали на 59,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года
Всего в первом квартале 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $904,2 млн против $1,004 млн в первом квартале прошлого года (снижение на 10%). АЛРОСА также сообщила о том, что с рядом клиентов были прекращены долгосрочные контракты на поставку продукции.
«Март был отмечен резким снижением спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию на всех основных рынках. Ситуация неопределенности, которая наблюдалась в феврале, сменилась серьезными ограничениями и даже прекращением торговли на фоне закрытия границ и введения карантинных мер по всему миру. Безусловно, это оказало самое негативное влияние на все звенья алмазно-бриллиантового трубопровода. Обстановка менялась стремительно – наша торговая сессия в марте начиналась в одних условиях, а завершалась уже в других, поэтому прямо в ходе нее нам пришлось корректировать условия продаж, делать их более гибкими. Мы благодарны нашим клиентам, которые выполнили условия долгосрочных соглашений. В то же время с несколькими долгосрочными клиентами соглашения были прекращены, и сотрудничество с этими компаниями будет продолжаться в рамках спот-продаж, – говорит заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – Вместе с тем, последние новости из Китая, одного из крупнейших рынков торговли бриллиантами, где эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, и меры карантина начинают смягчаться, позволяют нам надеяться, что это будет первый рынок, который сможет в ближайшее время встать на путь восстановления и нормализации спроса».
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough & Polished, Страсбург